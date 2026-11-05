KBANK คาดเศรษฐกิจไทยปี 2570 เติบโตดีขึ้น ดันสินเชื่อ Corporate 7% จาก FDI ศูนย์ข้อมูลและรถยนต์ไฟฟ้า
ธนาคารกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2570 มีโอกาสเติบโตดีขึ้นจากการลงทุนรัฐและเอกชน พร้อมดันสินเชื่อ Corporate เติบโต 7% และรายได้ค่าธรรมเนียม 9 เดือนแรกขยายตัว 16% จากกลยุทธ์ AI และ Data
ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ได้ประกาศจุดยืนทางเศรษฐกิจสำหรับการบริหารจัดการในอนาคต โดยมองว่า เศรษฐกิจไทย ในปี 2570 มีแนวโน้มมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่าปี 2569 หากปัจจัยสนับสนุนด้านการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเกิดขึ้นจริงและอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้บริบทความไม่แน่นอนของโลก
ภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มการลงทุน
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ได้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทยไว้ว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2569 ยังคงอยู่ในภาวะฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า ตลอดจนข้อจำกัดเชิงโครงสร้างภายในประเทศ ทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจAlso readพิพัฒน์ ยืนยันเปิด M6 ตลอดสาย 25 ธ.ค. นี้ วิ่งฟรี 24 ชม.
อย่างไรก็ตาม นางขัตติยาระบุว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2570 ยังมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่าปีปัจจุบัน หากแรงส่งจากการลงทุนภาค รัฐและเอกชนเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่อง โดยธนาคารมุ่งรับอนุสงค์จาก Foreign Direct Investment หรือ FDI ในกลุ่ม Data Center รถยนต์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
กลยุทธ์ 3+1 การขับเคลื่อนธุรกิจและรายได้
ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์ 3+1 & P โดยมุ่งรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก สร้างแหล่งรายได้ใหม่จากค่าธรรมเนียมและธุรกิจนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยี AI และข้อมูลยกระดับการให้บริการ รวมถึงเปิดโอกาสสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
จากการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมในช่วง 9 เดือนแรกขยายตัวประมาณ 16% ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ที่หลากหลายและมั่นคง ขณะที่ธนาคารยืนยันกรอบประมาณการเดิม แม้มีโอกาสดว่าเป้าหมาย เนื่องจากปัจจัยในแต่ละไตรมาสมีความแตกต่างกันและค่าใช้จ่ายในไตรมาส 4 มักเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลซึ่งเป็นรูปแบบปกติ
ผลการดำเนินงานและทิศทางสินเชื่อปีหน้า
ในส่วนของยอดสินเชื่อเชิงธุรกิจ หรือ Corporate Lending ธนาคารคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตประมาณ 7% ในปี 2570 ซึ่งสนับสนุนโดยโอกาสในการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่าง Data Center และรถยนต์ไฟฟ้า ที่ได้รับอานิสงส์จากการไหลเข้าของเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ของปี 2569 ธนาคารยังคงรักษาเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะการบริหารจัดการสินเชื่อคงค้างที่มีแนวโน้มเสียหรือ NPLs โดยตั้งเป้าทั้งปีไว้ที่ 140-160 บาท และผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกยังอยู่ในกรอบที่กำหนด ซึ่งมีแนวโน้มอยู่บริเวณด้านบนของกรอบเป้าหมาย
นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE ปัจจุบันอยู่ที่ 9% และธนาคารมีเป้าหมายที่จะยกระดับค่า ROE ให้แตะระดับสองหลักในอนาคต เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับนักลงทุนและคู่ค้า ขณะเดียวกันธนาคารย้ำการจัดการหนี้เสียให้อยู่ในกรอบที่กำหนดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเร่งขยายสินเชื่อเพียงอย่างเดียว
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