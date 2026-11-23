LIPTA และ BLVCKHEART เปิดตัวเพลงได้คุยแต่ไม่ได้เป็นอะไร จากอีพี GEN SAD
LIPTA และ BLVCKHEART ร่วมสร้างสรรค์เพลง 'ได้คุยแต่ไม่ได้เป็นอะไร' จากอีพี GEN SAD เล่าเรื่องความสัมพันธ์ทางออนไลน์ที่ขาดความจริงจัง พร้อมโปรโมทคอนเสิร์ต Lipta 20 ปี
LIPTA ดูโอ้ชื่อดังจากค่าย Kicks Records ได้เปิดตัวซิงเกิลใหม่ชื่อ 'ได้คุยแต่ไม่ได้เป็นอะไร' ที่ร่วมขับร้องกับ BLVCKHEART โดยเพลงนี้เป็นผลงานแรกในอีพีอัลบั้ม GEN SAD ซึ่งสะท้อนความรู้สึกเจ็บปวดของการมีความสัมพันธ์ทางไกลที่ขาดความชัดเจน
LIPTA เผยแนวคิดเพลงความสัมพันธ์ทางไกล
LIPTA ซึ่งเป็นดูโอ้ประกอบด้วย คัตโตะ-อารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล และ แทน-ธารณ ลิปตพัลลภ ได้ร่วมมือกับ BLVCKHEART เพื่อถ่ายทอดมุมมองของผู้ที่อยู่ในสถานะ 'ได้คุยแต่ไม่ได้เป็นอะไร' เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นโดย คัตโตะ Lipta และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อหาในอีพี GEN SAD ทั้งหมดAlso read เสียงม็อบ Gen Z ในการชุมนุมกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือม็อบ
เนื้อหาเพลงเล่าเรื่องราวของคนหนึ่งที่ติดต่อกับอีกคนตั้งแต่ดึกจนถึงเช้าทุกวันเป็นระยะเวลานานหลายเดือน ทำให้ทั้งสองฝ่ายสนิทสนมกันเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เมื่อฝ่ายหนึ่งพยายามขออนุญาตนัดเจอกับฝ่ายตรงข้าม กลับไม่ได้รับการตอบรับให้มีการพบเจอจริง ๆ แม้ว่าจะมีการแชทคุยกันอยู่สม่ำเสมอ
BLVCKHEART ร่วมเล่าเรื่องความเข้าใจผิด
BLVCKHEART เข้ามาช่วยถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่ต้องยอมรับความจริงว่า การพูดคุยกันมาก并不代表ว่าอีกฝ่ายจะมีความรู้สึกตอบโต้เหมือนกัน สถานะนี้ทำให้รู้สึกสับสนและเจ็บปวดเมื่อพบเห็นโพสต์ที่อีกฝ่ายลงรูปคู่กับแฟนคนใหม่
การร่วมงานกันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ LIPTA เปิดโอกาสให้ศิลปินภายนอกอย่าง BLVCKHEART เข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ของเรื่องราวผ่านเสียงร้องและอารมณ์ที่ตรงกับคอนเซปต์ของเพลง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่มักประสบพบเจอในชีวิตประจำวัน
LIPTA โปรโมทอีพี GEN SAD และ Visualizer
แฟน ๆ สามารถรับฟังเพลง 'ได้คุยแต่ไม่ได้เป็นอะไร' และเพลงอื่นๆ ในอีพี GEN SAD ได้ทุกช่องทางมิวสิกสตรีมมิง นอกจากนี้ LIPTA ยังได้ปล่อย Visualizer ของเพลงนี้ โดยมี พี่โค้ด พี่แนตตี้ และ พี่กวง ซึ่งเป็นเพื่อนของ LIPTA มาร่วมแสดงและสมน้ำหน้ากับสถานการณ์ของคนที่ได้คุยแต่ไม่ได้เป็นแฟน
LIPTA เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ Lipta 20 ปี
ควบคู่ไปกับการปล่อยเพลงใหม่ LIPTA ยังกำลังเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่เพื่อฉลองวาระ 20 ปีในวงการดนตรี ซึ่งจัดขึ้นโดยมาม่า Presents ในชื่อ 'Lipta 20 ปี คอนใหญ่ไฟกะพริบ' คอนเสิร์ตนี้จะกินเวลา 4 ชั่วโมง และจะเล่นเพลงฮิตตลอด 20 ปีของพวกเขา
บัตรสำหรับคอนเสิร์ต Lipta 20 ปี คอนใหญ่ไฟกะพริบ ที่จัดขึ้นในรอบ 8 ปี ได้ขายหมดในเวลาอันรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเปิดขาย สร้างความปลาบปลื้มใจให้ คัตโตะ และ แทน มาก ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่ยืนยันถึงฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งของ LIPTA และ Kicks Records
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