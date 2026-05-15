Ledger User Recieves Scammed Letter At Home

A Ledger user reported receiving a fraudulent letter that poses as an official communication from Ledger Security & Compliance, threatening to limit access to their Ledger wallet if they do not update their Quantum Resistance by a certain date.
จดหมายดังกล่าวมีรายละเอียดครบถ้วนทั้งโลโก้ ชื่อบริษัท และลายเซ็นปลอม อ้างว่าหากไม่อัปเดตภายใน 26 พ.
ค. 2569 จะถูกจำกัดการเข้าถึงกระเป๋าเงินผู้ใช้ Ledger รายหนึ่งได้รับจดหมายกระดาษส่งถึงบ้านโดยตรง โดยจดหมายดังกล่าวปลอมตัวเป็นหนังสือทางการจาก Ledger Security & Compliance ลงวันที่ 5 พ.
ค. 2569 อ้างชื่อผู้ส่งว่า Charles Guillemet ตำแหน่ง CTO ของ Ledger และมีโลโก้บริษัทพร้อมที่อยู่จริงในปารีส ข้อความภายในจดหมายซึ่งเขียนเป็นภาษาอิตาลีระบุว่าผู้ใช้ต้องสแกน QR Code เพื่อทำการ ‘อัปเดต Quantum Resistance’ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 พ. ค. 2569 มิฉะนั้นจะถูกจำกัดการเข้าถึงกระเป๋าเงิน Ledger ของต
