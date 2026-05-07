Lookonchain พบวอลเล็ต 4 บัญชีที่อาจเกี่ยวข้องกับ Paradigm Capital โอน ETH มูลค่ากว่า 27 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ FalconX

Lookonchain พบการโอน ETH มูลค่ากว่า 27 ล้านดอลลาร์จากวอลเล็ต 4 บัญชีที่อาจเกี่ยวข้องกับ Paradigm Capital เข้าสู่ FalconX โดยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก Paradigm Capital ว่าวอลเล็ตเหล่านี้เป็นของบริษัท การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาต่อตลาดคริปโต
Lookonchain พบวอลเล็ต 4 บัญชีที่อาจเกี่ยวข้องกับ Paradigm Capital โอน ETH จำนวน 11,615 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าราว 27.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ FalconX โดยการโอนดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนที่ Lookonchain จะโพสต์ข้อมูล และยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก Paradigm Capital ว่าวอลเล็ตเหล่านี้เป็นของบริษัท อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก Arkham Intelligence ที่ Lookonchain แนบมาชี้ให้เห็นว่าการโอนเกิดขึ้นจาก 4 วอลเล็ต โดยแต่ละบัญชีโอนเงินเข้า FalconX Deposit (0x614) ดังนี้ วอลเล็ตแรกโอน 3,210 ETH มูลค่า 7.53 ล้านดอลลาร์ วอลเล็ตที่สองโอน 2,695 ETH มูลค่า 6.32 ล้านดอลลาร์ วอลเล็ตที่สามโอน 2,501 ETH มูลค่า 5.87 ล้านดอลลาร์ และวอลเล็ตที่สี่โอน 3,209 ETH มูลค่า 7.53 ล้านดอลลาร์ รวมเป็น 11,615 ETH ทั้งหมด นอกจากนี้ ข้อมูลบนเครือข่ายยังแสดงให้เห็นว่าวอลเล็ตหนึ่งในนั้นเคยโอน ETH ไปยังที่อยู่ที่ระบุว่า “ Paradigm Capital ?
Coinbase” เมื่อวันก่อน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ Lookonchain เชื่อมโยงวอลเล็ตกลุ่มนี้กับ Paradigm Capital Paradigm Capital เป็นบริษัทลงทุนด้านคริปโตที่ก่อตั้งในปี 2561 โดย Fred Ehrsam ผู้ร่วมก่อตั้ง Coinbase และ Matt Huang อดีตพาร์ทเนอร์ของ Sequoia Capital โดยบริษัทเน้นลงทุนในโปรเจกต์คริปโตและบล็อกเชนชั้นนำ ส่วน FalconX เป็นนายหน้าซื้อขายคริปโตสำหรับนักลงทุนสถาบันที่ให้บริการสภาพคล่อง การจัดหาเงินทุน และโซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูง บริษัทเข้าซื้อกิจการ 21Shares ผู้ออกผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโต (ETPs) ไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ FalconX ไม่ใช่กระดานเทรดสาธารณะทั่วไป แต่เป็นโต๊ะซื้อขายแบบ OTC (Over-the-Counter) สำหรับสถาบัน ซึ่งหมายความว่าการฝาก ETH เข้าที่นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายสินทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น การบริหารความเสี่ยง หรือการเตรียมสภาพคล่องสำหรับการซื้อขายกับคู่ค้าสถาบัน ไม่จำเป็นต้องหมายความว่า Paradigm Capital กำลังจะเทขาย ETH ออกสู่ตลาดทันที อย่างไรก็ตาม การที่กองทุน VC ระดับใหญ่อาจเคลื่อนไหว ETH มูลค่ากว่า 27 ล้านดอลลาร์ในครั้งเดียวย่อมสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาต่อตลาด และเป็นสัญญาณที่นักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าข่าวนี้น่าจับตาแต่ยังไม่ถึงกับน่าตื่นตระหนก เพราะ Lookonchain เองก็ใช้คำว่า “อาจเชื่อมโยง” ไม่ได้ยืนยัน 100% และ FalconX ก็ไม่ใช่กระดานเทรดสาธารณะที่จะกดราคาลงทันที สิ่งที่น่าสังเกตคือวอลเล็ตกลุ่มนี้เคยโอน ETH ไปยัง Coinbase Prime ด้วย ซึ่งถ้าเกิดขึ้นต่อเนื่องก็อาจเป็นสัญญาณของการลดสัดส่วน ETH ในพอร์ตของสถาบัน ขอให้จับตาดูว่า Paradigm Capital จะมีการเคลื่อนไหวบนเครือข่ายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในช่วงนี
