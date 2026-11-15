Luxor Technology ยืนยันช่องโหว่ Luxor Commander ไม่ใช่เจาะ Bitcoin โดยตรง
Luxor Technology ยืนยันว่าการโจมตีเกิดจากช่องโหว่ซอฟต์แวร์ Luxor Commander ไม่ใช่ช่องโหว่ของโปรโตคอล Bitcoin Core โดยตรง ขณะที่ซีอีโอประกาศชดเชยเต็มจำนวนให้ลูกค้าที่สูญเสียรายได้
Luxor Technology ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเหตุการณ์แฮ็คที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายการขุด Bitcoin ไม่ได้เกิดจากการเจาะเข้าสู่โปรโตคอลหลักของ Bitcoin แต่อย่างใด แต่เกิดจากช่องโหว่ในระบบจัดการฟาร์มขุดที่เรียกว่า Luxor Commander ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมเครื่องขุดระยะไกลของพันธมิตรจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายคือการปรับเปลี่ยนเส้นทางรับรางวัลจากการขุดสินทรัพย์ดิจิทัลไปสู่ที่อยู่ของพวกมิจฉาชีพแทนที่จะเป็นของเจ้าของฟาร์ม
กลไกการโจมตีผ่านซอฟต์แวร์จัดการ
Luxor Commander เป็นซอฟต์แวร์ประเภทนี้ที่อนุญาตให้เจ้าของฟาร์มขุดสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของเครื่องขุดที่เชื่อมต่อทั้งหมดพร้อมกันได้ในครั้งเดียว เช่น ที่อยู่ของพูลขุด ชื่อผู้ใช้ และที่อยู่สำหรับรับรางวัลการขุด เมื่อผู้โจมตีสามารถแทรกซึมเข้าสู่ชั้นการควบคุมนี้ได้ พวกเขาก็สามารถยึดครองกองเครื่องขุดทั้งฟลีตได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าถึงตัวเครื่องขุดทางกายภาพในสถานที่จริงAlso readข้อควรระวังในการอ่านคำทำนายตามวันเกิด: ต้องเทียบปฏิทินจันทรคติเวียดนาม ไม่ใช่บัตรประชาชน
โปรโตคอลของ Bitcoin นั้นเองไม่ได้ถูกเจาะแต่อย่างใด แต่ผู้โจมตีใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ OCEAN ซึ่งเป็นระบบที่เปิดให้นักขุดสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ซับซ้อน โดยสามารถใช้เพียงที่อยู่ Bitcoin ของตนเองเป็นชื่อผู้ใช้ได้ ทำให้ผู้โจมตีสามารถเปลี่ยนปลายทางของรางวัลการขุดไปยังที่อยู่ของตนเองได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
บทบาทของ CoreX Hosting และระยะเวลาการโจมตี
CoreX Hosting ถือเป็นผู้แจ้งเหตุรายแรกโดยส่งสัญญาณเตือนบนแพลตฟอร์ม X (Twitter) เมื่อเวลาประมาณ 22:08 น. ET ของวันที่ 14 พฤศจิกายน หลังพบการเปลี่ยนแปลงค่าการตั้งค่าพูลบนเครื่องขุดของลูกค้าของตน ต่อมาในเวลา 06:40 น. UTC ของวันที่ 15 พฤศจิกายน CoreX ยืนยันว่าได้ย้ายเครื่องขุดที่ได้รับผลกระทบกลับไปเชื่อมต่อกับพูลของลูกค้าตามปกติเรียบร้อยแล้ว
ในช่วงที่เกิดการโจมตี ขอบเขตความเสียหายสามารถวัดได้จากปริมาณพลังการขุดที่ถูกเปลี่ยนเส้นทาง ซึ่งลดลงจาก 13 EH/s เหลือเพียงราว 100 PH/s หรือลดลงมากกว่าร้อยละ 99 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้โจมตีสามารถควบคุมทรัพยากรการคำนวณจำนวนมหาศาลได้ในชั่วขณะหนึ่งก่อนที่ทีมความปลอดภัยจะตรวจพบและเข้าดำเนินการแก้ไข
มาตรการชดเชยและความเห็นจากผู้บริหาร
Nick Hansen ซีอีโอของ Luxor Technology ได้แสดงความรับผิดชอบและออกคำขอโทษ โดยระบุว่าทีมวิศวกรสามารถแก้ไขช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ Commander ได้ภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ พร้อมทั้งประกาศนโยบายชดเชยลูกค้าทุกรายที่ได้รับผลกระทบเต็มจำนวน เสมือนว่าเครื่องขุดได้ทำงานตามปกติตลอดช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์
แม้ว่าผู้โจมตีจะไม่ประสบความสำเร็จในการขุดบล็อกใหม่ซึ่งมีมูลค่า 3.125 BTC บวกค่าธรรมเนียมธุรกรรมในแต่ละบล็อก เนื่องจากพลังขุดที่ยึดมาได้ไม่สามารถหาบล็อกเจอได้จริงก็ตาม แต่เจ้าของเครื่องขุดยังคงสูญเสียรายได้จากช่วงเวลาที่เครื่องถูกนำไปใช้ขุดให้กับผู้โจมตีไม่ถูกต้อง Luxor จึงเสนอแผนชดเชยเพื่อลดผลกระทบทางการเงินที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักขุดรายย่อยเหล่านี้
บทเรียนด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมขุด
เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในระบบจัดการฟาร์มขุดระยะไกล ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมอุปกรณ์จำนวนมาก การที่ซอฟต์แวร์ประเภทนี้สามารถเปลี่ยนเป้าหมายการรับรางวัลได้หมายความว่าเจ้าของฟาร์มจำเป็นต้องมีความระมัดระวังสูงในการเข้าถึงและจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพ可以利用จุดอ่อนนี้ในการเบี่ยงเบนรายได้จากการขุดสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังกระเป๋าเงินของตนเอง
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