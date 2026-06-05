JUNIOR MARK SunnyMoon Concert: ทริปฮันนีมูนสุดพิเศษแห่งปี

จูเนียร์ ปณชัย และ มาร์ค จิรันธนิน ชวนแฟนๆ ร่วมทริป SunnyMoon ในคอนเสิร์ตใหญ่ 8-9 สิงหาคมนี้ ที่ BITEC LIVE เตรียมพบกับโชว์จัดเต็มและโมเมนต์ความสุข
เตรียมจัดกระเป๋าพร้อมร่วมทริปไปกับ จูเนียร์ ปณชัย และ มาร์ค จิรันธนิน ที่จะพาไปเพลิดเพลินใน คอนเสิร์ต ใหญ่ JUNIOR MARK SunnyMoon Concert จัดเต็ม 2 รอบการแสดง ในวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ โดย คอนเสิร์ต ในครั้งนี้มาพร้อมคอนเซปต์ ทริป SunnyMoon ที่จะมาสร้างความทรงจำที่แสนพิเศษร่วมกับแฟนๆ ทุกคน เติมโมเมนต์แห่งความสุข ท่ามกลางโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียง ตระการตา และโชว์สุดพิเศษของสองหนุ่มแบบจัดเต็ม ซึ่งทั้งคู่เผยว่า 'ตั้งแต่พวกเรากับแฟนๆ ได้ร่วมเดินทางกันมาหลายปี ยังไม่มีโมเมนต์ฮันนีมูน เพื่อเฉลิมฉลองความรักที่มีให้กันเลย พวกเราเลยอยากจะพาทุกคนไปทริป SunnyMoon นี้ เพื่อที่จะพาทุกคนไปมีโมเมนต์ที่ดี โมเมนต์ที่มีความสุขไปกับเราสองคนครับ' JUNIOR MARK SunnyMoon Concert จะเปิดจำหน่ายบัตรช่องทางออนไลน์ในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ เวลา 10:00 น.
เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ THAITICKETMAJOR และเปิดจำหน่ายทุกช่องทางในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ เวลา 10:00 น.
เป็นต้นไป สำหรับ จูเนียร์ ปณชัย และ มาร์ค จิรันธนิน เป็นนักแสดงภายใต้สังกัด GMMTV ที่เคยมีผลงานร่วมกันอย่างซีรีส์เรื่อง สายรหัสเทวดา และ My Romance Scammer รักจริง หลังแต่ง ทั้งยังเคยจัด Junior Mark ShineRise FANCON ร่วมกันเมื่อปี 2025 การกลับมาพร้อมคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่แฟนๆ จะได้ร่วมโมเมนต์แห่งการเติบโตของพวกเขาไปด้วยกัน ในวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ ณ BITEC LIVE งานนี้แฟนๆ จะได้พบกับโชว์สุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร เพราะสองหนุ่มเตรียมโชว์ทั้งร้อง เต้น และการแสดงที่สะท้อนถึงความรักและมิตรภาพที่มีต่อแฟนๆ ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์มากมายที่ทั้งคู่ซุ่มซ้อมกันอย่างหนัก เพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ราวกับได้ไปเที่ยวทริปฮันนีมูนกับพวกเขาจริงๆ การันตีความสนุกและความประทับใจที่จะตราตรึงใจทุกคนที่มาร่วมงาน คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความรักระหว่างศิลปินและแฟนคลับ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตและความสำเร็จของทั้งคู่ในวงการบันเทิงไทย แฟนๆ ที่สนใจสามารถเตรียมพร้อมจองบัตรได้ตามช่องทางที่กำหนด อย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทริปสุดพิเศษนี
คอนเสิร์ต จูเนียร์ ปณชัย มาร์ค จิรันธนิน GMMTV ทริป Sunnymoon
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