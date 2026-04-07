KeSPA จับมือ Disney+ ถ่ายทอดสดอีสปอร์ตทั่วโลกตลอดปี 2026 เริ่มต้นด้วย Esports Championships Asia Jinju

KeSPA และ Disney+ ผนึกกำลังถ่ายทอดสดการแข่งขันอีสปอร์ตระดับนานาชาติอย่าง Esports Championships Asia Jinju 2026 พร้อมด้วยการแข่งขันอีกมากมายตลอดปี 2026 บน Disney+ เตรียมพบกับ 7 ชาติชั้นนำใน 6 เกมดัง
สมาคม อีสปอร์ต แห่งเกาหลี (KeSPA) จับมือกับ Disney+ เพื่อนำเสนอการถ่ายทอดสดการแข่งขัน อีสปอร์ต หลากหลายรายการตลอดปี 2026 บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำระดับโลก โดยเริ่มต้นด้วยทัวร์นาเมนต์ Esports Championships Asia Jinju 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 เมษายนนี้ ณ เมืองจินจู ประเทศเกาหลีใต้ การแข่งขันครั้งนี้เป็นการรวมตัวของนัก กีฬา อีสปอร์ต จาก 7 ชาติ ได้แก่ เกาหลีใต้ ไทย จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมองโกเลีย ซึ่งจะทำการแข่งขันใน 6 เกม ยอดนิยม ได้แก่ Street Fighter 6, The King of Fighters
XV, TEKKEN 8, eFootball, PUBG Mobile และ Eternal Return การถ่ายทอดสดบน Disney+ จะครอบคลุมทั้งการแข่งขันรอบต่างๆ และพิธีมอบรางวัล เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมประสบการณ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด\ทัวร์นาเมนต์ Esports Championships Asia Jinju 2026 ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการประเมินศักยภาพของทีมชาติแต่ละประเทศ ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเมืองไอจิ–นาโกย่าที่จะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ Disney+ จะถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการถ่ายทอดสดพิธีส่งตัวนักกีฬาและการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติเกาหลีใต้แบบเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อให้แฟนๆ ได้ติดตามข่าวสารและพัฒนาการของทีมชาติอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ Disney+ ยังได้เตรียมการนำเสนอการถ่ายทอดสดในรูปแบบใหม่ โดยจะมีการนำเสนอแบรนด์กีฬาจาก Disney บนหน้าจอ เพื่อยกระดับคุณภาพของการนำเสนอให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับเวิลด์คลาส ซึ่งเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของ LoL KeSPA CUP 2025 ที่ Disney+ ได้ทำการถ่ายทอดสดไปก่อนหน้านี้ และปัจจุบันผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังการแข่งขัน LoL KeSPA CUP 2025 ได้ครบทุกแมตช์บน Disney+ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน Esports Championships Asia Jinju 2026 ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้\ความร่วมมือระหว่าง KeSPA และ Disney+ ถือเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของวงการอีสปอร์ตในระดับสากล และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของวงการนี้ การถ่ายทอดสดการแข่งขันอีสปอร์ตบนแพลตฟอร์ม Disney+ ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ชมและขยายฐานแฟนคลับของอีสปอร์ตเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมทั่วโลกได้สัมผัสกับความตื่นเต้นและความเร้าใจของการแข่งขันอีสปอร์ตอย่างใกล้ชิดอีกด้วย หลังจาก Esports Championships Asia Jinju 2026 แล้ว Disney+ จะยังคงถ่ายทอดสดการแข่งขันอีสปอร์ตอีกมากมายตลอดทั้งปี 2026 เพื่อให้แฟนๆ ได้ติดตามชมอย่างต่อเนื่อง ผู้ชมสามารถติดตามข่าวสาร อัปเดตเทคโนโลยี และรีวิวของใหม่ก่อนใครได้จากช่องทางต่างๆ ของ Disney+ และ KeSPA รวมถึงเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันอีสปอร์ต เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการนี
