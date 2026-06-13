Jasmine International Bankruptcy and Recovery

In 2040, Thailand faced a severe economic crisis, and the government announced a devaluation of the Thai baht. This led to an increase in foreign currency debt for Jasmine International, resulting in difficulties in paying off principal and interest. As a result, Jasmine International filed for bankruptcy and sought a restructuring plan in the Insolvency and Bankruptcy Court. The court approved the plan, and the company started repaying its debts according to the plan. However, the court later revoked the restructuring plan, and the company was liquidated. In 2067, the board of directors of Jasmine International approved a deal to broadcast Premier League and FA Cup matches exclusively on their channel. The deal was worth 559,980,000 USD (19,167,723,414 THB) and was approved by the shareholders at a general meeting on January 23, 2068. The channel was later renamed to Jasmine Max Sports.
ในปี พ.
ศ. 2540 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจ และรัฐบาลได้ประกาศลดค่าเงินบาทลง ส่งผลให้ภาระหนี้สินของจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นเท่าตัว ทำให้เกิดปัญหาในการจ่ายชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดย จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เสนอแผนฟื้นฟูกิจการให้กับบรรดาเจ้าหนี้และศาลเพื่อพิจารณา ซึ่งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.
ศ. 2546 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท วันที่ 9 ธันวาคม พ. ศ. 2546 บริษัทได้ประกาศเริ่มต้นโครงการชำระหนี้ต่าง ๆ ตามแผนฟื้นฟูกิจการและได้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.
ศ. 2549 ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งให้บริษัทยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ทำให้คณะกรรมการบริษัทกลับมามีอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายกลับมามีสิทธิตามกฎหมายต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.
ศ. 2567 คณะกรรมการของจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้อนุมัติการเข้าทำรายการเพื่อให้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ บนโทรทัศน์ผ่านสัญญาณต่อเนื่องและโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล รวมถึงชุดวิดีโอสั้นในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ตลอดระยะเวลาการแข่งขันทั้ง 2 รายการ เป็นเวลา 3 ฤดูกาล แต่ต่อมาเพิ่มเป็น 6 ฤดูกาล เนื่องจากได้รับแจ้งจากพรีเมียร์ลีกเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.
ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่ พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025-26 เป็นต้นไป โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 559,980,000 ดอลลาร์สหรัฐ (19,167,723,414 บาท)โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติธุรกรรมดังกล่าวทุกวาระเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.
ศ. 2568MONO ตั้งอยู่ที่ Mono29 Studio เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ. ศ. 2556 และย้ายหลักทรัพย์เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.
ศ. 2558 เดือนธันวาคม พ.
ศ. 2556 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมการประมูลทีวีดิจิทัล และได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไป ความละเอียดมาตรฐาน (SD) และดำเนินการออกอากาศในนาม โมโน 29 โดยเป็นที่รู้จักจากจุดยืน “หนังดี ซีรีส์ดัง” ต่อมาในปี 2563 ทางบริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และย้ายอาคารสำนักงานจากอาคารจัสมิน ไปยัง โมโน 29 สตูดิโอ (ปัจจุบันมีชื่อว่า อาคารสำนักงานโมโน เน็กซ์) ในภายหลังโมโน 29 ได้เปลี่ยนชื่อช่องเป็น โมโนแมกซ์ สปอร์ตส์ เมื่อ พ. ศ. 2569 และปรับเนื้อหาไปเน้นรายการกีฬาแท
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