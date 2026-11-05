KOSPI ดิ่งหนัก 5.28% ต่ำสุด 7 เดือน หุ้นไซเบอร์ดาวน์กระเพื่อม
ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงรุนแรง 5.28% ปิดที่ 5,383.80 จุด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน พร้อมมาตรการ Sidecar ควบคุมตลาดหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์ เกาหลีใต้ เผชิญภาวะผันผวนอย่างรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 โดยดัชนี KOSPI ได้ปรับลดมูลค่าลงกว่า 5.28% สู่ระดับ 5,383.80 จุด การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นจุดปิดต่ำสุดของดัชนีในรอบ 7 เดือนนับตั้งแต่นั้นมา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดสหรัฐอเมริกาได้เริ่มปรับฐานลงก่อนหน้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบรรยากาศการเทรดในตลาดเอเชีย
กลไก Sidecar กับความแตกต่างจาก Circuit Breaker
ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ (KRX) ได้ประกาศเปิดใช้งานมาตรการ Sidecar ฝั่งขายในเวลา 10:16 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลีใต้ เหตุผลโดยตรงที่ทำให้เกิดมาตรการนี้คือ ฟิวเจอรส์ KOSPI 200 มีมูลค่าปรับลดลงเกินกว่า 5% ในช่วงเวลาสั้นๆ มาตรการ Sidecar นี้มีผลเฉพาะการระงับคำสั่งขายที่ทำผ่านระบบโปรแกรมเทรด หรือที่เรียกว่า Algorithmic Trading เป็นระยะเวลา 5 นาทีเท่านั้น การระงับดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าทั้งตลาดจะหยุดทำการซื้อขายทั้งหมดAlso readRS เด้งสวน SET …งบถึงเวลาฟื้นหรือยัง ?
สิ่งนี้แตกต่างจากมาตรการ Circuit Breaker อย่างสิ้นเชิง ซึ่งในกรณีนั้นดัชนีตลาดต้องร่วงลงอย่างน้อย 8% จึงจะสั่งระงับการซื้อขายทั้งตลาดเป็นเวลา 20 นาที ซึ่งเหตุการณ์ระดับ Circuit Breaker ไม่ได้เกิดขึ้นในวันดังกล่าว ข้อมูลทางเทคนิคยืนยันว่าดัชนีปิดที่ 5,383.80 จุด ลดลง 300 จุด ซึ่งเป็นสถิติปิดต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ไม่ใช่การหยุดซื้อขายทั้งตลาดตามที่มีข่าวลือบางแหล่งระบุว่าดัชนีร่วง 9% จนเกิด Circuit Breaker
แรงขายกระจุกตัวในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่
แรงขายที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีหลักมีความกระจุกตัวอย่างมากในสองบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี KOSPI คือ Samsung Electronics และ SK Hynix หุ้นของ Samsung Electronics ปิดทำการที่ราคา 201,500 วอน โดยลดลง 7.57% ส่วนหุ้นของ SK Hynix ปิดที่ราคา 1,264,000 วอน ลดลงอย่างน่าใจหายถึง 9.46%
เมื่อพิจารณาในมุมของโครงสร้างดัชนี หุ้นสองตัวนี้เมื่อรวมกันแล้วคิดเป็นสัดส่วนราว 45% ถึง 51% ของมูลค่าตลาดรวมของดัชนี KOSPI ทั้งหมด ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และวงจรที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มีอิทธิพลโดยตรงต่อทิศทางของดัชนีโดยรวมในห้วงเวลานี้ นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าความผันผวนนี้สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่ออุตสาหกรรมชิปที่เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่
นักลงทุนต่างชาติเทขายสุทธิกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์
นอกจากความผันผวนจากแรงขายภายในประเทศแล้ว การไหลออกของเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตราการปิดลดลงอย่างรุนแรง นักลงทุนต่างชาติได้ทำการขายสุทธิในมูลค่าราว 3.4 ล้านล้านวอน ซึ่งหากแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในวันเดียว การเทขายครั้งใหญ่ครั้งนี้ส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังหรือการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญของนักลงทุนต่างชาติที่ถือครองสินทรัพย์ในเกาหลีใต้
แม้ว่าข้อมูลบางส่วนจากแหล่งข่าวต่างประเทศอาจอ้างอิงถึงกรณีที่ตลาดสหรัฐฯ ร่วง 9% และมีการหยุดซื้อขายทั้งตลาด ซึ่งดูเหมือนจะเกิดจากความเข้าใจผิดหรือการรายงานข่าวก่อนที่จะมีข้อมูลยืนยัน แต่ข้อเท็จจริงในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2567 คือการลดลงของดัชนี 5.28% และการใช้มาตรการ Sidecar เป็นหลัก ไม่ใช่การปิดตลาดทั้งระบบ
บทสรุปและแนวโน้มตลาดในระยะสั้น
เหตุการณ์ในวันนี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นพัฒนาแล้วอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญต่อความผันผวนของตลาดโลกและความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเฉพาะทาง มาตรการ Sidecar ที่ถูกเรียกใช้อาจช่วยลดความเร็วของแรงขายในเชิงเทคนิคได้ชั่วขณะ แต่ไม่สามารถหยุดทิศทางของเงินทุนไหลออกได้หากแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติยังดำเนินต่อไป
นักลงทุนและผู้ที่ติดตามตลาดจำเป็นต้องจับตาดูพฤติกรรมของ Samsung Electronics และ SK Hynix อย่างใกล้ชิดในระยะต่อไป เนื่องจากหุ้นทั้งสองตัวนี้ยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางของดัชนี KOSPI และการฟื้นตัวของตลาดอาจต้องใช้เวลาในการ消化แรงขายที่ออกมาอย่างหนักในวันนี้ และรอความชัดเจนจากตลาดสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์ถัดไป
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