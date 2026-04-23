JPMorgan ชี้ DeFi เสี่ยง สภาพคล่องไหลเข้า Stablecoin

รายงานจาก JPMorgan ระบุว่าสภาพคล่องกำลังย้ายออกจากโปรโตคอล DeFi ไปยัง Stablecoin เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยและความผันผวนของตลาด ราคา Ethereum ลดลง 2.75% สะท้อนความไม่แน่นอนของตลาด
รายงานล่าสุดจาก JPMorgan ได้จุดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางของตลาดการเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Decentralized Finance หรือ DeFi ซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายที่น่าจับตามอง JPMorgan ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่าสนใจคือการเคลื่อนย้ายสภาพคล่องออกจากโปรโตคอล DeFi และไหลเข้าสู่ Stablecoin อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งบอกว่าผู้ใช้งานจำนวนมากกำลังเลือกที่จะถือครองสินทรัพย์ในรูปแบบที่มั่นคงและมีความผันผวนน้อยกว่า แทนที่จะล็อกเงินทุนไว้ใน Liquidity Pool หรือ Yield Protocol ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ยังไม่แข็งแกร่งนักในระบบ DeFi โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูงและไม่แน่นอน การที่ผู้คนหันไปหา Stablecoin ซึ่งผูกติดอยู่กับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าคงที่ เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าความต้องการความปลอดภัยและความแน่นอนในการลงทุนกำลังเพิ่มสูงขึ้น ราคาของ Ethereum ซึ่งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่สำคัญที่สุดในระบบ DeFi ณ วันที่รายงานนี้เผยแพร่อยู่ที่ 2,333.
03 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงถึง 2.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดคริปโต การลดลงของราคานี้ไม่ได้เป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และยิ่งส่งเสริมให้เกิดการย้ายสภาพคล่องไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า การที่ JPMorgan ออกรายงานเน้นย้ำถึงความเสี่ยงของ DeFi จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่าของธนาคารในการประเมินและจัดการความเสี่ยงในตลาดคริปโตที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ภาคสถาบันต่างๆ ก็เริ่มแสดงความสนใจในการลงทุนในตลาดคริปโตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทาง Exchange Traded Funds หรือ ETFs และ Tokenized Assets ซึ่งเป็นการแปลงสินทรัพย์ดั้งเดิมให้เป็นโทเค็นดิจิทัลบน Blockchain อย่างไรก็ตาม DeFi ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย เนื่องจากยังคงมีเหตุการณ์การโจมตีและการสูญเสียเงินทุนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น กรณีการโจมตี KelpDAO ที่ JPMorgan ได้ยกมาเป็นตัวอย่าง เป็นเครื่องเตือนใจว่าชุมชน DeFi ยังคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รายงานของ JPMorgan ถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญว่า ก่อนที่เม็ดเงินจากสถาบันการเงินจะไหลเข้าสู่ระบบ DeFi อย่างเต็มรูปแบบ โปรโตคอลต่างๆ จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ได้ในระดับที่ยอมรับได้ในเชิงสถาบัน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกนานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้เขียนรายงานฉบับนี้มองว่ารายงานของ JPMorgan ควรถูกอ่านด้วยความระมัดระวัง เนื่องจาก JPMorgan เองก็มีผลิตภัณฑ์คริปโตของตัวเอง เช่น JPM Coin ซึ่งอาจมีแรงจูงใจในการชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของ DeFi แบบกระจายศูนย์ที่เป็นคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องความปลอดภัยและการโจมตีที่เกิดขึ้นจริงนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับและแก้ไขอย่างจริงจัง สิ่งที่น่าจับตาต่อไปคือการตอบสนองของโปรโตคอล DeFi ต่อรายงานนี้ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องที่ไหลไปยัง Stablecoin หากตลาดคริปโตฟื้นตัวและมีความเสถียรมากขึ้น สภาพคล่องอาจกลับมาไหลเข้าสู่โปรโตคอล DeFi อีกครั้ง แต่การฟื้นตัวนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของชุมชน DeFi ในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
วิกฤต Aave: ความเสี่ยงหนี้เสียพุ่งสูง อาจกระทบระบบนิเวศ DeFiตลาด Aave เผชิญวิกฤตจากการโจมตี Kelp DAO ทำให้ Utilization Rate พุ่ง 100% ผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินได้ ความเสี่ยงหนี้เสียอาจสูงถึง 230 ล้านดอลลาร์ สร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของโปรโตคอล DeFi อื่นๆ
Read more »
CEO ของ Ripple แจกแจงรายละเอียดว่าผู้ใช้ XRP Ledger DeFi ได้รับการปกป้องจากการโจมตีเช่น KelpDAO อย่างไรForex Gold Cryptocurrency
Read more »
วิกฤต Kelp DAO สั่นคลอนวงการ DeFi นักลงทุนถอนเงิน Aave พุ่งหมื่นล้านดอลลาร์เหตุการณ์แฮ็ก Kelp DAO มูลค่า 293 ล้านดอลลาร์ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบัน ทำให้เกิดการถอนเงินจำนวนมากจาก Aave และอาจทำให้สถาบันการเงินชะลอแผนการลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชน
Read more »
JPMorgan ขยายความมั่นคงทางเศรษฐกิจมูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่ยุโรปForex Gold Cryptocurrency
Read more »
AI ชี้เป้าเหรียญคริปโตเสี่ยงศูนย์: RaveDAO จุดชนวนความหวาดระแวงปัญญาประดิษฐ์ 4 ตัววิเคราะห์ความเสี่ยงในตลาดคริปโต พบเหรียญ AI, เกม และ DeFi รุ่นเก๋าอาจเผชิญวิกฤต หลังกรณี RaveDAO ดิ่งเหว ชี้ Altcoins ส่วนใหญ่อาจล้มเหลวในอนาคต
Read more »