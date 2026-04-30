Mercer เผยผลสำรวจ RISE™ ชี้ช่องยกระดับแผนเกษียณอายุรับสังคมสูงวัย

ผลสำรวจ Mercer RISE™ Survey 2026 ฉบับประเทศไทย พบว่าคุณภาพการออกแบบแผนเกษียณอายุและการบริหารจัดการมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางการเงินของพนักงานหลังเกษียณ แม้หลายองค์กรมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว แต่ยังขาดการออกแบบเชิงรุกและนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม
ผลสำรวจล่าสุดจาก Mercer เผยให้เห็นถึงความสำคัญของการยกระดับแผนเกษียณอายุของพนักงานในประเทศไทย เพื่อรับมือกับสังคมสูงวัยที่กำลังมาถึง สำรวจ “Mercer RISE™ Survey 2026” ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก 173 องค์กรชั้นนำ สะท้อนให้เห็นว่าแม้หลายองค์กรจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการพื้นฐาน แต่คุณภาพของการออกแบบแผนและการบริหารจัดการ รวมถึงนโยบายการลงทุนเริ่มต้นและการกำกับดูแลบริษัทจัดการกองทุน มีผลต่อความมั่นคงทางการเงินของพนักงานหลังเกษียณอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 80 ปี ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในรายละเอียดของแผนเกษียณอายุสามารถสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างกันได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลสำรวจพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะองค์กรข้ามชาติและองค์กรขนาดใหญ่ มีความพร้อมด้านสวัสดิการเกษียณอายุ แต่ผลลัพธ์ของการเกษียณอายุไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับการมีแผนเท่านั้น สิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณภาพของแผนนั้นๆ หลายองค์กรยังขาดการออกแบบเชิงรุก แนวทางการลงทุนเริ่มต้นที่เหมาะสม และการประเมินที่เข้มงวด Mercer แนะนำให้ปรับปรุงแผนให้ตรงจุดและไม่ซับซ้อน เช่น การนำแนวทางการลงทุนแบบไลฟ์ไซเคิลมาใช้ การกำหนดกรอบการสมทบที่ชัดเจน และการประเมินบริษัทจัดการกองทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ยั่งยืนให้กับพนักงานหลังเกษียณ ปัญหาที่น่ากังวลคือตัวเลือกการลงทุนเริ่มต้นยังมีจำกัด ครึ่งหนึ่งขององค์กรยังไม่มีกลยุทธ์การลงทุนเริ่มต้นเลย และมีเพียง 3% เท่านั้นที่ใช้แนวทางแบบไลฟ์ไซเคิล ทำให้พนักงานจำนวนมากต้องตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองโดยปราศจากคำแนะนำ นอกจากนี้ การกำกับดูแลแผนการเกษียณอายุยังขาดความสม่ำเสมอ มีเพียง 37% ขององค์กรที่ประเมินบริษัทจัดการกองทุนในช่วงปีที่ผ่านมา และเกือบ 1 ใน 5 ไม่เคยทำเลย แม้ว่าหลายองค์กรจะเสนอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม แต่สวัสดิการเหล่านั้นมักไม่ได้เชื่อมโยงกับแผนการเกษียณอายุหลัก ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเงินออมลดลง Mercer ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ ในปัจจุบันสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลลัพธ์ระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้คนมีอายุขัยยืนยาวขึ้น การมีดัชนีชี้วัดมาตรฐานที่เป็นระบบจะช่วยให้นายจ้างประเมินความเพียงพอและขีดความสามารถในการแข่งขันของสวัสดิการด้านการเกษียณอายุได้ ผลสำรวจ RISE™ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริงและอิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้วัดผลและพัฒนาปรับปรุงระบบการเกษียณอายุอย่างครบวงจ
