KKP เตือน 'พายุสมบูรณ์แบบ' ถล่มตลาดอสังหาฯ ปี 69 ยอดโอนดิ่งต่ำสุดรอบ 8 ปี

KKP ชี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2569 เผชิญ 'Perfect Storm' จากต้นทุนพุ่ง คาดการณ์ยอดโอนฯ ดิ่งลงต่ำสุดรอบ 8 ปี แนะกลยุทธ์รับมือ
สายงานสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ( KKP ) ออกโรงเตือนสัญญาณอันตรายของตลาด อสังหาริมทรัพย์ ไทยปี 2569 โดยระบุว่าตลาดกำลังเผชิญกับ 'พายุสมบูรณ์แบบ' ( Perfect Storm ) จากการที่ ต้นทุน ต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกัน ซึ่งคาดการณ์ว่ายอดโอนกรรมสิทธิ์จะลดลงไปอยู่ที่ 290,000 ยูนิต ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบเกือบศตวรรษ หรือประมาณ 8 ปี KKP วิเคราะห์ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวคือราคา น้ำมัน ที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำให้ ต้นทุน การก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อราคาบ้านโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้\KKP ได้ประเมินผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อต้นทุนการก่อสร้างในหลายด้าน เหล็กและโครงสร้าง ซึ่งคิดเป็น 18% ของราคาบ้าน มีความอ่อนไหวต่อค่าขนส่งและราคาพลังงานโลกอย่างมาก หากเกิดสงครามขึ้นในช่วงเริ่มต้นโครงการ ต้นทุนจะปรับตัวสูงขึ้นทันที งานระบบและสถาปัตยกรรม (12%+) วัสดุต่างๆ เช่น ท่อ PVC, สายไฟ, และสีทาบ้าน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี ราคาจะปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหมายความว่าต้นทุนการก่อสร้างโดยรวมจะสูงขึ้น และส่งผลให้ราคาบ้านโครงการใหม่ต้องปรับตัวสูงขึ้น 5-10% อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค รายได้ที่ถูกนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้เงินออมสำหรับการดาวน์บ้านหรือผ่อนบ้านลดลง อีกทั้งดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการที่ธนาคารกลางต้องคงดอกเบี้ยสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้านที่เพิ่มขึ้นเพียง 1% อาจทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าบ้านเพิ่มขึ้นหลายพันบาทต่อเดือน หรือกู้ได้วงเงินน้อยลง\นอกจากนี้ KKP ยังได้เปิดเผย 3 โซนที่มีบ้านเหลือขายค้างสต็อกจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ากังวล รังสิต-ปทุมธานี มีบ้านเหลือขาย 19,300 หน่วย มูลค่า 6.7 หมื่นล้านบาท บางบัวทอง-นนทบุรี มีบ้านเหลือขาย 18,100 หน่วย มูลค่า 6.3 หมื่นล้านบาท และ บางนา-สมุทรปราการ มีบ้านเหลือขาย 16,400 หน่วย มูลค่า 5.7 หมื่นล้านบาท KKP แนะนำกลยุทธ์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านในช่วงเวลานี้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ซื้อบ้านสต็อกเดิม การเลือกซื้อบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ คือการซื้อสินค้าในราคา 'ต้นทุนเก่า' ที่ยังไม่รวมผลกระทบจากเงินเฟ้อและค่าขนส่งใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนการได้รับส่วนลดทางอ้อม ล็อกดอกเบี้ยคงที่ การทำสัญญาและเลือกอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วง 1-3 ปีแรก เป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในภาวะดอกเบี้ยผันผวน ดีลพิเศษจาก Developer ผู้ประกอบการอาจเสนอโปรโมชั่น 'ลด-แลก-แจก-แถม' เพื่อระบายสต็อกเดิม ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ซื้อในการต่อรอง\ด้าน นายอนันต์กร อมรวาที นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) ได้ออกมาเตือนในทำนองเดียวกันว่า ผู้บริโภคที่วางแผนสร้างบ้านใหม่ควรเตรียมพร้อมรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาบ้านสูงขึ้นประมาณ 3-5% จากปัจจุบัน และการทำสัญญาในช่วงเวลานี้เป็นการล็อกต้นทุนเดิมไว้ก่อนการปรับราคาครั้งใหญ่หลังจากสิ้นเดือนเมษายน ทำให้มั่นใจได้ว่า งบประมาณสร้างบ้านจะไม่บานปลาย แม้ในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ท้ายที่สุดแล้ว แม้สงครามในตะวันออกกลางจะดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลก ทั้งราคาพลังงาน เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ค่าเงิน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการซื้อบ้านของคนไทยโดยตรง การติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเหตุการณ์ในต่างประเทศอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดว่า การเป็นเจ้าของบ้านของคนไทยจะง่ายหรือยากขึ้นในอนาค
อสังหาริมทรัพย์ ตลาดอสังหา KKP Perfect Storm ราคาบ้าน ต้นทุน ดอกเบี้ย น้ำมัน บ้านมือสอง เศรษฐกิจไทย
