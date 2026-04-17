Kraken ทุ่ม 550 ล้านดอลลาร์ ซื้อ Bitnomial คว้าใบอนุญาตอนุพันธ์ครบวงจรในสหรัฐฯ

Payward เจ้าของ Kraken ทุ่มเงิน 550 ล้านดอลลาร์ ซื้อ Bitnomial แพลตฟอร์มอนุพันธ์คริปโตรายแรกของโลกที่ได้รับใบอนุญาตครบ 3 ประเภทจาก CFTC ในสหรัฐฯ ดีลนี้จะช่วยให้ Kraken ขยายบริการด้านอนุพันธ์ที่ถูกกำกับดูแลอย่างเต็มรูปแบบ และเร่งการเติบโตในตลาดที่กำลังได้รับความสนใจ
Payward ประกาศเข้าซื้อกิจการ Bitnomial ด้วยมูลค่ามหาศาลถึง 550 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการจ่ายทั้งเงินสดและหุ้น ซึ่งการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ส่งผลให้มูลค่าของ Payward ถูกประเมินสูงถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ดีลดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปิดทางให้ Payward สามารถเข้าครอบครองระบบอนุพันธ์ที่ได้รับใบอนุญาตครบถ้วนในสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มรูปแบบ และยังเป็นการเร่งการขยายตัวในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเป็นทางการอย่างมีนัยสำคัญ
Bitnomial ไม่ใช่แค่กระดานเทรดอนุพันธ์คริปโตทั่วไป แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรายแรกของโลกที่ได้รับใบอนุญาตครบทั้ง 3 ประเภทจากสำนักงานคณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสหรัฐฯ (CFTC) ซึ่งประกอบด้วย ใบอนุญาต DCM (Designated Contract Market) ที่อนุญาตให้เป็นตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ใบอนุญาต DCO (Derivatives Clearing Organization) สำหรับการชำระบัญชีอนุพันธ์ และใบอนุญาต FCM (Futures Commission Merchant) สำหรับการเป็นนายหน้าค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยใบอนุญาตเหล่านี้ Bitnomial จึงสามารถดำเนินธุรกิจอนุพันธ์แบบครบวงจรภายใต้กรอบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้อย่างสมบูรณ์
นับตั้งแต่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่าทศวรรษ Bitnomial ได้ค่อยๆ สะสมและได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น โดยเริ่มจากการได้รับใบอนุญาต DCM จาก CFTC ในปี 2563 ตามมาด้วยใบอนุญาต FCM ในปี 2565 และล่าสุดคือใบอนุญาต DCO ในปี 2566 การได้รับใบอนุญาตครบชุดนี้ส่งผลให้ Bitnomial กลายเป็นกระดานเทรดคริปโตแห่งแรกที่ได้รับการรับรองอนุพันธ์ครบวงจรจาก CFTC
นอกจากนี้ Bitnomial ยังเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมหลายประการในวงการ เช่น การเปิดตัวสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สถาวร (perpetual futures) รายแรกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC ในเดือนเมษายน 2568 ที่ผ่านมา การเข้าซื้อ Bitnomial ครั้งนี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับทิศทางการขยายตัวของ Payward ที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ Payward เพิ่งได้รับเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์จาก Deutsche Börse Group เป็นมูลค่าถึง 2 แสนล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท และก่อนหน้านั้นในเดือนมีนาคม 2569 Payward ยังได้ผนึกกำลังกับ Nasdaq เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมโยงตลาดทุนที่ถูก Tokenize เข้ากับเครือข่ายบล็อกเชน
การเข้าซื้อ Bitnomial จะช่วยเสริมศักยภาพของ Payward ให้สามารถให้บริการด้านอนุพันธ์ที่มีใบอนุญาตครบถ้วนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้ง Kraken, NinjaTrader รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานแบบ B2B ซึ่งถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดอนุพันธ์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สำหรับผู้เชี่ยวชาญในวงการ การที่กระดานเทรดรายใหญ่และเป็นที่รู้จักอย่าง Kraken เลือกที่จะเดินหน้าซื้อกิจการที่มีใบอนุญาตครบถ้วน แทนที่จะเริ่มต้นกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตด้วยตนเองนั้น เป็นการตอกย้ำถึงคุณค่าและความหายากของใบอนุญาตอนุพันธ์ครบชุดในสหรัฐอเมริกา ที่ Bitnomial สามารถสร้างและสะสมมาได้ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี
