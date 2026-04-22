KBANK ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางกระทบ

ธนาคารกสิกรไทยปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้เหลือ 0.8-1.2% จากผลกระทบสงครามในต่างประเทศและความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง แต่ยังคงเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อและควบคุม NPL ได้
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ได้ออกมาเปิดเผยถึงภาพรวม เศรษฐกิจ และทิศทางธุรกิจของธนาคารในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยเน้นย้ำถึงความท้าทายที่สำคัญหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง เศรษฐกิจ ของประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและราคาสินค้าทั่วโลก รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ความท้าทายเหล่านี้ได้นำไปสู่การปรับลดประมาณการการขยายตัวของ เศรษฐกิจ ไทย ( GDP ) โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์จากเดิมที่ 1.
5-1.9% ลงมาอยู่ที่ 0.8-1.2% ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนและความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะเผชิญกับความท้าทาย แต่ผลการดำเนินงานของธนาคารกสิกรไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ยังคงเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองเดือนแรก ซึ่งผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางในช่วงเดือนที่สามของไตรมาสได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระดับที่รุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หากสถานการณ์สงครามยืดเยื้อหรือทวีความรุนแรงขึ้น ธนาคารอาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับแผนการดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ธนาคารยังคงยืนยันทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีนี้ตามที่ได้แถลงแผนไว้ตั้งแต่ต้นปี แต่ก็ตระหนักถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยได้เตรียมแผนรับมือและมอบหมายให้ทีมผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (RM) เข้าไปพูดคุยดูแลลูกค้าที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการค้าในตะวันออกกลางโดยเฉพาะ เพื่อประเมินผลกระทบและให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงที ธนาคารกสิกรไทยยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาคุณภาพสินเชื่อ โดยภาพรวมคุณภาพสินเชื่อของลูกค้ายังคงดูดีและยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติที่น่ากังวล ธนาคารยังคงเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อในปีนี้ไว้ที่ 0-2% และยังคงควบคุมระดับหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดและมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ธนาคารมุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าปัจจุบันที่มีข้อมูลพฤติกรรมทางการเงินที่ชัดเจน ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 95-98% ของการปล่อยสินเชื่อทั้งหมด นอกจากนี้ ธนาคารยังหลีกเลี่ยงการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน และหันมาเน้นสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังและความรับผิดชอบของธนาคารในการบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพทางการเงิ
KBANK เศรษฐกิจไทย GDP สินเชื่อ NPL ตะวันออกกลาง สงคราม
