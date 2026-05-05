Kraken ร่วมมือ MoneyGram เปิดช่องทางแปลงคริปโตเป็นเงินสดทั่วโลก พร้อมเตรียม IPO 80%

Kraken ประกาศความร่วมมือกับ MoneyGram เพื่อเปิดให้ผู้ใช้แปลงคริปโตเป็นเงินสดได้ที่จุดให้บริการ MoneyGram กว่า 500,000 แห่งทั่วโลก ในขณะเดียวกัน Kraken เปิดเผยว่าพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) แล้วถึง 80% โดยความร่วมมือครั้งนี้มุ่งแก้ปัญหา 'last-mile' ที่ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปยังเข้าไม่ถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้จริง
Kraken บริษัทเทรด คริปโต ชั้นนำของโลก ประกาศความร่วมมือกับ MoneyGram เครือข่ายการชำระเงินระดับโลก เพื่อเปิดให้ผู้ใช้สามารถแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินสดได้ที่จุดให้บริการ MoneyGram กว่า 500,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างโลก คริปโต กับระบบการเงินแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เช่น ประเทศกำลังพัฒนาที่มีเครือข่าย MoneyGram อยู่กว้างขวาง การร่วมมือครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหา 'last-mile' ที่ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปยังเข้าไม่ถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้จริง โดยผู้ใช้ Kraken จะสามารถถอน คริปโต ออกมาเป็นเงินสดได้ที่ร้านค้าและจุดให้บริการ MoneyGram ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือตัวแทนรับส่งเงิน นอกจากนี้ Arjun Sethi Co-CEO ของ Kraken ยังเปิดเผยว่าบริษัทพร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ( IPO ) แล้วถึง 80% โดย Sethi ย้ำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีความหมายอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้อย่างราบรื่น การร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายการเข้าถึง คริปโต สำหรับผู้ใช้รายย่อยทั่วโลก ส่วนด้านการเงิน Kraken ปัจจุบันมีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ประมาณ 1.
33 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจาก Deutsche Börse Group เข้าลงทุน 200 ล้านดอลลาร์เพื่อถือหุ้น 1.5% ของบริษัท นอกจากนี้ Kraken ยังได้ขยายธุรกิจด้วยการซื้อกิจการกระดานเทรดฟิวเจอร์ NinjaTrader และแพลตฟอร์มอนุพันธ์ Bitnomial รวมถึงได้รับสิทธิ์เข้าถึง Fedwire โดยตรงผ่าน Kraken Financial ซึ่งเป็นสถาบันรับฝากเงินประเภทพิเศษภายใต้กฎหมายรัฐไวโอมิง ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นความพยายามของ Kraken ในการวางตัวเองเป็นกระดานเทรดระดับสถาบันก่อนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ สำหรับความคืบหน้าของ IPO นั้น Kraken บอกว่าพร้อมแล้ว 80% แต่ยังต้องจับตาดูว่าจะปิดส่วนที่เหลืออีก 20% ได้เมื่อไหร่ เนื่องจากสภาวะแวดล้อมของตลาดเคยทำให้แผนสะดุดมาแล้ว สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือกำหนดการเปิดตัวบริการ MoneyGram จริงในแต่ละภูมิภาค รวมถึงความคืบหน้าของ IPO ในช่วง Q3/202
Kraken Moneygram คริปโต IPO การเงินดิจิทัล
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kraken ถูกศาลสหรัฐฯ สั่งให้เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บริการให้แก่สรรพากรKraken ถูกสั่งให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่สรรพากรสหรัฐฯ (IRS) ตามการยื่นฟ้องของศาลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน การยื่นฟ้องครั้งนี้ระบุว่า Kraken
Read more »
Kraken เปิดตัว Crypto Wallet ตัวใหม่ หวังเข้าร่วมแข่งขันกับ Coinbase Wallet และ MetaMaskตามโพสต์ในบล็อกที่แชร์ล่าสุด กระเป๋าเงินตัวใหม่ของ Kraken จะเป็นกระเป๋าเงินเป็นแบบโอเพ่นซอร์ส Kraken
Read more »
ศาลปัดตกคำร้องของ Kraken ในการเพิกถอนการฟ้องร้องของ SECผู้พิพากษาได้ปฏิเสธคำขอของ Kraken ที่จะยกฟ้องการเรียกร้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ที่กล่าวหา Kraken
Read more »
ผลสำรวจล่าสุดเผย 59% ของนักลงทุนคริปโตเลือกใช้ DCA เป็นกลยุทธ์หลักในการลงทุน!การสำรวจใหม่จากเว็บเทรดคริปโต Kraken พบว่า คนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในตลาดคริปโต ใช้กลยุทธ์เดียวกัน สำหรับการลงทุนในตลาดคริปโต ตามรายงานการสำรวจของ Kraken พบว่า
Read more »
Kraken ขยายกิจการรอต้อนรับขาขึ้นด้วยการเทคโอเวอร์บริษัทเทรด futures อย่าง NinjaTraderเว็บเทรดยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของสหรัฐฯ กำลังขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้า เมื่อต้นเดือนนี้ Kraken ได้ประกาศแผนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO)
Read more »
Deutsche Boerse ลงทุน 200 ล้านดอลลาร์ใน Kraken: สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อคริปโต แม้มูลค่าลดลงDeutsche Boerse Group ประกาศลงทุน 200 ล้านดอลลาร์ใน Payward Inc. บริษัทแม่ของ Kraken ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำแสดงความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมคริปโต แม้มูลค่า Kraken ลดลง 33% และแผน IPO ยังคงถูกระงับ
Read more »