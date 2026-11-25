KKP ประเมิน AI ขยายสู่ดาวเทียมหุ่นยนต์ ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยโต
KKP ชี้คลื่น AI ใหม่ขยายสู่ดาวเทียมและหุ่นยนต์ เปิดโอกาสชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทยเจาะตลาดแสนล้านดอลลาร์ ยกระดับห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีขั้นสูง
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP ระบุทิศทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกกำลังเผชิญคลื่นการเติบโตใหม่ โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขยายวงจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลมุ่งสู่การใช้งานจริงในภาคธุรกิจผ่าน ดาวเทียม และหุ่นยนต์ การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้สร้างโอกาสสำคัญให้ผู้ผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไทยสามารถยกระดับเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีขั้นสูงในตลาดใหม่ที่มีมูลค่าสูงได้
AI ขยายสู่การใช้งานจริงในธุรกิจ
นายศุภพงศ์ เอี่ยมคงเอก นักวิเคราะห์จาก KKP อธิบายว่าเม็ดเงินลงทุนทั่วโลกกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอดีตมุ่งเน้นการพัฒนา Data Center และชิปประมวลผลเพื่อสร้าง 'สมอง' ให้ระบบ AI แต่โอกาสทางธุรกิจในระยะต่อไปจะขยายไปสู่การนำ AI มาใช้งานผ่านอุปกรณ์และเครื่องจักรที่สามารถรับรู้ เชื่อมต่อ ประมวลผล ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติได้จริง กระบวนการเปลี่ยนผ่านนี้ทำให้บทบาทของผู้มีโอกาสทางธุรกิจไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้พัฒนาโมเดล AI หรือผู้ผลิตชิปเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงผู้ผลิตแผงวงจรพิมพ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญAlso readก้อง ห้วยไร่ เปิดใจลอยกระทงไอคอนสยาม ยันความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว กรณีกัน จอมพลัง
โอกาสตลาดหุ่นยนต์และดาวเทียม
ตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงมาก โดย KKP คาดว่ามูลค่าตลาดอาจขยายตัวแตะหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2576 ส่วนเทคโนโลยีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับดาวเทียมโดยตรงหรือ Direct-to-Device เริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในบางประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ เพื่อรองรับการส่งข้อความและใช้งานแผนที่ในพื้นที่อับสัญญาณ ธนาคารแห่งอเมริกาประเมินว่ารายได้ธุรกิจการเชื่อมต่อของ SpaceX ผ่านบริการ Starlink จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละหกสิบต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2568 ถึง 2574 จากประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเกือบหนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
แม้จะคาดการณ์ยอดผลิตรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็กทั่วโลกในปี พ.ศ. 2569 จะหดตัวเล็กน้อยเหลือประมาณเก้าสิบหนึ่งล้านสามแสนคัน แต่การพัฒนาระบบช่วยขับขี่และระบบประมวลผลภายในรถยนต์ทำให้มูลค่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อคันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะแผงวงจรพิมพ์ในรถยนต์ระดับพรีเมียมบางรุ่นที่มีมูลค่าเพิ่มจากประมาณห้าสิบถึงหกสิบดอลลาร์สหรัฐ เป็นราวหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อคัน สิ่งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไทยเติบโตจากสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแม้ปริมาณการผลิตรถยนต์จะไม่ขยายตัว
มูลค่าส่งออกและบทบาทเศรษฐกิจ
มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี พ.ศ. 2568 อยู่ที่กว่าสามหมื่นเจ็ดพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละยี่สิบสองของมูลค่าการส่งออกรวม และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละยี่สิบเจ็ดในช่วงเก้าเดือนแรกของปี พ.ศ. 2569 สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่อภาคการส่งออกไทยอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เงินทุนดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI พุ่งสูงถึงหนึ่งล้านสี่แสนล้านบาท แสดงถึงทิศทางบวกของภาคการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้
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