K-LIVE FESTIVAL IN BANGKOK ปิดฉากอย่างสวยงาม รวมดนตรีเกาหลีและไทยบนเวทีเดียวที่กรุงเทพฯ
เทศกาลดนตรี K-LIVE FESTIVAL IN BANGKOK ปิดฉากเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ UOB Live กรุงเทพฯ รวมศิลปินเกาหลีและไทย เป็นไฮไลต์ของ Korea Season 2026 ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม
เทศกาลดนตรี K-LIVE FESTIVAL IN BANGKOK ซึ่งรวมศิลปินเกาหลีและศิลปินไทยไว้บนเวทีเดียวกัน ได้ปิดฉากลงอย่างสวยงามเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ UOB Live กรุงเทพฯ โดยได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม งานนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และประเทศไทยผ่านพลังของดนตรี
เทศกาลครั้งนี้เป็นไฮไลต์สำคัญของ Korea Season 2026 โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประจำปีที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีมูลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเกาหลี หรือ KOFICE และศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยร่วมให้การสนับสนุนด้วยAlso read“อนุทิน” ปัดข่าว “ทักษิณ” ใช้โหวตซักฟอกแลกสิทธินิรโทษกรรม
ไลน์อัปศิลปินเกาหลีและไทยบนเวทีเดียว
เทศกาลดนตรีครั้งนี้รวบรวมเสน่ห์ของวงแบนด์เกาหลีและแนวดนตรีอินดี้ เข้ากับความสนุกของเพลงร็อกสไตล์ไทย ภายใต้คอนเซปต์ Now Is the Age of Bands (BAND + AGE) ซึ่งสะท้อนแนวทางของงานที่ให้ความสำคัญกับวงดนตรีเป็นหลัก
EVAN และ ONEWE ถ่ายทอดการแสดงดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อก ซึ่งมีเอกลักษณ์ทางดนตรีที่แตกต่างกัน ขณะที่ HYUKOH นำเสนอเพลงโมเดิร์นร็อกและอินดี้ร็อกที่ประณีตและโดดเด่น
Minsu นักร้องและนักแต่งเพลง นำเสนอบทเพลงอินดี้ที่ถ่ายทอดตัวตนและอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน ส่วนวง PAPER PLANES จากประเทศไทยช่วยปลุกพลังความสนุกด้วยซาวด์ดนตรีที่หนักแน่น ด้าน DJ JINWOOK และ DJ MAKTOOP ช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้คึกคักยิ่งขึ้นระหว่างการแสดง
กิจกรรมอินเทอร์แอ็กทีฟและบรรยากาศในงาน
ก่อนเริ่มการแสดง งานมีกิจกรรมอินเทอร์แอ็กทีฟที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมตลอดทั้งงาน บริเวณ PEEL IT OFF ให้ผู้ร่วมงานลอกสติกเกอร์บนผนังเพื่อเผยรายชื่อศิลปินและภาพของศิลปินที่ซ่อนอยู่
ส่วนบริเวณ TURN IT UP ผู้เข้าร่วมสามารถตกแต่งแท่งไฟ พร้อมนำป้ายข้อความเชียร์และพวงกุญแจมาจัดเป็นชุดอุปกรณ์เชียร์ในแบบของตนเอง ก่อนเก็บภาพความประทับใจร่วมกันที่ Photo Wall
นอกจากนี้ กิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับศิลปินสำหรับผู้โชคดีได้รับความสนใจอย่างมาก และมอบประสบการณ์พิเศษให้แก่แฟนเพลงที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เทศกาลนี้เป็นมากกว่าการแสดงดนตรี
Korea Season 2026 และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
Korea Season 2026 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำปีที่นำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลีในหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในระยะยาวและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศ
สำหรับประเทศไทย โครงการเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคมด้วยการแสดงบัลเลต์ต้นฉบับจากเกาหลีเรื่อง GAT ก่อนสานต่อกิจกรรมเชื่อมโยงกับผู้ชมชาวไทยผ่านเทศกาลดนตรีครั้งนี้
ทั้งนี้ ห้องอเนกประสงค์ของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยจะจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เพื่อให้ผู้สนใจได้สัมผัสงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลีผ่านรูปแบบการจัดแสดงที่หลากหลายยิ่งขึ้น
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