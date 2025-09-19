Head Topics

LOOKBOOKLOOKBOOK: จากเพื่อนซี้วัยเรียน สู่แบรนด์เสื้อผ้าสุดปัง ยอดขายทะลุ 100 ล้าน
เจาะลึกเส้นทางความสำเร็จของ LOOKBOOKLOOKBOOK แบรนด์เสื้อผ้าขวัญใจสาวๆ ที่เริ่มต้นจากมิตรภาพของเพื่อนสนิท 3 คน สู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมเผยเคล็ดลับการปรับตัวให้เข้ากับทุกยุคสมัย

เชื่อว่า 8 ใน 10 ของสาววัยมหาวิทยาลัยไปจนถึงวัยเริ่มต้นทำงาน ต้องเคยผ่านตาหรือเป็นลูกค้าร้านเสื้อผ้าสาวหวานนาม “ LOOKBOOKLOOKBOOK ” ที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์และราคาจับต้องได้ เรื่องราวความสำเร็จของ LOOKBOOKLOOKBOOK เริ่มต้นจากมิตรภาพของเพื่อนสนิท 3 คนสมัยมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ที่มีความหลงใหลใน แฟชั่น และการช้อปปิ้งเหมือนกัน ทุกสุดสัปดาห์พวกเธอจะรวมตัวกันไปเดินเลือกซื้อเสื้อผ้า พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตัว จนกระทั่งเข้าสู่วัยมหาวิทยาลัย

ความชอบที่สั่งสมมาบวกกับโอกาสทางธุรกิจ ทำให้เกิดเป็นแบรนด์ LOOKBOOKLOOKBOOK ขึ้นมา ณ ขณะนั้น คุณจีน-วนิชชา ตรีทิพย์สถิตย์, คุณอิงค์-อิงครัต อุนนกิตติ และ คุณโบ-สุภัค ธงชัยวัฒนอำพล ผู้ก่อตั้งทั้งสามมีอายุเพียง 20 ปี ด้วยความที่เป็นเด็ก ทุกคนต้องช่วยกันทำงานอย่างหนัก มีการแบ่งเวรกันจัดส่งสินค้าตามบ้านเพื่อความเท่าเทียม นอกเหนือจากการช่วยกันออกแบบเสื้อผ้าและว่าจ้างผู้ผลิต ลูกค้ากลุ่มแรกคือเพื่อนๆ และคนรู้จัก จากนั้นความนิยมก็แพร่หลายออกไปในวงกว้าง เกิดการบอกต่อกันปากต่อปาก จนนำไปสู่การขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง Siambrandname และรับออเดอร์ผ่านอีเมล คุณอิงค์เล่าว่า ในช่วงแรกที่ขายบน Siambrandname มีสินค้าเพียง 4-5 แบบ ทำคอลเลกชันใหม่ทุก 3 เดือนเท่านั้น เนื่องจากทุกคนยังต้องทำงานประจำ แต่ก็เห็นการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีแฟนๆ ติดตามและชื่นชอบมากขึ้น แม้ว่าออเดอร์จะล้นหลามเกินกำลังผลิตไปบ้างก็ตาม แต่ข้อจำกัดด้านเวลาเนื่องจากงานประจำทำให้ไม่สามารถขยายธุรกิจได้มากนัก\ก้าวเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซที่รุ่งเรือง ทำให้คุณจีน คุณอิงค์ และคุณโบต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ หากต้องการเติบโตให้มากกว่านี้ พวกเธอต้องทุ่มเทเวลาและให้ความสำคัญกับธุรกิจมากขึ้น ทั้งสามคนจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่มั่นคง เพื่อหันมาทำธุรกิจ LOOKBOOKLOOKBOOK อย่างเต็มตัว ในขณะนั้น แพลตฟอร์ม LINE กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก LOOKBOOKLOOKBOOK ก็ไม่พลาดที่จะบุกเบิกช่องทางใหม่นี้ โดยเปลี่ยนจากการรับออเดอร์ผ่านอีเมลมาเป็น LINE Official Account ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นแตะ 20 ล้านบาทต่อปี จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นเมื่อพวกเธอเริ่มเข้ามาใช้แพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส “ลาซาด้า” (LAZADA) ในปี 2561 คุณอิงค์กล่าวว่า ในวันแรกที่เปิดขายบนลาซาด้า ยอดขายสูงถึง 1.5 ล้านบาทในวันเดียว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตครั้งใหญ่ ปัจจุบัน LOOKBOOKLOOKBOOK มียอดขายเฉลี่ยเดือนละ 10,000 ชิ้น และมีรายได้เกินกว่า 100 ล้านบาทต่อปี “เราเคยพยายามทำระบบขายของเองผ่านเว็บไซต์ส่วนตัว แต่มันยากและต้องลงทุนเยอะ ในขณะที่ลาซาด้ามีทุกอย่างให้พร้อม” คุณอิงค์กล่าว อย่างไรก็ตาม พวกเธอก็ตระหนักดีว่าการมีหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสสินค้าและเห็นแบรนด์เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการเจาะตลาดนักท่องเที่ยว พวกเธอจึงเริ่มเปิดป๊อปอัปสโตร์ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเคาน์เตอร์ขายประจำที่เซ็นทรัลลาดพร้าว แต่ยอดขายส่วนใหญ่ถึง 95% ยังคงมาจากลาซาด้า\จากการเริ่มต้นเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบันทั้งสามสาวได้แต่งงาน มีครอบครัว และมีลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยอนุบาล พวกเธอไม่มีเวลาไปเดินช้อปปิ้งด้วยกันเหมือนเมื่อก่อน เพราะวันหยุดสุดสัปดาห์ถูกใช้ไปกับครอบครัว เสื้อผ้าส่วนใหญ่ในตู้เสื้อผ้าของพวกเธอมาจากคอลเลกชัน LOOKBOOK และแบรนด์ย่อยต่างๆ ที่แตกไลน์ออกมา ได้แก่ LOOKBOOK THE SIGNATURE ร้านขายชุดเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าสาว, LOOKBOOK BEACH CLUB ที่ขายชุดว่ายน้ำ และ LOOKBOOK PETITE ที่ขายเสื้อผ้าเด็ก ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อถูกถามถึงความยากในการทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนสนิท คุณจีนเป็นผู้ตอบคำถามว่า “ตอนเด็กๆ ทุกคนอยากมีส่วนร่วมในทุกเรื่อง ไม่รู้จักแบ่งงานตามความถนัด แต่ตอนนี้เราเรียนรู้ที่จะแบ่งงานกัน เคารพการตัดสินใจของกันและกัน อิงค์รับผิดชอบด้านการออกแบบทั้งหมด จีนดูแลด้านการตลาด และโบดูแลด้านการผลิต ทุกอย่างลงตัว” สำหรับสามสาวแล้ว วันนี้เต็มไปด้วยความสุขและความน่าอิจฉาที่ได้ทำในสิ่งที่รักร่วมกับเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเด็ก เป้าหมายของพวกเธอไม่ได้ยิ่งใหญ่เกินไปนัก เพียงแค่ต้องการให้ LOOKBOOKLOOKBOOK เติบโตไปพร้อมกับลูกค้ากลุ่มเดิม และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ผ่านแบรนด์ต่างๆ ที่แตกไลน์ออกมา ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทุกยุคสมัย ทุกแพลตฟอร์ม และทุกกลุ่มลูกค้า คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ LOOKBOOKLOOKBOOK ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี

