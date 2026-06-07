LEPAS แบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) รุ่นล่าสุดจากกลุ่ม Chery (Chery Group) พร้อมทลายกรอบเดิมๆ เพื่อนิยามการเดินทางพรีเมียม ภายใต้แนวคิดแบรนด์ทางเลือกอันดับหนึ่งเพื่อชีวิตการเดินทางที่สง่างาม
LEPAS แบรนด์รถยนต์ NEV ใหม่จาก Chery พร้อมทลายกรอบเดิมๆ เพื่อนิยามการเดินทางพรีเมียม ภายใต้แนวคิดแบรนด์ทางเลือกอันดับหนึ่งเพื่อชีวิตการเดินทางที่สง่างาม ในโลกยุคปัจจุบันที่วิถีชีวิตขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว รถยนต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะที่พาเราจากจุด A ไปยังจุด B อีกต่อไป แต่ได้กลายสภาพเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตเคลื่อนที่ (Mobile Living Space) ที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ LEPAS แบรนด์ รถยนต์พลังงานใหม่ ( NEV ) รุ่นล่าสุดจากกลุ่ม Chery ( Chery Group) พร้อมแล้วที่จะมาทำลายข้อจำกัดเหล่านั้น และสร้างนิยามใหม่ให้กับการเดินทางระดับพรีเมียม ภายใต้แนวคิด “Preferred Brand for Elegant Mobility Life” หรือแบรนด์ทางเลือกอันดับหนึ่งแห่งการเดินทางอันสง่างามรากฐานสำคัญที่ทำให้ LEPAS แตกต่างคือการพัฒนาขึ้นบน Intelligent LEX Platform สถาปัตยกรรมยานยนต์ระดับโลกขนาด Full-Size ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมสำหรับ รถยนต์พลังงานใหม่ โดยเฉพาะ (New Energy-Oriented Architecture) ตั้งแต่เริ่มต้น ยกระดับการขับขี่ให้มีความนุ่มนวล มั่นคง และสง่างาม (Elegant Driving) หัวใจหลักของแพลตฟอร์มนี้คือการนำแนวคิด Spatial Intelligence (อัจฉริยภาพแห่งพื้นที่ใช้สอย) มาใช้ในการจัดสรรสัดส่วนระยะฐานล้อต่อตัวถัง (Wheelbase-to-Body Ratio) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยแก้โจทย์คลาสสิกของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ว่า ”ตัวรถภายนอกใหญ่ แต่พื้นที่ภายในแคบ” ได้อย่างปลิดทิ้งด้วยการเป็นโครงสร้างสำหรับ รถยนต์พลังงานใหม่ LEPAS จึงมาพร้อมกับการออกแบบพื้นห้องโดยสารแบบเรียบตลอดทั้งคัน (Full-Domain Ultra-Flat Floor Design) ซึ่งเป็นการกำจัดอุโมงค์เพลากลางที่มักพบในรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในออกไป ส่งผลให้ห้องโดยสารโปร่งโล่งและกว้างขวางอย่างไม่เคยมีมาก่อน ความสบายเหนือระดับ: เบาะนั่งแถวหลังสามารถรองรับผู้โดยสาร 3 คนได้อย่างสบายๆ พร้อมพื้นที่วางขา (Legroom) ที่เหลือเฟือ ลดความอึดอัดแม้เดินทางไกลตอบโจทย์ทุกกิจกรรม: ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมือง การท่องเที่ยวกับครอบครัว การตั้งแคมป์ หรือการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง พื้นที่ภายในสามารถปรับเปลี่ยนและรองรับสัมภาระขนาดใหญ่ เช่น รถเข็นเด็ก อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง หรือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้อย่างคุ้มค่าทุกตารางนิ้วนอกจากเรื่องพื้นที่แล้ว Intelligent LEX Platform ยังโดดเด่นในด้าน Multi-Energy พลังงานทางเลือกใหม่ ด้วยการออกแบบแพ็กแบตเตอรี่แบบมาตรฐานและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบโมดูลาร์ (Modular) ที่มีความบูรณาการสูง ทำให้แพลตฟอร์มนี้มีความยืดหยุ่นสูงสุด สามารถรองรับระบบขับเคลื่อนได้หลากหลายรูปแบบบนโครงสร้างเดียวกัน.
LEPAS แบรนด์รถยนต์ NEV ใหม่จาก Chery พร้อมทลายกรอบเดิมๆ เพื่อนิยามการเดินทางพรีเมียม ภายใต้แนวคิดแบรนด์ทางเลือกอันดับหนึ่งเพื่อชีวิตการเดินทางที่สง่างาม ในโลกยุคปัจจุบันที่วิถีชีวิตขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว รถยนต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะที่พาเราจากจุด A ไปยังจุด B อีกต่อไป แต่ได้กลายสภาพเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตเคลื่อนที่ (Mobile Living Space) ที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ LEPAS แบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) รุ่นล่าสุดจากกลุ่ม Chery (Chery Group) พร้อมแล้วที่จะมาทำลายข้อจำกัดเหล่านั้น และสร้างนิยามใหม่ให้กับการเดินทางระดับพรีเมียม ภายใต้แนวคิด “Preferred Brand for Elegant Mobility Life” หรือแบรนด์ทางเลือกอันดับหนึ่งแห่งการเดินทางอันสง่างามรากฐานสำคัญที่ทำให้ LEPAS แตกต่างคือการพัฒนาขึ้นบน Intelligent LEX Platform สถาปัตยกรรมยานยนต์ระดับโลกขนาด Full-Size ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่โดยเฉพาะ (New Energy-Oriented Architecture) ตั้งแต่เริ่มต้น ยกระดับการขับขี่ให้มีความนุ่มนวล มั่นคง และสง่างาม (Elegant Driving) หัวใจหลักของแพลตฟอร์มนี้คือการนำแนวคิด Spatial Intelligence (อัจฉริยภาพแห่งพื้นที่ใช้สอย) มาใช้ในการจัดสรรสัดส่วนระยะฐานล้อต่อตัวถัง (Wheelbase-to-Body Ratio) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยแก้โจทย์คลาสสิกของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ว่า ”ตัวรถภายนอกใหญ่ แต่พื้นที่ภายในแคบ” ได้อย่างปลิดทิ้งด้วยการเป็นโครงสร้างสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ LEPAS จึงมาพร้อมกับการออกแบบพื้นห้องโดยสารแบบเรียบตลอดทั้งคัน (Full-Domain Ultra-Flat Floor Design) ซึ่งเป็นการกำจัดอุโมงค์เพลากลางที่มักพบในรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในออกไป ส่งผลให้ห้องโดยสารโปร่งโล่งและกว้างขวางอย่างไม่เคยมีมาก่อน ความสบายเหนือระดับ: เบาะนั่งแถวหลังสามารถรองรับผู้โดยสาร 3 คนได้อย่างสบายๆ พร้อมพื้นที่วางขา (Legroom) ที่เหลือเฟือ ลดความอึดอัดแม้เดินทางไกลตอบโจทย์ทุกกิจกรรม: ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมือง การท่องเที่ยวกับครอบครัว การตั้งแคมป์ หรือการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง พื้นที่ภายในสามารถปรับเปลี่ยนและรองรับสัมภาระขนาดใหญ่ เช่น รถเข็นเด็ก อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง หรือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้อย่างคุ้มค่าทุกตารางนิ้วนอกจากเรื่องพื้นที่แล้ว Intelligent LEX Platform ยังโดดเด่นในด้าน Multi-Energy พลังงานทางเลือกใหม่ ด้วยการออกแบบแพ็กแบตเตอรี่แบบมาตรฐานและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบโมดูลาร์ (Modular) ที่มีความบูรณาการสูง ทำให้แพลตฟอร์มนี้มีความยืดหยุ่นสูงสุด สามารถรองรับระบบขับเคลื่อนได้หลากหลายรูปแบบบนโครงสร้างเดียวกัน
LEPAS Chery รถยนต์พลังงานใหม่ NEV Intelligent LEX Platform Multi-Energy พลังงานทางเลือกใหม่
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