Jaymart Mobile เปิดตัว BOOSTER PRO มุ่งยอดขาย 200 ล้านบาทปี 2570
เจแมร์ท โมบาย เปิดตัวแบรนด์ Smart Lifestyle Gadget BOOSTER PRO ตั้งเป้ายอดขาย 200 ล้านบาทในปี 2570 ขยายพอร์ตสินค้าครอบคลุม 6 กลุ่มเป้าหมาย
บริษัท เจแมร์ท โมบาย จำกัด ได้ประกาศเปิดตัวแบรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และไลฟ์สไตล์ของตนเองอย่างเป็นทางการในชื่อ " BOOOSTER PRO - Innovated by Jaymart" โดยมีการจัดงานเปิดตัวที่ SCB NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เทคโนโลยี ไปสู่การสร้างแบรนด์สินค้าในเครือของตนเองที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน
เป้าหมายยอดขายและกลุ่มสินค้า 6 กลุ่ม
เป้าหมายเชิงรุกของแบรนด์ BOOOSTER PRO คือการมียอดขายรวมที่ 200 ล้านบาทภายในปี 2570 โดยสินค้าจะถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลักเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย ได้แก่ พัดลมพกพา กระเป๋า และหมอนรองคอสำหรับเดินทาง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Booster Lifestyle และหูฟังไร้สายพร้อมสมาร์ตริงสำหรับติดตามสุขภาพที่จัดอยู่ในกลุ่ม Booster Wearable นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่ครอบคลุมอุปกรณ์ชาร์จ อุปกรณ์เดินทาง เครื่องเสียง และอุปกรณ์ดูแลสุขภาพอีกด้วยAlso readสินค้าออนไลน์ จ่อโดนภาษีนำเข้าเต็มอัตรา 30% เริ่มต้นปี 2570
กลยุทธ์จับกลุ่มเป้าหมายและระบบสมาชิก
แบรนด์วางตำแหน่งตัวเองเป็น Smart Lifestyle Companion โดยเจาะกลุ่มผู้บริโภค 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ Tech Geek กลุ่มคนรักกีฬาและไลฟ์แอคทีฟ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ คนทำงานหนักและเดินทาง Home & Living และ Parents & Kids โดยแต่ละกลุ่มจะมีฟังก์ชันและดีไซน์ที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังมีระบบ J Point ให้สมาชิก Jaymart แลกส่วนลดสูงสุด 50% และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อจ่ายผ่าน J Wallet เพื่อเชื่อมต่อกับระบบนิเวศของเจแมร์ท
นโยบายราคาและการชำระเงินแบบครบวงจร
สินค้าในพอร์ตเริ่มต้นตั้งแต่ระดับหลักร้อยบาท รับประกัน 1 ปี พร้อมบริการเปลี่ยนใหม่ฟรี 1 ครั้ง เมื่อสินค้าเสีย ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนผ่านบัตรเครดิต สินเชื่อ SG Finance Plus และ Kashjoy ได้ นอกจากนี้ยังมีแคมเปญ Grand Launch ระหว่างวันที่ 11-30 พฤศจิกายน 2569 โดยเสนอส่วนลดพิเศษ ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน และเครดิตเงินคืนสูงสุด 21% สำหรับรายการที่ร่วมโปรโมชั่น
วิสัยทัศน์ผู้บริหารและทิศทางธุรกิจในอนาคต
นายดุสิต สุขุมวิท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจแมร์ท โมบาย จำกัด ระบุว่าความต้องการของผู้บริโภคต่อจี๊ดเจ็ตนั้นมีความหลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยผู้บริโภคพิจารณาทั้งฟังก์ชัน ดีไซน์ ความคุ้มค่า และบริการหลังการขาย พร้อมมองว่าการพัฒนาของ AI Smartphone Smart Device และ Internet of Things (IoT) เป็นโอกาสสำคัญในการขยายพอร์ตสินค้าและสร้างรายได้ใหม่ภายใต้ทิศทาง Enjoy Smarter Life
กิจกรรมเปิดตัวและแผนขยายตลาดระยะต่อไป
ก่อนหน้าการจัดงานเปิดตัวจริง เจแมร์ทได้จัดกิจกรรม "11.11 Live Marathon" ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. เพื่อแสดงสินค้าและเชื่อมโยงช่องทางออนไลน์กับสาขาทั่วประเทศไทย โดยแผนการตลาดระยะต่อไปจะมุ่งขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และพัฒนาโซลูชันสำหรับไลฟ์สไตล์เพิ่มเติม เพื่อรองรับเป้าหมายยอดขายในปี 2570 อย่างเต็มรูปแบบ โดยสินค้าจะมีราคาเริ่มต้นระดับหลักร้อยบาท พร้อมการรับประกันและสิทธิสมาชิกที่ครบถ้วน
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