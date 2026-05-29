KPI Poll ชี้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ยังสูสี ชัชชาติ นำแต่คะแนนไม่นิ่ง คนยังไม่ตัดสินใจสูง

ผลสำรวจ KPI Poll ครั้งที่ 22 โดยสถาบันพระปกเกล้า พบว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ยังคงแข่งขันกันอย่างสูสี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีคะแนนนำ แต่สัดส่วนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจสูงถึง 24.1% ขณะที่การเลือกตั้ง ส.ก. ประชาชนนิยมผู้สมัครอิสระมากที่สุด
สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI Poll ครั้งที่ 22 เกี่ยวกับความนิยมของประชาชนและการเลือกตั้งผู้ว่า กรุงเทพมหานคร ในปี 2569 โดยสำรวจจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,600 ตัวอย่างทั่วกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2569 ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่าการแข่งขันยังคงสูสี โดยนาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ คนเดิม ยังคงมีคะแนนนำในภาพรวม แต่สัดส่วนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจสูงถึง 24.1% ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจเปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้ ในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร (ส.
ก.
) พบว่าประชาชนเกือบครึ่งมีแนวโน้มเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง คิดเป็น 41.6% รองลงมาคือเลือกผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้าน 20.0% ส่วนผู้ที่เลือกพรรครัฐบาลมีเพียง 3.6% ขณะที่ 17.2% ยังไม่ตัดสินใจ สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับตัวแทนเขตที่ใกล้ชิดและทำงานแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่มากกว่าการผูกโยงกับพรรคการเมือง นอกจากนี้ คะแนนของผู้สมัครฝ่ายค้านที่สูงกว่าฝ่ายรัฐบาลอย่างชัดเจน อาจบ่งชี้ถึงอารมณ์ทางการเมืองที่ต้องการใช้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นพื้นที่แสดงท่าทีต่อการเมืองระดับชาติ เมื่อพิจารณาตามฐานคะแนนเดิม พบว่ากลุ่มที่เคยเลือกนายชัชชาติในการเลือกตั้งปี 2565 ยังคงภักดีถึง 60.7% ขณะที่กลุ่มที่เคยเลือกผู้สมัครคนอื่นๆ เช่น นายสกลธี ภัททิยกุล และนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ต่างก็มีสัดส่วนที่เปลี่ยนมาเลือกนายชัชชาติไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยเลือกนายสกลธีถึง 45.5% หันมาเลือกนายชัชชาติ ในทางกลับกัน กลุ่มที่เคยเลือกนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส่วนใหญ่ 49.2% จะเลือก ดร.
โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร แทน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฐานคะแนนเดิมสามารถเคลื่อนย้ายได้ และกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจยังเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจพลิกเกม นอกจากนี้ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ยังมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนการเลือกตั้งระดับชาติ โดยนายชัชชาติมีคะแนนนำในหลายฐานพรรค เช่น พรรคเพื่อไทย (39.4%) พรรคภูมิใจไทย (37.0%) และพรรคประชาชน (31.0%) ขณะที่ ดร.
โจ ชัยวัฒน์ มีคะแนนสูงในกลุ่มผู้เลือกพรรคประชาชน (30.9%) ซึ่งใกล้เคียงกับนายชัชชาติในกลุ่มเดียวกัน ส่วนนายอนุชา บูรพชัยศรี มีคะแนนเด่นในกลุ่มผู้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ (23.2%) ผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ เป็นการพิจารณาทั้งตัวบุคคลและผลงาน ควบคู่กับความชอบทางการเมือง ดังนั้น สนามเลือกตั้ง กทม.
ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่างผู้สมัครเดิมกับผู้ท้าชิง แต่เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออนาคตของมหานครในทุกมิต
KPI Poll เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ กรุงเทพมหานคร โพลการเมือง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPI Poll เผยผลสำรวจความคิดเห็น 'เลือกตั้ง 69' ใครเหมาะสมเป็นนายกฯ และประเด็นรัฐธรรมนูญศูนย์สำรวจความเห็นสถาบันพระปกเกล้า (KPI Poll) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับผู้ที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในการเลือกตั้งปี 2569 รวมถึงประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
Read more »
KPI Poll เปิดโจทย์ใหญ่รัฐบาลใหม่! ประชาชนจี้ 'แก้คอร์รัปชัน-ลดค่าครองชีพ'KPI Poll เผยผลสำรวจ ประชาชนคาดหวังรัฐบาลใหม่หลัง เลือกตั้ง 2569 เร่งแก้เศรษฐกิจและคอร์รัปชัน ชี้คนส่วนใหญ่จี้จัดการทุจริตอย่างจริงจังขณะที่กลุ่ม Gen Z และคนเมืองในกรุงเทพฯ-ภาคกลาง ร้องขอลดค่าครองชีพ เป็นงานด่วนอันดับหนึ่ง
Read more »
โพลพระปกเกล้า ชี้ 'คนใต้-อีสาน' รับรู้ซื้อเสียงพุ่ง 60%KPI Poll เปิดผลสำรวจรับรู้ปัญหาซื้อเสียง พบภาคใต้-อีสานครองแชมป์ได้ยินข่าวแจกเงิน 500-1,000 บาท มากที่สุด ขณะที่ประชาชนเกือบครึ่ง 'ไม่พอใจ' ผลงาน กกต.
Read more »
KPI Poll สะท้อนวิกฤต ประชาชนไม่เชื่อมั่นจัดเลือกตั้งสูงถึง 87.7 %KPI Poll เผยผลสำรวจสะท้อนวิกฤตการจัดการเลือกตั้ง ประชาชนไม่เชื่อมั่นสูงถึง 87.7 % ชี้ปัญหาอยู่ที่ความน่าเชื่อถือของระบบและกติกา
Read more »
KPI Poll เปิดสเปก “ครม.ในฝันคนไทย” เน้นซื่อสัตย์ มืออาชีพ โปร่งใส แก้เศรษฐกิจได้KPI Poll เปิดผลสำรวจ ครม.ในฝันคนไทย ต้องซื่อสัตย์ มืออาชีพ
Read more »
สถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจทัศนะประชาชนต่อสงครามตะวันออกกลางและพลังงานสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI Poll ครั้งที่ 13 เกี่ยวกับทัศนะของประชาชนต่อสงครามในตะวันออกกลางและมาตรการด้านพลังงานของรัฐบาล พบว่าประชาชนมีความกังวลต่อผลกระทบจากสงคราม และมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับมาตรการรับมือราคาพลังงาน
Read more »