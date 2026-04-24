Metaplanet ออกพันธบัตร 8 พันล้านเยนเพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่ม

Metaplanet ประกาศการออกพันธบัตรสามัญชุดที่ 20 มูลค่า 8 พันล้านเยน (50 ล้านดอลลาร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม พันธบัตรไม่มีดอกเบี้ยและมีกำหนดครบกำหนดในเดือนเมษลาคม พ.ศ. 2570
บริษัท Metaplanet ประกาศการออก พันธบัตร สามัญชุดที่ 20 มูลค่า 8 พันล้านเยน หรือประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม การออก พันธบัตร ครั้งนี้มีความโดดเด่นอย่างมากเนื่องจากเป็น พันธบัตร ที่ไม่มีดอกเบี้ย และมีกำหนดครบกำหนดในเดือนเมษายน พ.
ศ. 2570 ซึ่งหมายความว่าผู้ถือพันธบัตรจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยใดๆ ตลอดอายุของพันธบัตร แต่จะได้รับเงินต้นคืนเมื่อถึงกำหนดครบกำหนด กลยุทธ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Metaplanet ในการลงทุนใน Bitcoin และการแสวงหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำเพื่อสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว การออกพันธบัตรทั้งหมดในครั้งนี้ถูกจัดสรรให้กับ EVO FUND ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการเงินของ Metaplanet ในหลายโอกาสก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสะสม Bitcoin การที่ EVO FUND เข้าซื้อพันธบัตรทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ Metaplanet ในการเป็นบริษัทที่ถือครอง Bitcoin ในระยะยาว การตัดสินใจของ Metaplanet ในการออกพันธบัตรที่ไม่มีดอกเบี้ย ถือเป็นการเบี่ยงเบนจากแนวทางการบริหารเงินขององค์กรแบบดั้งเดิมที่มักจะเน้นการถือครองเงินสดสำรองส่วนเกินเพื่อความปลอดภัยทางการเงิน แต่ Metaplanet เลือกที่จะใช้การจัดหาเงินทุนที่มีโครงสร้างเพื่อเพิ่มการสัมผัสกับ Bitcoin ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพในการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ กลยุทธ์นี้คล้ายคลึงกับวิธีการที่บริษัทอื่นๆ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใช้ในการระดมทุนเพื่อลงทุนใน Bitcoin โดยการกู้ยืมเงินและใช้ Bitcoin เป็นหลักประกัน นอกจากนี้ Metaplanet ยังได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการไถ่ถอนก่อนกำหนดของพันธบัตร โดยระบุว่า EVO FUND สามารถขอไถ่ถอนพันธบัตรก่อนครบกำหนดได้ และในขณะเดียวกัน Metaplanet ก็มีสิทธิ์ที่จะไถ่ถอนพันธบัตรบางส่วนได้เช่นกัน หากการระดมทุนในอนาคตกับ EVO FUND บรรลุตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อกำหนดเหล่านี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทางการเงินของ Metaplanet และช่วยให้บริษัทสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ พันธบัตรที่ไม่มีดอกเบี้ยได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญใน Playbook ของ Metaplanet ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินและรักษาสภาพคล่องในการซื้อ Bitcoin ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการออกหนี้โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย Metaplanet สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนใน Bitcoin ได้ในระยะยาว การออกพันธบัตรครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Metaplanet ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุนสถาบันที่เชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทและ Bitcoi
