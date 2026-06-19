Khash: A Complex Issue Requiring a Balanced Approach

The issue of khash, or cannabis, is a complex one that requires a balanced approach. While some argue for its legalization, others express concerns about its potential harm and the need for stricter regulations. The text highlights the views of various stakeholders, including doctors, farmers, and the public, on the need for a fair and effective legal framework to address the issue.
สอดคล้องกับมุมมองของ รศ. นพ.
สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ ผู้แทนเครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด ที่ตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการปลดกัญชาออกจากประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยระบุว่าแม้ปัจจุบันจะมีการประกาศให้สาร THC ที่มากกว่า 0.2% เป็นยาเสพติด แต่ในภาคปฏิบัติกลับพบผลกระทบเป็นวงกว้าง การนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดก่อนแล้วค่อยออก พ. ร.
บ. ควบคุมในภายหลังน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าแม้ช่อดอกกัญชาจะเป็นสมุนไพรควบคุม แต่ส่วนอื่นๆ ของต้นกัญชายังไม่มีความผิดหากมีการปลูก ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนในการควบคุมทางด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.
) ได้ชี้แจงถึงมาตรการควบคุมในปัจจุบันว่า ยาสมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคจะอยู่ภายใต้การกำดูแลของ อย. อย่างเข้มงวด โดยมีการออกใบอนุญาตใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ใบอนุญาตสถานที่ผลิตหรือโรงงานแปรรูป 2.
ใบอนุญาตการนำเข้า ซึ่งสั่งห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะเป็นหน่วยงานรัฐที่ได้รับอนุญาต และ 3. ใบอนุญาตการขายทั่วไปสำหรับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง "อย.
ได้ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกัญชาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานตรงตามที่ระบุในฉลาก รวมถึงการนำวัตถุดิบมาตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆ ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ได้รับการตรวจสอบผ่านมาตรฐานทุกชิ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหายังคงอยู่ที่การควบคุมการจำหน่ายในรูปแบบที่ไม่ได้เข้าระบบอย่างถูกต้อง"ขณะที่ภาคประชาชนและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเครือข่ายอนาคตกัญชาไทย ได้สะท้อนปัญหาอีกด้านหนึ่งว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายอยู่รอดได้ยากมากเนื่องจากต้องเผชิญกับการแข่งขันจากตลาดมืดและการลักลอบนำเข้า อีกทั้งยังมีปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์หรือการรีดไถใบอนุญาต "ทพ. 33" จากเจ้าหน้าที่บางกลุ่มเนื่องจากความไม่นิ่งของกฎหมาย นอกจากนี้ ยังพบประเด็นปัญหาเรื่อง "ใบสั่งแพทย์" ที่มีราคาสูงจนเกษตรกรเข้าไม่ถึง และมีการซื้อขายใบสั่งแพทย์ในสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างผิดปกติ เครือข่ายอนาคตกัญชาไทยยืนยันว่ากัญชามีมูลค่าและการใช้งานที่หลากหลายเกินกว่าจะจำกัดแค่การแพทย์กระแสหลัก เช่น การนำไปทำแกงต้มไก่ หรือใช้แช่ตัวรักษาสะเก็ดเงิน จึงไม่อยากให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด แต่ต้องการกฎหมายที่ยุติธรรม มีภาคประชาชนมีส่วนร่วม และไม่เอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มทุนใหญ่ นอกจากนี้ ประธานกรรมาธิการฯ ได้สรุปแนวทางการดำเนินงาน โดยสั่งการให้มีการรวบรวมรายชื่อร้านขายกัญชาที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด รวมถึงรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก อย.
เพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันสามารถเข้าถึงกัญชาได้ง่ายเกินไปเพียงแค่ค้นหาผ่าน Google นอกจากนี้ ประธานกรรมาธิการฯ ยังเน้นยำให้มีการใส่ข้อกำหนดเรื่องระยะห่างจากสถานศึกษาไว้ในกฎหมาย และขอให้มีการสำรวจผลเสียรวมถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกัญชาอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ กรรมาธิการฯ ยินดีที่จะเปิดรับร่างกฎหมายจากภาคประชาชนเพื่อนำมาพิจารณาประกบกับร่าง พ. ร.
บ.
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการควบคุมที่สมดุลและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาทั้งระบบ การจัดระเบียบกัญชาหลังจากนี้จึงเป็นบทพิสูจน์สำคัญของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎร ว่าจะสามารถชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สิทธิของเกษตรกร และความปลอดภัยทางสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอนาคตของเยาวชนไทยที่กำลังถูกคุกคามจากการเข้าถึงกัญชาที่ไร้การควบคุมอย่างเข้มงวดในปัจจุบั
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