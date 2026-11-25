KKP ชี้ยกเลิก Uptick Rule เหมาะสม ยกระดับตลาดทุนไทยสู่มาตรฐานสากล
KKP มองทิศทางยกเลิก Uptick Rule ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เหมาะสมเพื่อรักษาความ cạnh tranh แม้จังหวะเวลาอาจไม่เหมาะในยามผันผวน ย้ำต้องคงมาตรฐานสากล
Dr. Piphit Luangniramitchai หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือ KKP ได้ให้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางมาตรการ Uptick Rule ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าการผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการดังกล่าวในภาพรวมถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม แม้จะยอมรับว่าจังหวะเวลาของการเปลี่ยนแปลงอาจยังไม่เหมาะในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูง แต่จำเป็นต้องมุ่งสู่มาตรฐานสากลเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เหตุผลสนับสนุนการยกเลิก Uptick Rule
Dr. Piphit Luangniramitchai ชี้ให้เห็นว่า การยกเลิกมาตรการ Uptick Rule อาจไม่ coinciding กับจังหวะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากตลาดหุ้นไทยประสบกับความผันผวนทั้งการปรับตัวขึ้นและลงอย่างรุนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ด้านนโยบายถือว่าทิศทางการผ่อนคลายมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวที่ตลาดทุนไทยควรยึดถือมาตรฐานสากล หรือ Global Best PracticeAlso readซัมปอต ชุดประจำชาติกัมพูชา อัตลักษณ์เขมรแท้ที่โลกต้องจำ
การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทยอยผ่อนคลายมาตรการซื้อขายที่ดำเนินการมานั้น สะท้อนถึงข้อเท็จจริงว่าบางมาตรการเดิมอาจไม่ได้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ตลาดตามที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ ตลาดหุ้นต่างประเทศหลายแห่งยังมีการนำมาตรการลดความผันผวนมาใช้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งควรเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้น
เมื่อสถานการณ์ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จำเป็นต้องกลับไปใช้หลักเกณฑ์การซื้อขายตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในประเด็นการขายชอร์ต หรือ Short Selling ซึ่งถือเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการได้ตามปกติในตลาดหุ้นทั่วโลกหากมีการยืมหุ้นก่อนส่งคำสั่งขายและมีหลักฐานตรวจสอบได้
บทบาทการขายชอร์ตต่อสภาพคล่องตลาด
การขายชอร์ตที่ไม่มีการยืมหุ้น หรือ Naked Short Selling เป็นสิ่งที่ถูกตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวด แต่การจำกัดการขายชอร์ตที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจส่งผลกระทบให้ราคาหุ้นไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังคงมีการถกเถียงกันอยู่ในวงกว้าง โดยเฉพาะกับบทบาทของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทย
ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติไม่ได้มีเพียงกลุ่มที่เน้นการซื้อและถือครองหุ้นระยะยาว แต่รวมถึงกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายชอร์ต การเปิดโอกาสให้สามารถทำธุรกรรมฝั่งขายชอร์ตได้อย่างเสรี จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดนักลงทุนกลุ่มนี้ให้เข้ามาลงทุน
การดึงดูดนักลงทุนกลุ่มดังกล่าวช่วยเพิ่มสภาพคล่องและมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงช่วยลดต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้ตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจและน่าลงทุนมากขึ้นสำหรับผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดโลก
ผลกระทบต่อกลยุทธ์ Pair Trading และมูลค่าการซื้อขาย
การกำหนดข้อจำกัดในการขายชอร์ตมากเกินไป ไม่ได้ช่วยทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว เนื่องจากท้ายที่สุดแล้วราคาหุ้นจะผันผวนตามปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนั้นๆ แต่ข้อจำกัดดังกล่าวอาจทำให้นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนที่มีการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ ลดบทบาทหรือถอนตัวออกจากตลาดหุ้นไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์ Pair Trading ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นตัวหนึ่งควบคู่ไปกับการขายชอร์ตหุ้นอีกตัวหนึ่งเพื่อ hedging ความเสี่ยง หากไม่สามารถทำธุรกรรมฝั่งขายชอร์ตได้ นักลงทุนเหล่านี้อาจตัดสินใจไม่ซื้อหุ้นตัวที่หนึ่งด้วย ส่งผลให้ตลาดสูญเสียมูลค่าการซื้อขายทั้งสองฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
Dr. Piphit Luangniramitchai ย้ำว่า แม้ปัจจุบันมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Cap ของตลาดหุ้นไทยจะต่ำกว่าตลาดหุ้นสิงคโปร์ แต่มูลค่าการซื้อขายยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือสูงกว่า สะท้อนว่าสภาพคล่องยังเป็นจุดแข็งสำคัญที่ตลาดหุ้นไทยยังคงรักษาไว้ได้
มาตรการใหม่และทิศทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหุ้นไทยมีความหลากหลายของหุ้นในหลายอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ กลุ่มพลังงาน ธนาคาร และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุน แต่หากตลาดมีข้อจำกัดด้านการลงทุนมากกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อาจทำให้นักลงทุนต่างชาติเลือกย้ายเงินทุนไปลงทุนในตลาดอื่นแทน
ดังนั้น ในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงรุนแรง การนำมาตรการมาช่วยลดแรงกดดันจากการขายสามารถดำเนินการได้ในระยะสั้น แต่ในระยะยาวควรมุ่งมั่นให้หลักเกณฑ์การซื้อขายเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อรักษาสภาพคล่องและขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2569 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการซื้อขายที่ปรับปรุงใหม่รวม 8 มาตรการ โดยหนึ่งในนั้นคือการปรับเกณฑ์ราคาขายชอร์ต จากเดิมที่ใช้เกณฑ์ Uptick Rule มาเป็น Zero-Plus Tick ในภาวะปกติ
เกณฑ์ Zero-Plus Tick อนุญาตให้ขายชอร์ตในราคาที่เท่ากับหรือสูงกว่าราคาซื้อขายครั้งล่าสุดได้ แต่หากหลักทรัพย์ใดมีราคาปิดลดลงตั้งแต่ 10% ขึ้นไป เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า ระบบจะกลับมาใช้เกณฑ์ Uptick Rule ในวันทำการถัดไปเพื่อชะลอแรงขาย
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังปรับเกณฑ์ให้สามารถขายชอร์ตได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ได้แก่ หุ้นในกลุ่ม SET100 หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ Single Stock Futures รวมถึงหลักทรัพย์ประเภท DR และ ETF เพื่อควบคุมความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพของตลาด
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