Liberator Investment Forum 2026: โลกใหม่ โอกาสใหม่ ลงทุนอย่างไรให้ออกดอกออกผล เป็นงานสัมมนาการลงทุนครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นโดย บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ Liberator เพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้กับนักลงทุนไทยในโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว โดยมีหัวข้อหลักๆ ได้แก่ การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจนอกกระแส การเปลี่ยนแปลงของ AI ในการตัดสินใจลงทุน และการยกระดับประสบการณ์ในการลงทุน
Liberator เปิดเวทีใหญ่ ‘ Liberator Investment Forum 2026’ ชวนมองหาโอกาสลงทุนในโลกใหม่ กับกูรูธุรกิจ การลงทุน และ AI ชั้นนำของไทย บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ Liberator เตรียมจัดงานสัมมนาการลงทุนครั้งใหญ่ ‘ Liberator Investment Forum 2026: โลกใหม่ โอกาสใหม่ ลงทุนอย่างไรให้ออกดอกออกผล’ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.00 - 17.30 น.
ณ ห้องพญาไท 3 - 4 ชั้น 6 โรงแรมอิสติน แกรนด์ พญาไท เพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้กับนักลงทุนไทย ท่ามกลางโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ระเบียบโลกใหม่ โมเดลธุรกิจแห่งอนาคต และบทบาทของ AI ที่กำลังเข้ามายกระดับการตัดสินใจลงทุน โดยคุณวทันยา บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ที่จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางในการเดินหน้าปลดล็อกโอกาสการลงทุนให้คนไทย พร้อมยกระดับประสบการณ์ให้เข้าถึงง่าย ทันสมัย และตอบโจทย์นักลงทุนยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ต่อเนื่องด้วย 3 Session หลัก ได้แก่ค้นหาโอกาสจากโมเดลธุรกิจนอกกระแสที่คนส่วนใหญ่มองข้ามผ่านประสบการณ์จริงของ คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ Founder & CEO Ookbee, นพ.
ศุภชัย ปาจริยานนท์ Co-Founder & CEO RISE และ คุณวรภัทร ชวนะนิกุล Chief Strategy Officer & Chief Financial Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และ Chief Executive Officer บริษัท Singha Venture Capital Fund Limitedชี้ให้เห็นว่า AI เปลี่ยนการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนอย่างไร โดย นพ.
จักรินทร์ สราญฤทธิชัย นักลงทุนสาย Hybrid เจ้าของเพจหุ้นพอร์ตระเบิด, คุณบรรพต ธนาเพิ่มสุข ผู้ก่อตั้งช่องรายการ TAM-EIG (ถามอีก กับอิก) และ คุณสุธน สิงหสิทธางกูร ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนหุ้นไทย เวียดนาม และจีน Liberator เชื่อมั่นว่าในโลกที่เปลี่ยนเร็ว ที่การลงทุนไม่ใช่เพียงการเลือกสินทรัพย์ การอ่านทิศทางโลกให้ขาดและมีเครื่องมือที่แม่นยำคือหัวใจสำคัญของการลงทุน งาน Liberator Investment Forum 2026 จึงเป็นเวทีแห่งโอกาสที่จะเปลี่ยนความเข้าใจให้กลายเป็นผลตอบแทนที่จับต้องได้จริ
Liberator Investment Forum 2026 Liberator Investment Forum Investment AI Business Model Investment Strategy Investment Opportunity Investment Experience Investment Trend Investment Strategy Investment Opportunity Investment Experience Investment Trend
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Samsung มูลค่าทะลุล้านล้าน ชิปความจำเป็นที่ต้องการ ทำหุ้นโต 4 เท่า กำไรไตรมาสเดียวมากกว่าทั้งปี 68Samsung Electronics โชว์ผลงานดี ปีนี้หุ้นโตมาแล้ว 4 เท่า หลังกำไรไตรมาสที่ 1/2026 ไตรมาสเดียวสูงกว่าทั้งปี 2025 ที่ผ่านมา ดันมูลค่าตลาดของบริษัททะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
Read more »
ผู้ผลิตชิปฝรั่งเศส เทขาย Bitcoin เกือบครึ่งคลัง 1,025 BTC เซ่นงบ Q1 ขาดทุนหนักสรุปข่าว Sequans Communications ผู้ผลิตชิปสัญชาติฝรั่งเศส ตัดใจขาย Bitcoin จำนวน 1,025 BTC ในไตรมาส 1 ปี 2026 เพื่อหาเงินสดมาพยุงบริษัท
Read more »
ช่องโหว่ CVE-2024-52911 ใน Bitcoin Core สร้างความกังวลทีมพัฒนา Bitcoin Core เปิดเผยช่องโหว่ CVE-2024-52911 ที่อาจทำให้นักขุดสั่งปิดระบบและรันรหัสคำสั่งบนโหนดจากระยะไกลได้ บั๊กนี้ถูกค้นพบตั้งแต่ปลายปี 2024 แต่ทีมเลือกแก้ไขเงียบๆ และเปิดเผยหลังเวอร์ชันที่มีปัญหาหมดระยะสนับสนุนในปี 2026
Read more »
Strategy เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขาย Bitcoin หลังขาดทุนสุทธิ 1 พันล้านบาทStrategy (ชื่อเดิม MicroStrategy) จากบริษัทซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลธรรมดาสู่ผู้ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในโลก เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์จากไม่เคยขายสู่ขายเพื่ออยู่รอด หลังขาดทุนสุทธิ 1 พันล้านบาทในไตรมาสแรกของปี 2026
Read more »
ผู้เขียนพ่อรวยสอนลูก ชี้ BTC และ ETH เป็นเครื่องช่วยชีวิตในวิกฤตวัยเกษียณสรุปข่าว Robert Kiyosaki คาดการณ์ว่าปี 2026 จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับเงินออมของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
Read more »
ฉลองทัพไทยรองแชมป์เอเชียนบีชเกมส์ 2026 อัดฉีด 33.9 ล้านบาทรัฐบาลไทยโอนตรง อัดฉีด 33.9 ล้านบาท ฉลองความสำเร็จทัพนักกีฬาทีมชาติไทย จบรองแชมป์เอเชียนบีชเกมส์ 2026
Read more »