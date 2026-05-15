Landing Projects Challenge Public Concerns, ESG Investment Gains Importance

Landing projects, intended to enhance economic competitiveness, attract foreign investors, and generate jobs, have raised valid concerns from citizens about their impact on marine resources and the local communities. Past experiences have shown that development that disregards community participation often leads to conflict and backlash in the long term. Therefore, "listening" and openness are crucial to ensure no loss of momentum in the investment drive. At the same time, investors should also consider ESG (Environmental, Social, Governance) criteria, as they are no longer solely measured by financial returns. Projects that meet these criteria will serve as a model of sustainable development, fostering trust among stakeholders.
แม้ภาครัฐจะเชื่อมั่นว่า แลนด์บริดจ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ และสร้างงานจำนวนมาก แต่ในอีกด้านหนึ่ง ประชาชนในพื้นที่ยังมีคำถามสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น บทเรียนจากหลายโครงการที่ผ่านมา สะท้อนชัดว่า การพัฒนาเศรษฐกิจที่ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน มักนำไปสู่ความขัดแย้งและแรงต้านในระยะยาว ดังนั้น "การรับฟัง" จึงเป็นหัวใจสำคัญไม่แพ้เม็ดเงินลงทุน รัฐบาลจึงต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ทั้งผลการศึกษาความคุ้มค่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกฝ่าย ขณะเดียวกัน นักลงทุนเองก็ต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ESG หรือการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพราะปัจจุบันโลกธุรกิจไม่ได้วัดความสำเร็จจากกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเติบโตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตประชาชน และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้จริง ก็จะกลายเป็นต้นแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ของประเทศ แต่หากเร่งเดินหน้าโดยละเลยเสียงของชุมชน หรือประเมินผลกระทบไม่รอบคอบ โครงการที่หวังเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจ อาจกลายเป็นชนวนความขัดแย้งที่สร้างต้นทุนสูงกว่าเดิมบทบรรณาธิการ หน้า 4 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 46 ฉบับที่ 4,201 วันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.
ศ. 256
Landing Projects ESG Investment Environmental Social Governance
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