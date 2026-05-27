Lummys ย้ำเดินหน้า CLARITY Act หวังลดความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบคริปโทฯ

วุฒิสมาชิก Cynthia Lummys เน้นย้ำการผลักดันร่างกฎหมาย CLARITY Act ผ่านสภาคองเกรส โดยมุ่งสร้างกรอบกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ลดความคลุมเครือที่กระทบต่ออุตสาหกรรมและผู้บริโภค แม้จะผ่านคณะกรรมการธนาคารแล้ว แต่ยังต้องรอการลงคะแนนในวุฒิสภาเต็มคณะ ซึ่งอาจมีอุปสรรคทางการเมือง
วุฒิสมาชิก Cynthia Lummys ย้ำจุดยืนผลักดันร่างกฎหมาย CLARITY Act ผ่านสภาคองเกรสและส่งถึงโต๊ะประธานาธิบดี การที่วุฒิสมาชิกผู้สนับสนุนคริปโตคนสำคัญออกมาย้ำความคืบหน้าของกฎหมาย CLARITY Act เป็นสัญญาณเชิงบวกต่อตลาด เพราะกฎหมายนี้จะช่วยลดความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบที่กดดันการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมานาน อย่างไรก็ตาม เป็นเพียงการย้ำจุดยืน ยังไม่มีการลงคะแนนในวุฒิสภาเต็มคณะ ผลกระทบต่อราคาจึงมีจำกัด ระบุว่า Lummys กล่าวว่า "ก้าวต่อไปที่ชัดเจนคือ นำร่างกฎหมายคริปโทฯ ผ่านสภาคองเกรสและส่งถึงโต๊ะประธานาธิบดี" ร่างกฎหมายที่เธออ้างถึงคือ Cryptoassets Legal Clarity and Regulatory Improvement Act หรือ CLARITY Act ซึ่งมีเป้าหมายสร้างกรอบกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลใน สหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้ในวันที่ 22 พ.
ค. Lummys ยังได้เน้นย้ำว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งยุติความคลุมเครือด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมคริปโทฯ มานานหลายปี ความคืบหน้าล่าสุดที่เป็นรูปธรรมที่สุดของ CLARITY Act คือการที่คณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาลงคะแนนเสียงอนุมัติร่างกฎหมายด้วยคะแนน 15-9 เมื่อวันที่ 14 พ.
ค. ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรค ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในกระบวนการนิติบัญญัติ จากนั้นเมื่อวันที่ 20 พ. ค.
Lummys ได้เปิดเผยว่าฝ่ายนิติบัญญัติกำลังทำงานเพื่อรวมร่างกฎหมายคริปโทฯ หลายฉบับเข้าด้วยกันก่อนนำไปลงคะแนนในวุฒิสภาเต็มคณะ โดยมีเป้าหมายที่เดือนสิงหาคมนี้ การผลักดัน CLARITY Act มีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีในสหรัฐฯ เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันยังขาดความชัดเจนในหลายประเด็น เช่น การจัดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลว่าเป็นหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลอย่าง SEC และ CFTC มีอำนาจทับซ้อนกัน สร้างความสับสนให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ ร่างกฎหมายนี้จะกำหนดนิยามที่ชัดเจนและมอบอำนาจให้หน่วยงานที่เหมาะสมในการกำกับดูแล ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุน นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ใช้คริปโทฯ ทั่วไป อย่างไรก็ตาม เส้นทางของ CLARITY Act ยังไม่ราบรื่นนัก แม้จะผ่านคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภาแล้ว แต่ยังต้องผ่านการลงคะแนนในวุฒิสภาเต็มคณะและสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอาจเผชิญกับการต่อต้านจากสมาชิกที่กังวลเรื่องความเสี่ยงด้านการเงินและสิ่งแวดล้อมจากคริปโทฯ นอกจากนี้ การรวมร่างกฎหมายหลายฉบับเข้าด้วยกันอาจทำให้เนื้อหาถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิม และอาจต้องใช้เวลาในการเจรจาประนีประนอม แม้ Lummys จะตั้งเป้าไว้ที่เดือนสิงหาคม แต่ในทางการเมืองจริงอาจล่าช้าออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี选举ที่สมาชิกสภาคองเกรสต้องให้ความสำคัญกับประเด็นอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น นักลงทุนจึงควรติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ควรคาดหวังผลกระทบในทันทีต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล เพราะปัจจัยอื่น ๆ เช่น นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ก็มีอิทธิพลไม่แพ้กั
CLARITY Act Cynthia Lummys กฎหมายคริปโทเคอร์เรนซี สหรัฐอเมริกา กฎระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัล
