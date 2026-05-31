Kraken เปิดตัวผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ดิจิทัลพร้อมการสนับสนุนจาก CFTC

Kraken ประกาศเปิดบริการ perpetual futures Bitcoin ภายใต้กรอบกฎหมายของสหรัฐ รองรับโดยการอนุมัติของ CFTC และการรวม Bitnomial เพื่อขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ดิจิทัลของ Kraken นำแสงสว่างใหม่ให้ตลาดคริปโตในสหรัฐอเมริกา เมื่อธนาคารกลางของประเทศอนุมัติสัญญา perpetual futures Bitcoin ของ KalshiEX ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เป็นครั้งแรกในประเทศ กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการควบคุมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ ( CFTC ) ซึ่งประกาศเชิญชวนกระดานเทรดอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของใบอนุญาตมาทำการยื่นขออนุมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดียวกันด้วย นโยบายนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ผู้ค้าคริปโตได้รับการควบคุมอย่างเป็นระบบ และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตลาดอนุพันธ์ดิจิทัลในระยะยาว Kraken กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำที่มีแผนเปิดบริการ perpetual futures Bitcoin ภายใต้กรอบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาตามระเบียบของ CFTC โดยทำงานร่วมกับสองหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC ได้แก่ NinjaTrader Clearing LLC ซึ่งให้บริการผ่านชื่อ Kraken Derivatives US และ Bitnomial Exchange ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตจาก CFTC ผู้ใช้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านทางแพลตฟอร์ม Kraken Pro ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Kraken เอง สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้น่าสนใจคือ Kraken ได้ทำการซื้อกิจการ Bitnomial ด้วยมูลค่ามากถึง 550 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นการขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ perpetual futures ที่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดสำหรับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม Kraken Pro สำหรับนักลงทุนที่สนใจในสินทรัพย์ดิจิทัล หลายท่านอาจสงสัยว่าผลกระทบของการอนุมัตินี้ต่อราคาในระยะสั้นจะเป็นอย่างไร ความจริงคือผลกระทบอาจจำกัดเนื่องจากตลาดยังคงจำกัดเพียงลูกค้าภายในสหรัฐอเมริกาที่มีสิทธิ์เข้าร่วม ผลการดำเนินงานของระยะยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการขยายขอบเขตผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก นอกจากนี้ แม้ว่าตลาด perpetual futures ทั่วโลกจะมีปริมาณการซื้อขายรวมเกิน 60 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2568 แต่ส่วนใหญ่ดำเนินการนอกสหรัฐฯ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ การอนุมัติครั้งแรกนี้จึงเป็นสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังตระหนักถึงความสำคัญของการทำตลาดคริปโตให้เข้ากับกรอบกฎหมายที่เป็นมาตรฐาน ในอนาคต จะเป็นไปได้มากกว่าที่เคยว่าตลาดกริจสรุปเพื่อก้าวเข้าสู่กรอบกฎหมายที่ปลอดภัย โดยเฉพาะการที่ Coinbase และกระดานเทรดอื่น ๆ จะยื่นขออนุมัติเพิ่มขึ้นในการเปิดบริการ perpetual futures ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญยังคาดการณ์ว่าการออกกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการจาก CFTC โดยเฉพาะเมื่อยังอยู่ในขั้นตอนแห่งนโยบาย בלבד อาจทำให้ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบยังคงมีอยู่ต่อไป แต่ยืนยันว่านโยบายนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เปิดกว้างมากขึ้น.
อดีตประธาน CFTC กล่าวว่า Stablecoin สามารถเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างสองโลกได้Timothy Massad อดีตประธานของ United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้เน้นย้ำถึงประโยชน์ของ Stablecoins
a16z ผู้นำด้าน Crypto มีแนวโน้มที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธาน CFTC คนใหม่Brian Quintenz อดีตกรรมาธิการพรรครีพับลิกันแห่ง CFTC (Commodity Futures Trading Commission) กลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่อาจได้เข้ารับตำแหน่งประธาน CFTC
Bitcoin มูลค่า 903 ล้านเหรียญ ถูกโอนไปยังกระเป๋าปริศนาBitcoin มูลค่า 903 ล้านเหรียญถูกโอนไปยังกระเป๋าคริปโตปริศนา มีการเคลื่อนย้าย Bitcoin จาก Kraken Robinhood และ Binance Bitcoin ปัจจุบันร่วงลง 0.83%
CFTC เตรียมปลดล็อก Perpetual Futures คริปโตในสหรัฐฯ อีกไม่กี่สัปดาห์ประธาน CFTC Brian Selig ประกาศเตรียมเปิดทางให้ Perpetual Futures คริปโตถูกกฎหมายในสหรัฐฯ ภายในไม่กี่สัปดาห์ ข่าวดีสำหรับสถาบันและตลาดอนุพันธ์
Kraken ทุ่ม 550 ล้านดอลลาร์ ซื้อ Bitnomial คว้าใบอนุญาตอนุพันธ์ครบวงจรในสหรัฐฯPayward เจ้าของ Kraken ทุ่มเงิน 550 ล้านดอลลาร์ ซื้อ Bitnomial แพลตฟอร์มอนุพันธ์คริปโตรายแรกของโลกที่ได้รับใบอนุญาตครบ 3 ประเภทจาก CFTC ในสหรัฐฯ ดีลนี้จะช่วยให้ Kraken ขยายบริการด้านอนุพันธ์ที่ถูกกำกับดูแลอย่างเต็มรูปแบบ และเร่งการเติบโตในตลาดที่กำลังได้รับความสนใจ
Coinbase Financial Markets เปิดตลาดอนุพันธ์คริปโตระดับโลกให้กับนักลงทุนสถาบันสหรัฐฯ ผ่าน Deribitบริษัทลูกของ Coinbase ที่อยู่ภายใต้กำกับดูแล CFTC ได้เปิดให้บริการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มออปชันคริปโตของ Deribit เพื่อให้นักลงทุนสถาบันสหรัฐฯ สามารถเข้าถึงตลาดอนุพันธ์คริปโตระดับโลกได้โดยตรง โดยเป็น FCM รายแรกที่ได้รับอนุญาตให้จัดการ Perpetual Futures ในฐานะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ
