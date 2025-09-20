Let it Beauty เปิดตัว Belluxi Collagen Stimulator PCL: นวัตกรรมฟื้นฟูผิวรูปแบบใหม่ พร้อม CPR Effect

บริษัท เล็ท อิท บิ้วตี้ จำกัด เปิดตัว Belluxi Collagen Stimulator PCL ในรูปแบบ Fully Liquid Technology ที่ช่วยฟื้นฟูผิวอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อม CPR Effect (Clear Pores, Perfect Tone, Restore Lines) เตรียมจัดงาน Grand Opening อย่างยิ่งใหญ่ 19 กันยายน 2568
บริษัท เล็ท อิท บิ้วตี้ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน ความงาม ชั้นนำ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “ Belluxi ” Collagen Stimulator PCL (Polycarpolactone) ในรูปแบบ Fully Liquid Technology สุดล้ำ ที่มาพร้อม CPR Effect (Clear Pores, Perfect Tone, Restore Lines) ช่วย ฟื้นฟูผิว อย่างเป็นธรรมชาติ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ฟื้นฟู ริ้วรอย คืนความยืดหยุ่น ให้ผิวเรียบเนียน กระจ่างใส แลดูอ่อนเยาว์อย่างเห็นได้ชัด โดยมีกำหนดจัดงาน Grand Opening “ Belluxi Ring The Belluxi Day ” อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 19
กันยายน 2568 ณ Chadra Ballroom Siam Kempinski Hotel ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัท เล็ท อิท บิ้วตี้ ประเทศไทย และผู้บริหารจากบริษัทเกาหลีร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีและประเทศไทย ที่จะมาร่วมพูดคุยและสาธิตเทคนิคการใช้ Belluxi เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด\Belluxi ได้รับการพัฒนาและวิจัยจากทีมผู้เชี่ยวชาญในประเทศเกาหลี ด้วยเทคโนโลยี Fully Liquid ที่มีความเข้มข้นของ PCL สูงถึง 21% ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ปลอดภัย ไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ PCL เป็นสารที่ใช้ในไหมละลายมานานกว่า 10 ปี ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Belluxi ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย เลขที่ 68-2-1-2-0000232 ผลิตภัณฑ์ Belluxi โดดเด่นด้วย CPR Effect ที่ช่วย Clear Pores หรือกระชับรูขุมขน Perfect Tone ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ และ Restore Lines ฟื้นฟูริ้วรอยแห่งวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ Belluxi ตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาผิวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย รูขุมขนกว้าง ผิวหมองคล้ำ หรือขาดความกระชับ ด้วยคุณสมบัติในการกระตุ้นคอลลาเจนตามธรรมชาติ ช่วยให้ผิวแข็งแรง สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก\Belluxi คือทางเลือกใหม่ของการดูแลผิวที่เข้าใจปัญหาผิวของคนไทย ด้วยสภาพอากาศที่ร้อน แสงแดดที่แรง รวมถึงมลภาวะต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคอลลาเจนในชั้นผิว Belluxi ช่วยแก้ไขปัญหาผิวที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด ด้วยสาร PCL ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มวอลุ่มให้ผิว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน คืนความยืดหยุ่น และทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด Belluxi พร้อมคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีผิวสวย สุขภาพดีในแบบที่เป็นคุณ ร่วมสัมผัสประสบการณ์การดูแลผิวระดับพรีเมียม พร้อมเผยผิวสวยใส สุขภาพดีอย่างเหนือระดับไปกับ Belluxi ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของผิวคุ
Belluxi Collagen Stimulator PCL ฟื้นฟูผิว CPR Effect Let It Beauty ความงาม ริ้วรอย
