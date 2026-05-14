Ledger ประกาศระงับแผน IPO มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ เหตุตลาดคริปโตผันผวน

Ledger ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์วอลเล็ตชื่อดังชะลอการนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังเผชิญสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยและนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ตามรอย Kraken พร้อมปรับกลยุทธ์มุ่งขยายฐานธุรกิจในนิวยอร์กแทน
บริษัท Ledger ผู้ผลิต ฮาร์ดแวร์วอลเล็ต ชั้นนำระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการสินทรัพย์ดิจิทัลอีกครั้ง เมื่อมีการประกาศตัดสินใจระงับแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือการทำ IPO ที่มีการประเมินมูลค่าบริษัทไว้สูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของสภาพตลาด คริปโตเคอร์เรนซี ในปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยความผันผวนอย่างรุนแรงและปริมาณการซื้อขายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดทุนหลักเริ่มแสดงความกังวลและขาดความสนใจที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Ledger ได้ระบุว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ต้องชะลอแผนการดังกล่าวคือสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลเบื้องหลังจะพบว่าบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น โดยได้มีการประสานงานและเจรจากับสถาบันการเงินระดับโลกอย่าง Goldman Sachs, Jefferies และ Barclays เพื่อประเมินมูลค่าบริษัทและวางโครงสร้างการระดมทุน แต่เมื่อต้องเผชิญกับความเป็นจริงของตลาดที่ผันผวน การฝืนเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหุ้นในช่วงเวลานี้อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่สูงเกินความจำเป็น หากวิเคราะห์ลึกลงไปในรายละเอียด จะพบว่าการระงับแผน IPO ของ Ledger ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับบริษัทคริปโตรายใหญ่หลายแห่ง โดยก่อนหน้านี้ Kraken หนึ่งในแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ก็ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการทำ IPO ไปในช่วงต้นปีเช่นกัน แม้ว่าทาง Kraken จะได้ดำเนินการยื่นเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือ SEC ไปแล้วก็ตาม สถานการณ์นี้ทำให้ BitGo กลายเป็นบริษัทคริปโตเพียงแห่งเดียวที่สามารถเข้าสู่ ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ ได้สำเร็จในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จนั้นกลับเป็นเพียงภาพลวงตา เนื่องจากหลังจากเปิดตัว หุ้นของ BitGo กลับร่วงลงอย่างหนักกว่า 36 เปอร์เซ็นต์จากราคาเปิด ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่านักลงทุนสถาบันและรายย่อยกำลังปรับลดความคาดหวังที่มีต่อธุรกิจคริปโตลง และหันไปให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานและความมั่นคงมากกว่าการเก็งกำไรในกระแสความนิยม สำหรับ Ledger นั้น ข้อมูลบ่งชี้ว่าบริษัทยังไม่ได้มีการยื่นเอกสาร S-1 ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญในการนำหุ้นเข้าตลาดสหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การระดมทุนได้ทันท่วงที โดยในขณะนี้ Ledger กำลังพิจารณาทางเลือกอื่น เช่น การระดมทุนในรูปแบบ Private Funding เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินโดยไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากราคาหุ้นในตลาดสาธารณะ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเข้าตลาดหุ้นจะถูกระงับไว้ชั่วคราว แต่ไม่ได้หมายความว่า Ledger จะลดละความพยายามในการขยายอิทธิพลและบุกตลาดสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด ในทางกลับกัน บริษัทได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าด้วยการทุ่มงบประมาณมหาศาลในการจัดตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในมหานครนิวยอร์ก ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก นอกจากนี้ยังมีการเดินหมากทางธุรกิจที่สำคัญด้วยการแต่งตั้ง John Andrews อดีตผู้บริหารระดับสูงจาก Circle ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือ CFO เพื่อนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารการเงินในตลาดสหรัฐฯ มาปรับใช้กับบริษัท โดย Pascal Gaunthier ซีอีโอของ Ledger ได้ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่า เขามีความเชื่อมั่นว่าเม็ดเงินลงทุนและสภาพคล่องของตลาดคริปโตในปัจจุบันนั้นกระจุกตัวอยู่ในนิวยอร์กมากกว่าในยุโรปหรือภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น การปักหลักในนิวยอร์กจึงเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องในการเข้าถึงกลุ่มทุนและพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว แม้ว่าเส้นทางสู่การเป็นบริษัทมหาชนจะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อน แต่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในใจกลางย่านการเงินของโลกจะช่วยให้ Ledger มีอำนาจต่อรองและมีความพร้อมมากขึ้นเมื่อสภาวะตลาดกลับมาเป็นบวกอีกครั้งในอนาค.
