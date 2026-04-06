James Wynn: จาก $100 ล้าน สู่ $900 บทเรียนจากความผิดพลาดในการเทรด Bitcoin

เรื่องราวของ James Wynn เทรดเดอร์คริปโตที่เคยมีเงินทุน $100 ล้าน แต่กลับต้องสูญเสียเงินทุนทั้งหมดจากการเทรด Bitcoin ด้วย Leverage สูง บน Hyperliquid การกลับมาอีกครั้งด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย และการถูกล้างพอร์ตซ้ำ สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในการเทรดคริปโต และบทเรียนสำคัญสำหรับนักเทรด
ในเดือนมีนาคม 2026 James Wynn เทรดเดอร์คริปโตชื่อดัง ได้กลับมาเปิดสถานะ Short Bitcoin อีกครั้งบนแพลตฟอร์ม Hyperliquid โดยเริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยเพียงหลักพันดอลลาร์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การกลับมาครั้งนี้กลับนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างจากครั้งก่อน ๆ เมื่อบัญชีของเขาถูกล้างพอร์ตซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างต่อเนื่อง กระบวนการล้างพอร์ตของ James Wynn บน Hyperliquid ได้รับความสนใจจากชุมชนคริปโตอย่างกว้างขวางอีกครั้ง ข้อมูลจาก Arkham Intelligence แสดงให้เห็นว่า Wynn
ได้สูญเสียเงินทุนจำนวนมากจากการเทรด Bitcoin โดยเฉพาะการใช้ Leverage ที่สูงมาก ทำให้บัญชีของเขาซึ่งเคยมีมูลค่าสูงถึง $100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเหลือเพียงประมาณ $900 เท่านั้น ความสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งนี้สะสมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 โดยมีหลายครั้งที่ Wynn ถูกล้างพอร์ตเนื่องจากการเทรดที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นจากการเปิด Long Bitcoin ไม่ใช่ Short โดยการขาดทุนครั้งนั้นทำให้ Wynn สูญเสียเงินทุนไปเป็นจำนวนมาก\ประวัติการเทรดของ James Wynn บน Hyperliquid แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Leverage สูงในการเทรดคริปโต Wynn เริ่มต้นเป็นที่รู้จักในวงการคริปโตตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 จากการเทรด Perpetual Futures ด้วย Leverage ที่สูงมากบน Hyperliquid การขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2025 เมื่อเขาตัดสินใจเปิด Long Bitcoin ด้วย Leverage 40 เท่า คิดเป็นมูลค่าสถานะสูงถึง $1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว บัญชีของเขาก็ถูกล้างพอร์ต ทำให้สูญเสียเงินทุนไปประมาณ $100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้น Wynn ยังคงกลับมาเทรดซ้ำหลายครั้ง แม้จะเคยประสบความสูญเสียครั้งใหญ่มาแล้วก็ตาม ในเดือนมิถุนายน 2025 Wynn ถูกล้างพอร์ตอีกครั้ง โดยสูญเสียเงินทุนไปประมาณ $39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ $17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหล่านี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการเทรดคริปโต\การกลับมาของ Wynn ในเดือนมีนาคม 2026 พร้อมเงินทุนเพียง $3,911 เพื่อเปิดสถานะ Short Bitcoin ด้วย Leverage 40 เท่า เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดแบบ Leverage สูง แม้ว่า Wynn จะมีความรู้ความเข้าใจในตลาดคริปโต แต่การควบคุมตนเองและการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดีกลับกลายเป็นปัญหาที่สำคัญกว่า การที่เขากลับมาเทรดอีกครั้งหลังจากสูญเสียเงินทุนไปเป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงนิสัยการเทรดที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาต้องเผชิญกับความสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่า กรณีของ James Wynn เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับนักเทรดคริปโตทุกคน โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ Leverage อย่างระมัดระวัง การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมอารมณ์ในการเทรด การติดตามพฤติกรรมการเทรดของ Wynn อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดคริปโตได้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่าการทำตามสัญญาณของ Wynn อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามได้ เนื่องจากประวัติการเทรดของเขาแสดงให้เห็นถึงความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลจาก Wynn เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ตลาด และควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุนเสม
