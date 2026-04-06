James Wynn: จาก $100 ล้าน สู่ $900 บทเรียนจากความผิดพลาดในการเทรด Bitcoin

📆4/6/2026 5:46 AM
📰siamblockchain
เรื่องราวของ James Wynn เทรดเดอร์คริปโตที่เคยมีเงินทุน $100 ล้าน แต่กลับต้องสูญเสียเงินทุนทั้งหมดจากการเทรด Bitcoin ด้วย Leverage สูง บน Hyperliquid การกลับมาอีกครั้งด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย และการถูกล้างพอร์ตซ้ำ สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในการเทรดคริปโต และบทเรียนสำคัญสำหรับนักเทรด

ในเดือนมีนาคม 2026 James Wynn เทรดเดอร์คริปโตชื่อดัง ได้กลับมาเปิดสถานะ Short Bitcoin อีกครั้งบนแพลตฟอร์ม Hyperliquid โดยเริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยเพียงหลักพันดอลลาร์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การกลับมาครั้งนี้กลับนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างจากครั้งก่อน ๆ เมื่อบัญชีของเขาถูกล้างพอร์ตซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างต่อเนื่อง กระบวนการล้างพอร์ตของ James Wynn บน Hyperliquid ได้รับความสนใจจากชุมชนคริปโตอย่างกว้างขวางอีกครั้ง ข้อมูลจาก Arkham Intelligence แสดงให้เห็นว่า Wynn

ได้สูญเสียเงินทุนจำนวนมากจากการเทรด Bitcoin โดยเฉพาะการใช้ Leverage ที่สูงมาก ทำให้บัญชีของเขาซึ่งเคยมีมูลค่าสูงถึง $100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเหลือเพียงประมาณ $900 เท่านั้น ความสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งนี้สะสมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 โดยมีหลายครั้งที่ Wynn ถูกล้างพอร์ตเนื่องจากการเทรดที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นจากการเปิด Long Bitcoin ไม่ใช่ Short โดยการขาดทุนครั้งนั้นทำให้ Wynn สูญเสียเงินทุนไปเป็นจำนวนมาก\ประวัติการเทรดของ James Wynn บน Hyperliquid แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Leverage สูงในการเทรดคริปโต Wynn เริ่มต้นเป็นที่รู้จักในวงการคริปโตตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 จากการเทรด Perpetual Futures ด้วย Leverage ที่สูงมากบน Hyperliquid การขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2025 เมื่อเขาตัดสินใจเปิด Long Bitcoin ด้วย Leverage 40 เท่า คิดเป็นมูลค่าสถานะสูงถึง $1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว บัญชีของเขาก็ถูกล้างพอร์ต ทำให้สูญเสียเงินทุนไปประมาณ $100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้น Wynn ยังคงกลับมาเทรดซ้ำหลายครั้ง แม้จะเคยประสบความสูญเสียครั้งใหญ่มาแล้วก็ตาม ในเดือนมิถุนายน 2025 Wynn ถูกล้างพอร์ตอีกครั้ง โดยสูญเสียเงินทุนไปประมาณ $39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ $17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหล่านี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการเทรดคริปโต\การกลับมาของ Wynn ในเดือนมีนาคม 2026 พร้อมเงินทุนเพียง $3,911 เพื่อเปิดสถานะ Short Bitcoin ด้วย Leverage 40 เท่า เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดแบบ Leverage สูง แม้ว่า Wynn จะมีความรู้ความเข้าใจในตลาดคริปโต แต่การควบคุมตนเองและการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดีกลับกลายเป็นปัญหาที่สำคัญกว่า การที่เขากลับมาเทรดอีกครั้งหลังจากสูญเสียเงินทุนไปเป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงนิสัยการเทรดที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาต้องเผชิญกับความสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่า กรณีของ James Wynn เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับนักเทรดคริปโตทุกคน โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ Leverage อย่างระมัดระวัง การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมอารมณ์ในการเทรด การติดตามพฤติกรรมการเทรดของ Wynn อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดคริปโตได้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่าการทำตามสัญญาณของ Wynn อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามได้ เนื่องจากประวัติการเทรดของเขาแสดงให้เห็นถึงความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลจาก Wynn เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ตลาด และควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุนเสม

