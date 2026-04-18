Meta เตรียมเลิกจ้างพนักงานกว่า 8,000 ตำแหน่ง รอบแรก 20 พ.ค. มุ่งสู่ยุค AI และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

Meta Platforms วางแผนปลดพนักงานครั้งใหญ่กว่า 8,000 ตำแหน่ง ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ สะท้อนการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งสำคัญสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยมีแผนลดพนักงานเพิ่มเติมในปี 2026 และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้ขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอื่นๆ ที่กำลังมุ่งเน้นการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
บริษัท Meta Platforms ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ระดับโลก กำลังจะดำเนินการปรับลดจำนวนพนักงานครั้งสำคัญ โดยมีกำหนดการ ปลดพนักงาน รอบแรกในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ ปรับโครงสร้างองค์กร ครั้งใหญ่ที่คาดว่าจะครอบคลุมไปจนถึงปี 2026 ตามรายงานจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์ภายในบริษัท
การปลดพนักงานในระลอกแรกนี้จะส่งผลกระทบต่อพนักงานทั่วโลกประมาณ 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวนที่สูงถึงเกือบ 8,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะดำเนินการปลดพนักงานเพิ่มเติมในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 อีกด้วย แม้ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่แน่นอนและจำนวนพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างเพิ่มเติมนั้นยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากผู้บริหารของ Meta อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการตามความคืบหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
การปรับโครงสร้างในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Mark Zuckerberg ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ต้องการผลักดัน Meta ให้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ โดยทุ่มเทงบประมาณการลงทุนจำนวนมหาศาล มูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยี AI ให้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงานและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
แนวโน้มดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ Meta เท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา เช่น Amazon ที่ได้ดำเนินการปรับลดพนักงานในสายงานองค์กรไปแล้วกว่า 30,000 ตำแหน่ง หรือคิดเป็นประมาณ 10% ของพนักงานในส่วนงานดังกล่าว รวมถึง Block ที่ได้ลดจำนวนพนักงานลงเกือบครึ่งหนึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทเหล่านี้ต่างให้เหตุผลว่า การปรับลดพนักงานดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอันเป็นผลมาจากการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ติดตามการเลิกจ้างงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการปลดพนักงานที่น่าเป็นห่วง โดยตั้งแต่ต้นปี 2026 เป็นต้นมา มีพนักงานในภาคเทคโนโลยีทั่วโลกกว่า 73,000 คนต้องตกงาน และเมื่อนับรวมตั้งแต่ปี 2024 ตัวเลขดังกล่าวก็พุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 153,000 คน สำหรับ Meta การเลิกจ้างพนักงานครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2022 ถึงต้นปี 2023 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทได้ประกาศ “ปีแห่งประสิทธิภาพ” (Year of Efficiency) และได้มีการเลิกจ้างพนักงานไปราว 21,000 คน ท่ามกลางแรงกดดันจากราคาหุ้นที่ตกต่ำและการปรับตัวหลังจากช่วงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แม้ว่าในปัจจุบันสถานะทางการเงินของ Meta จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยสามารถสร้างรายได้มากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไรสุทธิสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีที่ผ่านมา แต่ผู้บริหารยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าสร้างองค์กรที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่กระชับ ลดขั้นตอนและบทบาทของผู้บริหารลง และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี AI เป็นหลัก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ
การปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นนี้ยังรวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ๆ เช่น “Applied AI” เพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ AI อัตโนมัติ รวมถึงการโยกย้ายบุคลากรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทิศทางธุรกิจในอนาคต เช่น Meta Small Business เพื่อรองรับการขยายตัวและตอบสนองความต้องการของตลาดในเชิงลึก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของ Meta ในการปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
การปรับลดพนักงานของ Meta ในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นการปรับตัวครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งหลายบริษัทต่างเผชิญกับความท้าทายในการปรับสมดุลระหว่างการรักษาฐานพนักงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม สำหรับ Meta การลงทุนใน AI ไม่ใช่เพียงแค่การนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แต่ยังเป็นการวางรากฐานเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าในอนาคต
การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตของ AI นี้ อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของตำแหน่งงาน การพัฒนาทักษะของพนักงาน และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆ ภายในบริษัท การตัดสินใจปลดพนักงานจำนวนมากเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อพนักงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมถึงบรรยากาศการทำงานโดยรวมขององค์กร อย่างไรก็ตาม Meta จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
การสื่อสารที่โปร่งใสและการให้การสนับสนุนที่เหมาะสมแก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบจะเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความเชื่อมั่นของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า โลกของการทำงานกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และองค์กรต่างๆ ที่ต้องการความอยู่รอดและความสำเร็จในอนาคตจะต้องสามารถปรับตัวและคว้าโอกาสจากคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้
