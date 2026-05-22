Merdek คสช.และรัฐบาลสืบทอดอำนาจ ได้สร้างและทิ้งไว้ให้กลายเป็นโครงสร้างหลักของประเทศไทย ในปัจจุบัน มีมากมายหลากหลายมิติ 1. มรดกทางการเมือง และกฎหมาย คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ถือเป็นมรดกชิ้นใหญ่ที่สุดที่ คสช.ทิ้งไว้ ซึ่งมีกลไกสำคัญอย่าง บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ที่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดแรกที่มาจากการแต่งตั้ง มีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สส. ซึ่งส่งผลต่อภูมิทัศน์การเมืองไทยมาอย่างยาวนาน และแม้จะมี สว.ชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญแล้ว ก็ยังไม่ตอบโจทย์ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และเป็นที่มา ของความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ทำไม่สำเร็จ ซึ่งล่าสุดมีการทำประชามติ และเริ่มกระบวนการแก้ไขใหม่อีกครั้ง ต่อด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทที่ถูกตราไว้เป็นกฎหมายเพื่อให้ทุกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องบริหารประเทศภายใต้กรอบที่วางไว้ หากไม่ปฏิบัติตามอาจมีบทลงโทษผ่านองค์กรอิสระ
วันนี้เมื่อ 12 ปีก่อน คือวันประวัติศาสตร์ คือวันถือกำเนิดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.
ซึ่งนำโดย พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมีความจำเป็นต้องเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ที่ส่อเค้าจะรุนแรงขึ้น จากการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.
ที่ยื้ดเยื้อมาหลายเดือน และอีกกลุ่มก็เริ่มชุมนุมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของ ‘ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร’ และมีสัญญาณของการเผชิญหน้าดังนั้น 22 พ. ค. เมื่อมี คสช. ก็กลายเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยครั้งสำคัญ ‘พล.
อ. ประยุทธ์’ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี บริหารประเทศ ถึง 5 ปี ก่อนคืนอำนาจจัดการเลือกตั้ง แต่ด้วยโครงสร้างการเมือง กฏหมาย ที่ถูกออกแบบจัดวางไว้อย่างแยบยล ทำให้ได้เป็นนายกฯต่ออีกสมัย และหลายอย่าง ในด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ กลายเป็นมรดก สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบั
