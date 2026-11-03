Krungthai CIO ชี้ราคาทองคำหลุด 3,900 ดอลลาร์ เสนอกลยุทธ์ลงทุน AI และหุ้นเฮลท์แคร์
Krungthai CIO วิเคราะห์ตลาดสัปดาห์ 2-6 พ.ย. 2569 แนะชะลอซื้อทองคำหลังราคาหลุด 3,900 ดอลลาร์ ตอกย้ำกลยุทธ์ Barbell ใน AI และเฮลท์แคร์ พร้อมติดตามผลเลือกตั้งสหรัฐฯ
ธนาคารกรุงไทย (Krungthai CIO) ออกบทวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2569 โดยเน้นย้ำให้ติดตามปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่ ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ เพื่อประเมินทิศทางการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านภาษี การคลัง การต่างประเทศ และกฎระเบียบกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูล AI (AI Data Center)
ปัจจัยหลักตลาดและกลยุทธ์ Barbell
Krungthai CIO ยังคงน้ำหนักการดำเนินงานในหุ้นเล็กเกินปกติ (Slightly Overweight) ในระยะกลาง แต่เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรม AI ยังคงแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่อย่าง SK Hynix ของเกาหลีใต้ ซึ่งตอบสนองความต้องการชิปเพื่อรองรับกำลังการผลิตในปี 2570-2571Also readKrungthai COMPASS คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อเนื่องถึงสิ้นปี’70
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงของหุ้นเทคโนโลยีและกลุ่มผู้ผลิตชิปถือเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นคุณภาพที่มีแนวโน้มกำไรชัดเจน โดยเสนอใช้กลยุทธ์บาร์เบล (Barbell) เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยผสมผสานหุ้นเติบโตคุณภาพสูง (Quality Growth) เข้ากับกลุ่มหุ้นเฮลท์แคร์ (Healthcare) ที่มีฐานะการเงินมั่นคงและปัจจัยขับเคลื่อนกำไรแตกต่างจากกลุ่มเทคโนโลยี
ทิศทางตลาดต่างประเทศและสินทรัพย์เสี่ยง
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยดัชนี S&P 500 ร่วงลง 0.6% ดัชนี Nasdaq ลดลง 2.0% และดัชนี Dow Jones ลดลง 0.9% จากแรงขายทำกำไรในกลุ่มไฮเปอร์สเกลอร์ (Hyperscalers) และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวขึ้น 1.7% และตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย สะท้อนแรงขายที่กระจุกตัวเฉพาะกลุ่ม
สำหรับตลาดหุ้นเวียดนามยังคงได้รับความสนใจจากปัจจัยสนับสนุนภายในประเทศ ขณะที่หุ้นจีน A-shares ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจีนที่จดทะเบียนและซื้อขายด้วยเงินหยวน (CNY) ในตลาดหลักทรัพย์จีน แนะนำให้ถือครองต่อไปแต่ยังไม่เพิ่มน้ำหนักเนื่องจากสัญญาณเทคนิกระยะสั้นยังอ่อนแอ
สินทรัพย์ปลอดภัยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
สำหรับทองคำ Krungthai CIO เห็นว่าเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว แต่ระยะสั้นแนะนำให้ชะลอการลงทุนใหม่เพื่อรอสัญญาณสร้างฐานราคาหลังจากที่ราคาทองคำลดลง 3.0% สู่ระดับ 3,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และหลุดแนวรับสำคัญที่ 3,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและแนวโน้มดอกเบี้ยสูงยาวนาน
แนะนำให้คงสัดส่วนทองคำไว้ที่ 5-10% ของพอร์ตการลงทุน โดยต้องรอจังหวะซื้อหลังจากที่ราคาทะลุแนวรับ 3,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ตราสารหนี้แนะนำลงทุนในตราสารคุณภาพสูงอายุสั้นถึงปานกลาง โดยเริ่มทยอยสะสมเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ 10 ปี สูงกว่า 5.00% และพิจารณาเพิ่มน้ำหนักบริเวณ 5.30-5.35%
ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจและตลาดการเงิน
นักลงทุนควรติดตามรายงานข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ตำแหน่งงานว่าง (JOLTS) การจ้างงานภาคเอกชน (ADP) และการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) รวมถึงการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน เพื่อประเมินทิศทางนโยบาย
นอกจากนี้ ยังต้องติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน รวมถึงการทบทวนตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 และ Core PCE ในวันที่ 25 พฤศจิกายน
ตลาดตราสารหนี้สหรัฐสะท้อนความสนใจสินทรัพย์ปลอดภัย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 6 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 4.93% ส่วนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ลดลง 14.3 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 2.16% ช่วยลดความผันผวนของพอร์ต ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 1.5% แตะ 117 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความเสียด้านอุปทานในตะวันออกกลาง
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