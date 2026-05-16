Lemon Lens เปิดตัวแพลตฟอร์ม Data และ Social Intelligence พลิกโฉมการเลือก Influencer ด้วย AI เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทย

Lemon Lens เปิดตัวแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะภายใต้แนวคิด Know the Future ช่วยแบรนด์เลือก Influencer ได้แม่นยำด้วย AI และ Data พร้อมรวบรวมนักธุรกิจชั้นนำและ ลี ฐานัฐพ์ ร่วมแชร์กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
ในยุคที่ การตลาดดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำกลายเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งล่าสุดที่โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แล็คชูรี คอลเลกชัน แบงค็อก ได้มีการจัดงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม Lemon Lens ซึ่งเป็นระบบ Data และ Social Intelligence ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแบรนด์ในปัจจุบัน โดยชูแนวคิดหลักคือ Know the Future หรือการมองเห็นอนาคตผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันให้ถ่องแท้ โดยคุณปุญญพัฒน์ ลิ้มสุวัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Lemon Lens ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ว่าต้องการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและเจ้าของแบรนด์สามารถคัดเลือก Influencer ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ยึดติดอยู่กับเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกหรือจำนวนผู้ติดตามที่มหาศาล แต่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง รวมถึงการมีภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับตัวสินค้าและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักได้อย่างตรงจุดผ่านการใช้ Data, Algorithm และ AI ขั้นสูง ความน่าสนใจของงานนี้ยังอยู่ที่การได้รับเกียรติจากนักธุรกิจระดับแถวหน้าของประเทศไทยมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การบริหารงานในยุคดิจิทัล นำโดย คุณสมยศ เชาวลิต ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท J.I.
B. Computer Group และ คุณยศพร สุวรรณวิเชียร กรรมการผู้จัดการและซีอีโอ จากแบรนด์ BANOBAGI Thailand ซึ่งทั้งสองท่านได้ให้มุมมองที่สอดคล้องกันว่า ในปัจจุบันแบรนด์ไม่สามารถตัดสินใจเลือกใช้ KOL หรือ Influencer จากตัวเลขจำนวนผู้ติดตามเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป เนื่องจากตัวเลขเหล่านั้นอาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของการสื่อสารหรือความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้บริโภคได้เสมอไป สิ่งที่สำคัญกว่าคือการเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญที่สุดคือต้องสามารถสร้าง Conversion หรือการเปลี่ยนจากผู้ติดตามให้กลายเป็นลูกค้าจริงได้ ซึ่งการนำระบบ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ จะทำให้แบรนด์ลดความเสี่ยงในการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำแคมเปญการตลาดได้อย่างมหาศาล นอกจากมุมมองทางธุรกิจแล้ว ในงานนี้ยังได้ ลี ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ นักแสดงและคนดังที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียล มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในมุมของผู้สร้างคอนเทนต์และการสื่อสารกับแฟนคลับ โดยลีมองว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์งานเท่านั้น แต่เป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยทลายกำแพงระหว่างศิลปินและผู้ติดตาม ทำให้แฟนคลับได้เห็นตัวตนที่แท้จริงและมีความรู้สึกใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง การใช้ Social Media จึงเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้คนที่อาจไม่มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานอีเวนต์หรือพบปะกันในสถานที่จริง สามารถเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นผ่านการโพสต์ภาพ การรีวิวสินค้า หรือการไลฟ์สด ซึ่งเป็นการสร้าง Community ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว ขณะเดียวกัน คุณอนุชิต กฤตาณัฐ CEO จาก Sarang Hair ธุรกิจร้านทำผมชื่อดังที่มีสาขากว่า 8 แห่ง ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ Content ซึ่งถือเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของแบรนด์ในยุคใหม่ โดยคอนเทนต์ที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างการรับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์ แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากผู้บริโภค ทำให้แบรนด์สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงและเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การที่ Lemon Lens เข้ามาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้วยความแม่นยำผ่าน AI และ Algorithm จึงเปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้กับธุรกิจ ทำให้สามารถส่งคอนเทนต์ที่ใช่ ไปถึงคนที่ชอบ ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงในโลกการค้าที่การแข่งขันสูงเช่นนี้ โดยสรุปแล้ว การเปิดตัว Lemon Lens ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการการตลาดออนไลน์ในประเทศไทย ที่เปลี่ยนผ่านจากการเดาสุ่มหรือการใช้ความรู้สึกในการเลือก Influencer มาเป็นการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำ การผสมผสานระหว่างศิลปะของการสร้างคอนเทนต์และความล้ำสมัยของเทคโนโลยี AI จะช่วยให้แบรนด์ทุกระดับตั้งแต่ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีทิศทาง ลดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น และสร้างการเติบโตที่วัดผลได้จริง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในยุค Data-Driven Economy อย่างแท้จริ
