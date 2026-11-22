Li Ming แกนนำลักลอบชิป AI Nvidia สู่อีกฝั่งทะเล
รายงาน WSJ เผย Li Ming คือตัวจริงเบื้องหลังขบวนการลักลอบชิป Nvidia เข้าจีน ผ่าน Alice Huang อดีตผู้บริหาร Megaspeed สัมพันธ์ส่วนตัวกับ Jensen Huang
รายงานการสืบสวนเชิงลึกจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2569 ระบุชัดเจนว่า Li Ming ชายชาวจีนวัย 52 ปี คือบุคคลสำคัญเบื้องหลังเครือข่ายธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเข้า ชิป AI ของ Nvidia เข้าไปยังประเทศจีน โดย Li Ming ได้รับการประกันตัวอยู่ใน สิงคโปร์ และถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเมื่อปี 2025
บทบาทตัวจริง vs ตัวหน้าฉาก
ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุตรงกันข้ามกับบางประเด็นที่สื่อคริปโตเคยรายงานคือ Alice Huang อดีตกรรมการผู้จัดการ Megaspeed ในสิงคโปร์ ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวหน้าฉากหรือหน้าจอของเครือข่ายนี้เท่านั้น ส่วน Li Ming ต่างหากที่เป็นผู้กำกับการตัดสินใจด้านธุรกิจและการจัดซื้อสำคัญทั้งหมดAlso read“เสก โลโซ” ขอบคุณโลโซเอฟซีที่รักกันมา 30 ปี หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่
ทั้งสามได้รวมตัวกันดำเนินกิจการร่วมกันมาหลายปี โดย Li Ming ทำงานร่วมกับ Alice Huang และ Kang Wei สามีตามกฎหมายของ Alice Huang ซึ่งเป็นนักลงทุนชาวจีน ทั้งคู่ร่วมกันก่อตั้งกิจการ เช่น Shanghai Century Longteng ในปี 2021 และซื้อหน่วยธุรกิจเกมในสิงคโปร์เพื่อก่อตั้ง Megaspeed ในปี 2023
เส้นทางการลักลอบนำเข้า
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 อัยการสิงคโปร์ได้ตั้งข้อหาฉ้อโกงโดยแสดงข้อมูลเท็จกับ Li Ming และผู้เกี่ยวข้องชาวสิงคโปร์หลายราย รวมถึง Aaron Woon Guo Jie และ Alan Wei Zhaolun จาก Aperia Group ตามข้อกล่าวหา Li Ming ซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่มีชิป Nvidia โดยอ้างว่าเป็นของบริษัท Luxuriate Your Life ในสิงคโปร์
จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวถูกส่งต่อผ่านประเทศมาเลเซียไปยังปลายทางที่ยังไม่ได้ระบุชื่ออย่างชัดเจนในรายงานเบื้องต้น กระบวนการนี้เป็นการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบการส่งออกชิปขั้นสูงที่ควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อส่งไปยังตลาดจีนซึ่งมีความต้องการสูง
ความสัมพันธ์กับ Jensen Huang
ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า Alice Huang ไม่ใช่คู่สมรสหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของ Jensen Huang ผู้ก่อตั้ง Nvidia แต่เป็นความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนอกสมรส ขณะที่ Alice Huang แต่งงานกับ Kang Wei ตามกฎหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมายสิงคโปร์
ก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคม 2025 Megaspeed ได้ประกาศว่า Alice Huang ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2025 แต่การดำเนินงานผ่านบริษัทในเครือยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ
ผลกระทบต่อนักลงทุนและนโยบาย
ข้อมูลที่มีการตรวจสอบยืนยันแล้วระบุว่า Jensen Huang ได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งใน Nvidia เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 หลังมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ Alice Huang ออกสู่สาธารณะและเกิดกระแสข่าวอื้อฉาวในวงการเทคโนโลยี
มีรายงานจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ที่ตั้งคำถามเชิงลึกว่า Alice Huang อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนหรือไม่ โดย Colette Kress ได้เข้ามารับบทบาทเป็นผู้นำชั่วคราวในการบริหารสถานการณ์ดังกล่าว
การตรวจสอบโดยรัฐสภาคองเกรส
จรรยาบรรณและความมั่นคงของชาติเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ และ Jensen Huang ได้ตกลงใจว่าจะไปปรากฏตัวต่อคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาสหรัฐฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและการบังคับใช้กฎระเบียบการส่งออกชิปอย่างเคร่งครัด
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