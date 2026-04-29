Meta ร่วมมือกับ Stripe เตรียมนำ Stablecoin มาใช้จ่ายเงินให้ครีเอเตอร์ ลดต้นทุนการโอนเงินข้ามประเทศ

Meta ประกาศความร่วมมือกับ Stripe เพื่อนำ Stablecoin มาใช้เป็นช่องทางจ่ายเงินให้กับครีเอเตอร์ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายหลักในการลดต้นทุนการโอนเงินข้ามประเทศและสนับสนุนระบบนิเวศครีเอเตอร์
Meta บริษัทแม่ของ Facebook, Instagram และ WhatsApp กำลังเดินหน้าสู่การปฏิวัติระบบการจ่ายเงินสำหรับ ครีเอเตอร์ ทั่วโลก ด้วยการเตรียมนำ Stablecoin มาใช้เป็นช่องทางหลักในการชำระเงิน โดยมี Stripe บริษัทเทคโนโลยีการเงินยักษ์ใหญ่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบดังกล่าว ข่าวนี้ได้รับการเปิดเผยครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2026 และมีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งปีหลังของปีเดียวกัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ Meta ในการสนับสนุนระบบนิเวศ ครีเอเตอร์ และลดอุปสรรคในการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดน สิ่งที่น่าสนใจคือ Meta ไม่ได้มีแผนที่จะพัฒนา Stablecoin ของตนเองโดยตรง แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจาย Stablecoin ที่มีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทอื่น ๆ ภายนอก โดยมีเป้าหมายหลักในการลดต้นทุน การโอนเงินข้ามประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนเงินจำนวนเล็กน้อย เช่น 100 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญสำหรับ ครีเอเตอร์ จำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา Stripe ได้รับการคาดหมายว่าเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการนี้ เนื่องจาก Stripe ได้เข้าซื้อกิจการ Bridge ซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้าน Stablecoin เมื่อเดือนตุลาคม 2024 ด้วยมูลค่าสูงถึง 1.
1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Bridge ได้รับการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขจากสำนักงานผู้กำกับดูแลธนาคารแห่งชาติสหรัฐฯ (OCC) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 เพื่อขอรับใบอนุญาตธนาคารทรัสต์แห่งชาติ ซึ่งจะช่วยให้ Bridge สามารถออก Stablecoin และให้บริการดูแลสินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางได้ นอกจากนี้ การที่ Patrick Collison ซีอีโอของ Stripe ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารของ Meta ในเดือนเมษายน 2025 ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างสองบริษัท ความพยายามครั้งนี้ของ Meta แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากโครงการเหรียญคริปโตเดิมที่เริ่มต้นในปี 2019 และถูกระงับไปในปี 2022 เนื่องจากแรงต่อต้านอย่างหนักจากหน่วยงานกำกับดูแล Meta ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต และเลือกที่จะใช้แนวทางที่รอบคอบและสอดคล้องกับกฎหมายมากขึ้น โดยการอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วและได้รับการรับรองทางกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกรอบกฎหมาย GENIUS Act ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2025 ซึ่งเป็นกฎหมายแรกของสหรัฐฯ ที่วางกรอบการกำกับดูแล Stablecoin อย่างชัดเจน Stripe เองก็มีความพร้อมในการให้บริการ Stablecoin อยู่แล้ว โดยได้เปิดตัวบริการ Stablecoin สำหรับการจ่ายเงินให้กับธุรกิจ ครีเอเตอร์ และทีมงานระยะไกลผ่าน Stripe Express ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2026 โดยรองรับ USD Coin (USDC) บนเครือข่าย Base และ Polygon ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Stripe มีโครงสร้างพื้นฐานและประสบการณ์ที่จำเป็นในการรองรับการขยายบริการไปยังระบบนิเวศของ Meta ได้อย่างราบรื่น การร่วมมือกันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวสารในวงการคริปโตเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า Stablecoin กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นเครื่องมือการโอนเงินที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครีเอเตอร์ในประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย ที่ต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามประเทศที่สูงผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิม สิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือ Meta จะเลือก Stablecoin สกุลใด และจะรองรับบล็อกเชนใดบ้าง เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Stablecoin และเครือข่ายที่ได้รับเลือก หาก USDC บน Base ได้รับการคัดเลือก ก็อาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนในระบบนิเวศ Bas
Meta Stripe Stablecoin ครีเอเตอร์ การโอนเงินข้ามประเทศ คริปโตเคอร์เรนซี USD Coin Base Polygon