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bitcoin ETF: การเติบโตที่เหนือกว่า Gold ETF และเส้นทางสู่การเป็นสินทรัพย์หลักBitcoin ETF: การเติบโตที่เหนือกว่า Gold ETF และเส้นทางสู่การเป็นสินทรัพย์หลักวิเคราะห์การเติบโตของ Bitcoin ETF ที่มีแนวโน้มแซงหน้า Gold ETF โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมเงินทุนไหลเข้า และปัจจัยหนุนจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พร้อมเปรียบเทียบศักยภาพการใช้งานที่หลากหลายของ Bitcoin
Read more »

นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin มักร่วง 65-80% ก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ แต่รอบนี้ร่วงแค่ 33%นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin มักร่วง 65-80% ก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ แต่รอบนี้ร่วงแค่ 33%สรุปข่าว Bitcoin มักร่วงหนักก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ ทุกครั้ง ในรอบก่อนๆ Bitcoin ร่วง 65-80% ก่อนการเลือกตั้ง แต่ รอบนี้ร่วงแค่ 33% หมายความว่า
Read more »

รัฐบาลอังกฤษขาดทุนบนกระดาษ $3.5 พันล้าน หลัง BTC ร่วงจากจุดสูงสุดรัฐบาลอังกฤษขาดทุนบนกระดาษ $3.5 พันล้าน หลัง BTC ร่วงจากจุดสูงสุดรัฐบาลอังกฤษขาดทุนบนกระดาษกว่า $3.5 พันล้านจาก Bitcoin 61,245 BTC ที่ยึดมาจากคดีฉ้อโกง หลังราคา BTC ร่วงจากจุดสูงสุดกว่า $126,000 ในเดือนตุลาคม 2568
Read more »

Bitcoin: สัญญาณตลาดซบเซา หรือโอกาสทองในการลงทุนBitcoin: สัญญาณตลาดซบเซา หรือโอกาสทองในการลงทุนวิเคราะห์สถานการณ์ Bitcoin ปัจจุบัน: การค้นหาใน Google และ Twitter ลดลง, Fear and Greed ต่ำ, เปรียบเทียบกับช่วงก่อนตลาดกระทิงในอดีต, และมุมมองต่อโอกาสการลงทุน.
Read more »

Polymarket: AI ชี้ช่องรวยในตลาดคริปโตฯ, โอกาสหรือกับดัก?Polymarket: AI ชี้ช่องรวยในตลาดคริปโตฯ, โอกาสหรือกับดัก?Polymarket Prediction market เผยให้เห็นการใช้ AI ในการเก็งกำไร Bitcoin ที่มีความรวดเร็วเหนือกว่ามนุษย์ เกิดช่องว่างราคาให้ทำกำไรมหาศาลภายในเวลาอันสั้น แต่เตือนว่าเป็นเพียงกรณีศึกษา ไม่ใช่สูตรสำเร็จ ต้องอาศัยทักษะและระบบที่ซับซ้อน ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทในการเทรดคริปโตฯ มากขึ้นเรื่อยๆ
Read more »

Peter Schiff ถาม “ทำไมคนยังถือ Bitcoin?” ท่ามกลางราคาทองคำพุ่งทะลุ All Time HighPeter Schiff ถาม “ทำไมคนยังถือ Bitcoin?” ท่ามกลางราคาทองคำพุ่งทะลุ All Time HighPeter Schiff นักวิจารณ์ Bitcoin ชื่อดัง ตั้งคำถามถึงการถือครอง Bitcoin ท่ามกลางราคา Bitcoin ที่ปรับตัวลง ในขณะที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำ All Time High พร้อมวิจารณ์ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง
Read more »



