Metaplanet ขาดทุนสุทธิ 170 ล้านดอลลาร์ ปรับลดกำไรปี'69 ลง 59%
Metaplanet บริษัทจดทะเบียนโตเกียวประกาศขาดทุนสุทธิ 170 ล้านดอลลาร์ในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2569 และปรับลดคาดการณ์กำไรทั้งปีลง 59% เหลือ 41 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดัชนีหุ้นและกลยุทธ์ซื้อ Bitcoin
บริษัท Metaplanet บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวภายใต้รหัส 3350 ได้ประกาศผลการดำเนินงานและคาดการณ์ทางการเงินที่หดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปี 2569 โดยบริษัทฯ ได้ปรับลดคาดการณ์รายได้ทั้งปีลงถึง 59% เหลืออยู่ที่ประมาณ 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรายงานสถานะขาดทุนสุทธิจำนวน 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 การประกาศครั้งนี้มีขึ้นพร้อมกับการเปิดเผยงบการเงินไตรมาส 3 ของบริษัท ซึ่งส่งสัญญาณความท้าทายทางการเงินที่สำคัญต่อนักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น
รายละเอียดการปรับลดตัวเลขทางการเงินสำคัญ
ตัวเลขคาดการณ์รายได้ของ Metaplanet ถูกปรับลดลงจากเดิมที่ 1.6 หมื่นล้านเยน เหลือเพียง 6,500 ล้านเยนสำหรับทั้งปี 2569 ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานทั้งปีถูกปรับลดลงอย่างรุนแรงถึงประมาณ 74% ผลการประกาศดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งบริษัทฯ เคยทำกำไรสุทธิได้ราว 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในปีปัจจุบันกลับเปลี่ยนสถานะไปเป็นขาดทุนสุทธิถึง 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สถานการณ์นี้ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทปิดปรับตัวลดลงมากกว่า 4% ปิดที่ราคา 219 เยน ในวันเดียวกับที่มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินAlso readTASCO กำไรไตรมาส 3/69 พุ่ง 148% สู่ 447 ล.บาท จากราคา沥青สูงและส่งออกโต
กลไกการดำเนินงานและผลประกอบการที่แท้จริง
แม้พาดหัวข่าวจะเน้นย้ำถึงการลดรายได้และสถานการณ์ขาดทุนสุทธิที่ดูน่ากังวล แต่เมื่อพิจารณาตัวเลขการดำเนินงานที่แท้จริงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 จะพบว่าธุรกิจหลักของบริษัทฯ กลับมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นถึง 30.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นมูลค่าราว 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรจากการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้น 26.5% มาอยู่ที่ประมาณ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะในไตรมาส 3 ที่แสดงผลประกอบการเชิงบวกอย่างชัดเจน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มาจากความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจหลัก แต่เกิดจากปัจจัยอื่นทางบัญชีและการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
กลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลและการถือครอง Bitcoin
ส่วนหนึ่งของสาเหตุที่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยตรงเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 Metaplanet ได้ดำเนินการขาย Bitcoin จำนวน 10,000 BTC ที่ราคาตลาดราว 79,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหรียญ ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อรองรับภาระทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการซื้อกลับ Bitcoin อีกจำนวน 11,000 BTC ในราคาที่สูงกว่าราคาขายเดิม ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน บริษัทฯ ถือครอง Bitcoin จำนวน 44,000 BTC เพิ่มขึ้นสุทธิ 1,000 BTC จากสิ้นไตรมาส 2 การซื้อขายในลักษณะขายต่ำแล้วซื้อกลับแพงกว่าได้ก่อให้เกิดขาดทุนที่แท้จริงก้อนใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผลกระทบต่อดัชนีหุ้นและมาตรการสนับสนุนราคาหุ้น
นอกจากสถานการณ์ทางบัญชีแล้ว Metaplanet ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากตลาดสถาบันเมื่อ Morgan Stanley Capital International หรือ MSCI ประกาศว่าเตรียมถอดหุ้นของ Metaplanet ออกจากดัชนี MSCI Japan Small Cap โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ตามเกณฑ์ใหม่ที่ระบุว่าบริษัทต้องดำเนินธุรกิจหลักอื่นนอกเหนือจากการถือครองสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจนำไปสู่การเทขายหุ้นโดยกองทุนที่ติดตามดัชนีดังกล่าว นอกจากนี้ เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าหุ้น บริษัทฯ ยังเปิดเผยว่าได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนจำนวน 12,256,200 หุ้น ในช่วงวันที่ 1 ถึง 12 พฤศจิกายน เป็นวงเงิน 3,000 ล้านเยน หรือราว 18.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนราคาหุ้นในตลาด
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