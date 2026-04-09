JSP ปรับกลยุทธ์รับมือวิกฤตซัพพลายเชน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

JSP ผู้ผลิตยาชั้นนำ ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เน้นความต่อเนื่องทางธุรกิจ รับมือความผันผวนของตลาดโลก พร้อมส่งต่อธุรกิจครอบครัวสู่รุ่นที่ 3 อย่างยั่งยืน
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง จากเดิมที่เน้นลดต้นทุนแบบ Just-in-Time มาเป็นการให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยสำรองสต็อกสินค้าและวัตถุดิบสำคัญในระดับสูงในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางดันราคาพลังงานและต้นทุนโลจิสติกส์ให้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงระดับมหภาค แต่เริ่มส่งแรงสั่นสะเทือนลงมาถึงภาคการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยา ที่ต้องพึ่งพาทั้งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จากห่วงโซ่อุปทานโลก เมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
และสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลต่อการขนส่งและวัตถุดิบต้นน้ำ ข่าวการขาดแคลนเม็ดพลาสติกเริ่มปรากฏชัด ซัพพลายเออร์บางรายเริ่มส่งสัญญาณเตือน ก่อนที่สถานการณ์จะรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นาน คำสั่งซื้อที่เคยเปิดล่วงหน้าไม่สามารถรับประกันการส่งมอบได้อีกต่อไป โรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์บางแห่งไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามแผน และในบางกรณีถึงขั้นยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ ทำให้ผู้ผลิตยาอย่าง JSP ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ “มีสินค้า แต่ไม่มีบรรจุภัณฑ์” ผลกระทบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ในอุตสาหกรรมยา “ขวด” ซึ่งดูเหมือนเป็นเพียงองค์ประกอบปลายน้ำ กลับเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถออกสู่ตลาดได้หรือไม่ ว่า สถานการณ์นี้เป็นอีกบททดสอบของธุรกิจที่ดำเนินมายาวนาน ภายใต้รากฐานของ “สุภาพโอสถ” ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 75 การเติบโตในธุรกิจยาที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นอากง ทำให้เขาเห็นวัฏจักรเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง และเข้าใจว่า แม้ความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพจะยังคงมีอยู่เสมอ แต่ความเสี่ยงที่แท้จริงอยู่ที่ “ความสามารถในการส่งมอบสินค้า” ประสบการณ์จากวิกฤตในอดีต ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอย่าง SARS, MERS, H1N1, H5N1 รวมถึงโควิด-19 และเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ทำให้ JSP พัฒนาแนวคิดสำคัญคือการมี “Sense of Emergency” หรือการมองเห็นสัญญาณล่วงหน้าและขยับตัวก่อนตลาด เป็น “จังหวะของโอกาส” หากสามารถปรับตัวได้รวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ JSP เปิดมานาน ผมเป็นรุ่นที่ 3 สุภาพโอสถก็อยู่ 70 ปีกว่า ปีนี้เป็นปีที่ 75 แล้ว ธุรกิจยาที่ทำมาตั้งแต่รุ่นอากง เราเห็นมาตลอดว่าเศรษฐกิจจะขึ้นๆ ลงๆ ก่อนหน้าโควิดเป็นไข้หวัดนก H5N1 จะมีการใช้หน้ากากอนามัย ก่อนหน้า H5N1 ก็เป็น H1N1 ก่อนหน้านั้นก็มี MERS SARS ซึ่งคือสิ่งที่กระทบกับเรื่องสุขภาพและเป็นสิ่งที่ใครที่มีเค้าเรียกว่า Sense of Emergency จะขยับตัวได้ก่อน เพราะฉะนั้นทุกๆ เกิดวิกฤต เราก็เรียนรู้ว่า เจอวิกฤตแล้วเป็นโอกาสต้องทำเงินได้ ซึ่งที่ผ่านมา MERS SARS H1N1 H5N1 