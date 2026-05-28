KCL AWARDS 2026 รวมพลคนบันเทิง ซี-นุนิวคว้าคู่จิ้นวายยอดนิยม

สรุปผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ 22 ประจำปี 2569 ทั้งรางวัลยอดเยี่ยมและยอดนิยม
งานประกาศรางวัล KCL AWARDS 2026 หรือ " คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 22" จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569 ณ ไอคอนสยาม ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม ภายใต้แนวคิด Timeless in the New Era เพื่อยกย่องผลงาน บันเทิง ไทยที่มีคุณภาพ และเชิดชูเกียรติบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณชน โดยในปีนี้มีการแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมซึ่งคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครอบคลุม 3 ประเภท คือ เพลงไทยสากลยอดเยี่ยม 7 สาขา ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 7 สาขา และละครซีรีส์ยอดเยี่ยม 8 สาขา และรางวัลประเภทยอดนิยมหรือ Popular Vote อีก 9 สาขา ซึ่งเปิดให้แฟนๆ ร่วมโหวต ในสาขาเพลงไทยสากลยอดเยี่ยม ผลปรากฏว่า Tilly Birds x POLYCAT คว้ารางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมจากเพลง "ล้มแชมป์" ขณะที่ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมตกเป็นของ Keng Harit จากเพลง "มนตรา" ประกอบซีรีส์ เขมจิรา ต้องรอด ส่วนศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมได้แก่ ปราง ปรางทิพย์ จากเพลง "ดวงใจ" และศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมเป็น YOUNGOHM จากเพลง "ใจฉันตามเธอไป" ซึ่งยังคว้ารางวัลเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมอีกด้วย สำหรับสาขาศิลปิน T-POP ชายยอดเยี่ยมเป็นของ LYKN จากเพลง "ทัก First Sight" และ ATLAS จากเพลง "เป๊ะ" ส่วนศิลปิน T-POP หญิงยอดเยี่ยมได้แก่ 4EVE จากเพลง "Snooze" ด้านภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ภาพยนตร์เรื่อง "เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊" ครองรางวัลสำคัญหลายสาขา ทั้งบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โดยมีนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมคือ ฟาติมา เดชะวลีกุล จาก "แฟลตเกิร์ล ชั้นห่างระหว่างเรา" และนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคือ ศุกลวัฒน์ คณารศ จาก "เสือ" ส่วนนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเป็น อาภาศิริ นิติพน จาก "ผีใช้ได้ค่ะ" และนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคือ จุลจักร จักรพงษ์ จาก "ลักกันวันตาย" สำหรับรางวัลละครซีรีส์ยอดเยี่ยม ซีรีส์ " สงครามส่งด่วน " จาก Netflix ครองรางวัลใหญ่ทั้งสาขาละครซีรีส์ยอดเยี่ยม บทละครยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม และนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์) ขณะที่นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเป็น เมลดา สุศรี จาก "คุณพี่เจ้าขา ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์" ทางช่อง 3 ส่วนนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล จาก "สาธุ2" และนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคือ ยุกต์ ส่งไพศาล จาก "Shine" โดยมีคู่จิ้นดาวรุ่งยอดเยี่ยมคือ หฤษฎ์ บัวย้อย และ นภัสกร ปิงเมือง จาก "เขมจิราต้องรอด" ในส่วนรางวัลประเภทยอดนิยม มีการประกาศผลเช่นกัน โดยนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมคือ นุ๊ก ธนดล ขณะที่หมอลำยอดนิยมเป็น อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง T-POP ยอดนิยมเป็น DEXX นักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมคือ เฟิร์สวัน วรรณกร นักแสดงหญิงยอดนิยมได้แก่ จินนี่ ณัฐณิชา และนักแสดงชายยอดนิยมคือ พาเวล นเรศ คู่จิ้นวายยอดนิยมเป็นของ ซี-นุนิว คู่จิ้นยูริยอดนิยมคือ จินนี่-เจน่า และละครซีรีส์ยอดนิยมได้แก่ "พิษรัก POISONOUS LOVE" ซึ่งทั้งหมดแสดงถึงความฮอตของวงการ บันเทิง ไทยในปีนี.
