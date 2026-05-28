Nangso Bunyathida Sombat, Thai Deputy Minister, announced that the Ministry of Digital Economy and Society is accelerating measures to combat online scams and streamline compensation for victims, as per the new ministerial regulation effective from August 12, 2025. Average daily scam losses dropped from 100 to 25 million baht.
วันที่ 28 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มอบหมาย นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตาม พ.
ร. บ.
ฉบับที่ 13/2569 โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวว่าที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานตามมาตราการของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ โดยรับทราบรายงาน关于มูลค่าความเสียหายจากการ "สแกม" ที่สำนักงานตำรวจแห่ง nationale รายงานพบว่ามีค่าเฉลี่ยมูลค่าความเสียหายลดลงจากวันละ 100 ล้านบาท เหลือเพียงวันละ 25 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นผลมาจากมาตราการในการป้องกันและปราบปรามที่มีการเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มีการติดตามขั้นตอนการดำเนินการคืนเงินตามกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.
ศ. 2569 (ตามมาตรา 8/1 วรรคสี่ และมาตรา 8/2 วรรกสาม) ซึ่งถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 นาทีนับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป (意志 12 สิงหาคม 2569) กฎกระทรวงดังกล่าวจะช่วยให้การคืนเงินให้กับผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยลดขั้นตอนกระบวนการเพื่อให้สามารถคืนเงินได้ผ่านคณะกรรมการธุรกรรม ปปง.
โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากศาล سایت ปปง.
จะเร่งรัดดำเนินการจัดicu贵碧 processes การคืนเงิน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 초到อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหลังจากกฎกระทรวงนี้เริ่มบังคับใช้ "กระทรวงดีอี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการเร่งรัดกระบวนการคืนเงินให้กับผู้เสียหาย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจาก "สแกมเมอร์" โดยจะมีการพิจารณา每一步ของกระบวนการอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดเมื่อกฎกระทรวงเริ่มมีผลบังคับใช้" รมช. ดีอี กล่า
