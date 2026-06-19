Kaspersky แจงว่าไฟล์วอลเปเปอร์บน Steam Workshop ซอน Malware กลายไหลดงข้อมูลบัญชี Steam และกระเปาเงิน Crypto

ทีมวิจยของ Kaspersky พบว่าเว็บไซด์ Steam Workshop ชวยแพร่กระจาย Malware ผ่านภาพวอลเปเปอร์ตัวละครสาวอนเมะ แอป Wallpaper Engine ทำให้ผู้ใช้เข้าถงข้อมูลล็อกอิน Steam และกระเปาเงิน Crypto ถูกขโมยโดยถูกติดตั้งอตโนมัติเมื่อเปิดใชงาน
ทีมนกวิจยจากบริษัท ความปลอดภัยไซเบอร์ ชื่อดัง Kaspersky ได้ทำการตรวจสอบและค้นพบการแฝง Malware ในรูปของวอลเปเปอร์สาวอนเมะที่ให้ดาวน์โหลดผ่านแอปพลเคชน Wallpaper Engine บน Steam Workshop โดยการดาวน์โหลดมีจำนวนที่สูงมากถึงหมนครั้ง รายงานสนบสนนโดยข้อมูลจากระบบหลังบ้านของ Steam แสดงให้เห็นว่าผโจมตีได้ใช้ส่วนขยายของแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ไฟล์ที่มีโค้ดอนตรายซงทำงานโดยอตโนมัติเมื่อผู้ใชงานเปิดใชงานวอลเปเปอร์บนระบบปฏบติการ Windows ผู้โจมตีตั้งใจที่จะขโมยข้อมูลเชน การล็อกอินบัญชี Steam และข้อมูลสำคญใน Browser รวมถึงกระเปาเงิน Crypto ของผู้ใช้โดยใช้ช่องโหวทางระบบการสอสารกับเครอขายในช่วงที่ผู้ใช้กำลังเล่นเกมหรือสำรวจภายในสภาพแวดลอมของเกม อนที่นากงวลคือ Malware ที่ค้นพบมกจะเป็นรูปแบบของ Lumma และ Vidar ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำงานเบองหลัง การขโมยข้อมูลตัวตนบน Steam ทำให้ผู้ใช้สูญเสียการควบคมบนแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องรู้สกสงเกตในทันที ขอมูลจากเจ้าหน้าที่ Kaspersky ระบุว่าที่ซงผู้เสียหายมีจำนวนหลายแสนคนอย่างไม่ว่าจะกระจายทั่วโลกโดยเริ่มจากประเทศจีน รสเซีย จากการค้นพบครั้งนี้ แพลตฟอร์มของเกมเมอร์ เช่น Steam จงต้องทำการอปเดตระบบและแจงเตอนให้ผู้ใช้ทำการสแกนและติดตั้งซอฟต์แวร์ปองกันภัยคกคามอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปองกันการสูญเสียข้อมูลและสินทรพย์ดจทลของผู้ใช้ โปรแกรม Wallpaper Engine มีฟเจอร์ที่อนญาตให้ไฟล์วอลเปเปอร์สามารถทำงานได้โดยตรงบนระบบปฏบติการ ทำให้ไฟล์ที่ถูกฝง Malware สามารถติดตั้งจดรายอย่างอตโนมัติเมื่อผู้ใช้เปิดใชงานวอลเปเปอร์ อย่างไรก็ตาม การทำงานของ Malware จะไม่แสดงออกจนกระทงมีการส่งข้อมูลไปยังเซร์ฟเวอร์ของผู้โจมตี ซึ่งทำให้สถานะของผู้ใช้ไม่รู้สกเสียหายโดยตรง นี่เป็นการยนยันว่าแนวโนมของการโจมตีจาก Malware เปลี่ยนรูปแบบโดยใช้เนอหากจกรรมที่ได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มผู้ใช้จริง ๆ เพื่อไลตามเศรษฐกิจดจทลที่ได้มากขึ้นในฐานะของสินทรพย์ในโลกของ Game Finance และ Crypto currencies การทำงานของ Malware ไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน โลกของเซร์ฟเวอร์ของหลักทรพย์ หรือกระบวนการซื้อขายในตลาด Crypto หลกในขณะนี้ มใชนเวลาที่ผู้ใช้ลงเข้าฟลมอนส์สิงด้วยเมสแจงความไม่ทันตนตัวและขาดเหตุการณ์ ยเตอนวงการความปลอดภัยว่ามความจำเป็นในการตรวจสอบ เนนความสัมพันธ์ของผู้ใช้แอปพลเคชนของเกมเมอร์ การเข้าถงข้อมูละและความสำคญของ ความปลอดภัยไซเบอร์ อย่างต่อเนอ.
ทีมนกวิจยจากบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดัง Kaspersky ได้ทำการตรวจสอบและค้นพบการแฝง Malware ในรูปของวอลเปเปอร์สาวอนเมะที่ให้ดาวน์โหลดผ่านแอปพลเคชน Wallpaper Engine บน Steam Workshop โดยการดาวน์โหลดมีจำนวนที่สูงมากถึงหมนครั้ง รายงานสนบสนนโดยข้อมูลจากระบบหลังบ้านของ Steam แสดงให้เห็นว่าผโจมตีได้ใช้ส่วนขยายของแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ไฟล์ที่มีโค้ดอนตรายซงทำงานโดยอตโนมัติเมื่อผู้ใชงานเปิดใชงานวอลเปเปอร์บนระบบปฏบติการ Windows ผู้โจมตีตั้งใจที่จะขโมยข้อมูลเชน การล็อกอินบัญชี Steam และข้อมูลสำคญใน Browser รวมถึงกระเปาเงิน Crypto ของผู้ใช้โดยใช้ช่องโหวทางระบบการสอสารกับเครอขายในช่วงที่ผู้ใช้กำลังเล่นเกมหรือสำรวจภายในสภาพแวดลอมของเกม อนที่นากงวลคือ Malware ที่ค้นพบมกจะเป็นรูปแบบของ Lumma และ Vidar ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำงานเบองหลัง การขโมยข้อมูลตัวตนบน Steam ทำให้ผู้ใช้สูญเสียการควบคมบนแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องรู้สกสงเกตในทันที ขอมูลจากเจ้าหน้าที่ Kaspersky ระบุว่าที่ซงผู้เสียหายมีจำนวนหลายแสนคนอย่างไม่ว่าจะกระจายทั่วโลกโดยเริ่มจากประเทศจีน รสเซีย จากการค้นพบครั้งนี้ แพลตฟอร์มของเกมเมอร์ เช่น Steam จงต้องทำการอปเดตระบบและแจงเตอนให้ผู้ใช้ทำการสแกนและติดตั้งซอฟต์แวร์ปองกันภัยคกคามอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปองกันการสูญเสียข้อมูลและสินทรพย์ดจทลของผู้ใช้ โปรแกรม Wallpaper Engine มีฟเจอร์ที่อนญาตให้ไฟล์วอลเปเปอร์สามารถทำงานได้โดยตรงบนระบบปฏบติการ ทำให้ไฟล์ที่ถูกฝง Malware สามารถติดตั้งจดรายอย่างอตโนมัติเมื่อผู้ใช้เปิดใชงานวอลเปเปอร์ อย่างไรก็ตาม การทำงานของ Malware จะไม่แสดงออกจนกระทงมีการส่งข้อมูลไปยังเซร์ฟเวอร์ของผู้โจมตี ซึ่งทำให้สถานะของผู้ใช้ไม่รู้สกเสียหายโดยตรง นี่เป็นการยนยันว่าแนวโนมของการโจมตีจาก Malware เปลี่ยนรูปแบบโดยใช้เนอหากจกรรมที่ได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มผู้ใช้จริง ๆ เพื่อไลตามเศรษฐกิจดจทลที่ได้มากขึ้นในฐานะของสินทรพย์ในโลกของ Game Finance และ Cryptocurrencies การทำงานของ Malware ไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน โลกของเซร์ฟเวอร์ของหลักทรพย์ หรือกระบวนการซื้อขายในตลาด Crypto หลกในขณะนี้ มใชนเวลาที่ผู้ใช้ลงเข้าฟลมอนส์สิงด้วยเมสแจงความไม่ทันตนตัวและขาดเหตุการณ์ ยเตอนวงการความปลอดภัยว่ามความจำเป็นในการตรวจสอบ เนนความสัมพันธ์ของผู้ใช้แอปพลเคชนของเกมเมอร์ การเข้าถงข้อมูละและความสำคญของความปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนอ
Kaspersky Malware Steam Workshop Wallpaper Engine Crypto
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Game Sensor เผยการเติบโตของเกมที่รองรับภาษาไทยบน Steam #beartaiด้วยการเติบโตของชุมชนชาวเกมเมอร์ไทยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าต้องมีผู้เล่นหลายคนที่ต้องการให้เกมที่พวกเขาเล่นมีตัวเลือกภาษาไทยเข้ามา ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสำหรับเกมบน Steam กันเลย เนื่องจากมีเกมที่รองรับภาษาไทยน้อยลงหากเทียบกับจำนวนเกมทั้งหมดที่วางจำหน่ายบน Steam ในช่วงปีที่ผ่านมา
Read more »
Steam ออกอัพเดตปรับปรุง UX/UI ขนานใหญ่ใน In-Game Overlayเหมือนว่า Steam จะห่างหายไปนานจากการอัพเดตให้กับตัวไคลเอนต์ของฝั่งเดสก์ท็อป ในวันนี้ทาง Valve ก็ได้ปล่อยอัพเดตตัวใหม่ของ Steam ซึ่งปรับปรุงห
Read more »
เปิดตัว Steam Family มีสมาชิกได้สูงสุดบ้านละ 6 คน แชร์เกมในคลังด้วยกันได้Valve เปิดตัว Steam Family ฟีเจอร์จัดการสมาชิกในครอบครัว ทั้งการแชร์เกมในคลังเกม และการจัดการบัญชีเด็ก (parental control) โดย Steam เคยมีฟีเ
Read more »
Gabe บอกความล้มเหลวจาก Steam Machine สอนว่าต้องทำฮาร์ดแวร์เอง จนเป็น Steam DeckGabe Newell ผู้ก่อตั้ง Valve ออกมาให้สัมภาษณ์ในโอกาส Steam Deck เริ่มวางขาย เขาเล่าว่า Steam Deck ถือเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นของเกมพีซี เพราะถึ
Read more »
Valve เปิดตัว Steam Machine สู้ตลาดเครื่องเกม ConsoleValve เปิดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ถึงสามชิ้น คือ Steam Machine, Steam Controller และ Steam Frame ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงกระเพื่อมสำคัญของวงการเกม
Read more »
Crypto Clipper: มัลแวร์ใหม่จาก Microsoft โสม่半导体 threw การสลับที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตและขโมยข้อมูลVIA USBMicrosoft ระบุความอันตรายของมัลแวร์ Crypto Clipper ที่สามารถตรวจ无误ที่อยู่กระเป๋า evidence, Seed Phrase และควบคุมเครื่องผ่าน Tor的同时
Read more »