เราก็ทำผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองตลาดได้อย่างรวดเร็ว ตอนน้ำท่วมเราขายยาทาน้ำกัดเท้า ขณะเดียวกันแนวคิดการทำธุรกิจของ JSP ยังถูกปลูกฝังผ่านวิธีการเลี้ยงดูและการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวตั้งแต่รุ่นก่อนหน้า “พิษณุ” สะท้อนว่า การส่งต่อธุรกิจไม่ใช่เพียงการส่งมอบกิจการ แต่คือการสร้างความเข้าใจให้คนรุ่นถัดไปได้สัมผัสธุรกิจจริงตั้งแต่ต้น โดยครอบครัวเลือกให้ลูกหลานเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานเล็กๆ ไปจนถึงการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดการซึมซับโดยธรรมชาติ สิ่งที่พ่อและอากงของผมทำคือ ไปไหนก็พาผมไปตลอด เราซึมซับ วันนี้มีโอกาสผมก็พาลูกไปประชุมประชุมด้วย เพื่อจะให้รู้แล้วอยากทำหรือไม่ทำเรื่องนี้ปลูกฝังไว้ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็เอาลูกมามีส่วนร่วมไปเรื่อยๆ แล้วให้เลือกเอง แต่ถ้าเราไม่เคยให้เข้าบริษัทพ่อเลย แล้วลูกจะซึมซับอะไร นี่คือจากรุ่นสู่รุ่น เขามองว่า แนวทางดังกล่าวแตกต่างจากบางครอบครัวที่พยายามกันลูกออกจากความลำบากของธุรกิจ จนทำให้เมื่อถึงเวลาส่งมอบกลับไม่มีผู้สืบทอด ในขณะที่ JSP ใช้วิธีให้ลูกได้ “ลองอยู่กับธุรกิจ” และตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะสานต่อหรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งในระยะยาว และทำให้การส่งต่อเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน อีกด้านหนึ่ง การเติบโตขององค์กรไม่ได้อาศัยเพียงสายสัมพันธ์ในครอบครัว แต่มีการนำมืออาชีพเข้ามาช่วยวางโครงสร้างอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในรุ่นที่ 3 ที่เริ่มใช้ที่ปรึกษาภายนอกเข้ามาทำเวิร์กช็อปร่วมกับคนในครอบครัว เพื่อกำหนดทิศทางร่วมกันว่าจะพาธุรกิจไปในระดับใด ตั้งแต่การเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงการเติบโตในระดับภูมิภาค และนำไปสู่การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ครอบครัวผมมีหลายคน เราเห็นเรื่องแบ่งสมบัติมาหลายรุ่น พอรุ่นผมเป็นรุ่นที่ 3 ก็ไม่อยากเผชิญปัญหาเรื่องนี้ เลยจ้างที่ปรึกษามาเริ่มทำ Workshop กับพ่อแม่ ก็คือ วิธีการเปลี่ยนธุรกิจครอบครัวไปสู่ระดับองค์กร สุดท้ายทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่การสื่อสารระหว่างวัยไม่เหมือนกัน ซึ่งในการทำ Workshop นี้ก็เพื่อดูว่าจะเป็นบริษัทเล็กๆ หรือจะใหญ่ระดับอาเซียน คำตอบก็คือจะเติบโต จนบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเติบโตได้ตามขั้นตอน กระบวนการดังกล่าวช่วยให้เป้าหมายขององค์กรชัดเจนมากขึ้น และลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างคนต่างรุ่น ซึ่งมักมีวิธีคิดและมุมมองที่แตกต่างกัน โดยพิษณุมองว่า สิ่งสำคัญไม่ใช่การบังคับให้คนรุ่นใหม่ต้องรับช่วงต่อ แต่คือการทำให้พวกเขา “เข้าใจและเลือกเอง” ว่าจะเดินไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ หลักคิดที่ที่ทำให้เราบริหารความเสี่ยงต่างๆ คือ ผมโตในโรงงานอยู่แล้ว ปิดเทอมก็มาช่วยในโรงงาน ตอนผมเข้ามหาวิทยาลัย ก็เลือกคณะที่จะมาต่อยอดธุรกิจที่บ้าน บางคนอาจจะมีเป้าหมายว่าไม่อยากทำธุรกิจกับพ่อ เขามีเป้าหมาย อย่างน้อยรู้แล้วว่าไม่อยากทำ พ่อจะได้รู้ว่าไม่ต้องเตรียมส่งมอบ ขอให้เป้าหมายชัด แต่ผมมีเป้าหมายชัดว่าอยากมาสานต่อ อยากทำให้ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนสำคัญขององค์กรเกิดขึ้นหลังจาก JSP เข้าจดทะเบียนใตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้แนวคิดการบริหารเปลี่ยนจากการเน้นรุกตลาด ไปสู่การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการประเมินสถานการณ์ภายใต้สมมติฐานที่เลวร้ายที่สุด