การที่ Kraken ยอมจ่ายเงินจำนวนมหาศาลถึง 550 ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อทางลัดนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มองเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในตลาดอนุพันธ์ที่มีการกำกับดูแลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ กำลังมีแนวโน้มที่จะเปิดกว้างมากขึ้น การเข้าซื้อกิจการนี้เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าเชื่อถือและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในระยะยาวของดีลนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของ Payward ในการบูรณาการ Bitnomial เข้ากับระบบนิเวศที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ใหม่ๆ ที่จะนำเสนอสู่ตลาดหลังจากกระบวนการเข้าซื้อกิจการเสร็จสมบูรณ์
การจับตาดูความเคลื่อนไหวต่อไปของ Payward และ Kraken ในตลาดอนุพันธ์ที่กำลังขยายตัวนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ในเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจของ Payward ในครั้งนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดและมองการณ์ไกล การได้รับใบอนุญาตอนุพันธ์ครบชุดในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ท้าทายและใช้เวลานาน ซึ่ง Bitnomial ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนได้รับใบอนุญาตครบถ้วน การทุ่มเงิน 550 ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อกิจการที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และได้รับการยอมรับตามกฎหมาย ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการสร้างสิ่งเดียวกันขึ้นมาใหม่
การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ Kraken ที่จะก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดอนุพันธ์ที่ถูกกำกับดูแล ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงเทรนด์การให้ความสำคัญกับกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมคริปโต การที่ Kraken เลือกที่จะซื้อทางลัด แทนที่จะสร้างขึ้นเอง อาจบ่งบอกถึงความเร่งด่วนในการเข้าสู่ตลาดและต้องการใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตที่มีอยู่ทันที นอกจากนี้ การที่ Payward ได้รับเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์จาก Deutsche Börse Group และการร่วมมือกับ Nasdaq แสดงให้เห็นถึงแผนการที่ชัดเจนในการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุม โดยการเข้าซื้อ Bitnomial จะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งในส่วนของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับสถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่
ความสำเร็จของดีลนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อ Payward และ Kraken เท่านั้น แต่ยังอาจเป็นการส่งสัญญาณที่สำคัญไปยังผู้เล่นรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมว่า การเข้าสู่ตลาดที่มีการกำกับดูแลอย่างเต็มรูปแบบนั้น เป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต สิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือ ประสิทธิภาพในการบูรณาการระบบของ Bitnomial เข้ากับแพลตฟอร์ม Kraken และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดอนุพันธ์ที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
United States Latest News, United States Headlines
Bitnomial เปิดตัว Injective (INJ) Futures ดันโอกาส ETF สถาบันBitnomial Exchange ประกาศเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์สสำหรับ Injective (INJ) เป็นครั้งแรกในตลาดอนุพันธ์ที่ได้รับการกำกับดูแลในสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจปูทางให้ INJ ETF ได้รับการอนุมัติ และดึงดูดเงินลงทุนจากสถาบันเข้ามาในตลาด INJ มากขึ้น
Read more »
Abraxas Capital โอน BTC เพิ่ม $148 ล้านเข้า Kraken รวมสะสมกว่า $690 ล้านAbraxas Capital โอน Bitcoin เพิ่มอีก 1,993 BTC มูลค่า $148 ล้านเข้า Kraken รวมยอดตั้งแต่ 14 มี.ค. สูงถึง 9,582 BTC หรือ $691 ล้าน ขณะยังถือ 20,337 BTC อยู่
Read more »