Messari เผย Token Sale ปี 2568: มีเพียง 15% ที่ทำกำไรได้ MetaDAO โดดเด่น

Messari รายงานผลการศึกษา Token Sale ปี 2568 พบว่ามีเพียง 6 ใน 41 โครงการที่ทำกำไรได้ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569 พร้อมเจาะลึก MetaDAO และภาพรวมตลาด Altcoin
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Messari ได้เผยแพร่ผลการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการระดมทุนผ่าน Token Sale ที่เกิดขึ้นในปี 2568 บนแพลตฟอร์ม CoinList, Legion , MetaDAO และ BuidlPad ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าจากทั้งหมด 41 โครงการที่เปิดขายโทเคน มีเพียง 6 โครงการเท่านั้นที่ยังคงทำกำไรได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งคิดเป็นเพียง 15% ของจำนวนโครงการทั้งหมด ตัวเลขดังกล่าวนี้นับว่าเป็นสัญญาณที่น่ากังวลสำหรับนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วม Token Sale
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ -46% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะตลาด Altcoin ที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลจาก Messari ยังได้เปิดเผยรายละเอียดของโครงการที่ยังคงทำกำไรได้ โดยมี OMFG (+120%), AVICI (+67%), FF (+56%), UMBRA (+52%), 2Z (+8%) และ RNGR (+3%) เป็นตัวอย่าง โครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MetaDAO ที่สามารถส่งมอบโครงการที่ทำกำไรได้ถึง 4 ใน 6 โครงการที่กล่าวมาข้างต้น ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์ม Legion กลับไม่มีโครงการใดที่สามารถทำกำไรได้เลย โดยโครงการที่ดีที่สุดของ Legion คือ FT ที่ยังคงติดลบอยู่ที่ -3% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการคัดเลือกและบริหารจัดการโครงการในแต่ละแพลตฟอร์ม\การวิเคราะห์เชิงลึกของ Messari ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วม Token Sale ใดๆ ตัวเลข 85% ของโครงการที่ติดลบถือเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนสำหรับนักลงทุนที่กำลังพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่ๆ โอกาสในการทำกำไรในตลาด Token Sale ปัจจุบันมีค่อนข้างน้อย ทำให้การศึกษาและวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ Messari ยังชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของ MetaDAO ที่ดูเหมือนจะมีโครงสร้างที่เอื้อต่อการคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ นักลงทุนจึงควรศึกษาแนวทางของ MetaDAO เพื่อทำความเข้าใจถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเลือกโครงการที่ดี สิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือแนวโน้มของตลาด Altcoin ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569 หากตลาด Altcoin ยังคงไม่ฟื้นตัว สถานการณ์ของ Token Sale อาจยังคงย่ำแย่ต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทำให้ตลาดโดยรวมซบเซาลง\นอกเหนือจากการวิเคราะห์ Token Sale ข่าวสารล่าสุดยังได้กล่าวถึงประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐอเมริกาที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ามีการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมโดยกลยุทธ์การลงทุนบางประเภท โดยมีการซื้อ Bitcoin มูลค่า 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,871 BTC ทำให้ปริมาณการถือครองรวมทั้งหมดสูงถึง 766,970 BTC ในขณะเดียวกัน กองทุน Spot Bitcoin ETF ของ ARK Invest (ARKB) ได้ทำการซื้อ Bitcoin สุทธิมูลค่า 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวของ Bitcoin แม้ว่าตลาดโดยรวมจะมีความผันผวนก็ตาม การเคลื่อนไหวของตลาดเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนควรให้ความสนใจ เนื่องจากสามารถส่งผลกระทบต่อแนวโน้มตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวมได้ การติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ อย่างใกล้ชิดจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได
