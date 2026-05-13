JPMorgan วิเคราะห์ Strategy เตรียมทุ่มงบ 3 หมื่นล้านดอลลาร์กว้านซื้อ Bitcoin ต่อเนื่องในปีนี้

เจาะลึกรายงานจาก JPMorgan เกี่ยวกับกลยุทธ์การสะสม Bitcoin ของ Strategy ที่มุ่งเป้าลงทุนสูงถึง 3 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมวิเคราะห์กลไกการระดมทุนผ่านหุ้นพรีเมียมและการปรับตัวของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ต่อสินทรัพย์ดิจิทัล
รายงานวิเคราะห์ล่าสุดจาก JPMorgan Chase ซึ่งนำโดย Nikolaos Panigirtzoglou กรรมการผู้จัดการ ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการ สินทรัพย์ดิจิทัล อีกครั้ง เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการสะสม Bitcoin ของบริษัท Strategy หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า Micro Strategy โดยรายงานระบุว่าหากบริษัทแห่งนี้ยังคงรักษาอัตราการเข้าซื้อในระดับปัจจุบันเอาไว้ได้ มีความเป็นไปได้สูงที่ Strategy จะทุ่มงบประมาณในการซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมสูงถึง 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มหาศาลและแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในมูลค่าระยะยาวของสกุลเงินดิจิทัลชนิดนี้ โดยจากข้อมูลแผนภูมิที่ JPMorgan จัดทำขึ้นซึ่งอ้างอิงจากเอกสารยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลและข้อมูลจาก Bloomberg Finance L.P.
พบว่าในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปีนี้ Strategy ได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วประมาณ 1.05 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีการเฉลี่ยการซื้อในไตรมาสแรกอยู่ที่ 7,000 ล้านดอลลาร์ และไตรมาสที่สองอีก 3,500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในปี 2024 และ 2025 จะเห็นได้ว่าอัตราการเร่งซื้อในปีปัจจุบันนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการคาดการณ์ยอดรวมการซื้อตลอดทั้งปีไว้ที่ประมาณ 2.95 หมื่นล้านดอลลาร์ นอกจากนี้รายงานยังชี้ให้เห็นว่าบริษัทใช้กลยุทธ์การซื้อแบบฉวยโอกาส โดยจะเพิ่มปริมาณการซื้ออย่างหนักในช่วงที่ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของบริษัทเพื่อเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนให้ต่ำลง เมื่อพิจารณาถึงสถานะการถือครองในปัจจุบัน ณ วันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา Strategy ถือครอง Bitcoin รวมทั้งสิ้น 818,869 BTC ซึ่งหากคำนวณตามมูลค่าตลาดจะมีมูลค่ารวมสูงกว่า 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีต้นทุนในการเข้าซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 75,000 ถึง 75,537 ดอลลาร์ต่อ 1 BTC ซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้นเพียงเล็กน้อย สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าบริษัทจะรายงานผลการดำเนินงานว่ามีการขาดทุนสุทธิถึง 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2026 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตามหลักการทางบัญชี แต่ทาง Strategy กลับไม่ได้ลดระดับความต้องการลง ตรงกันข้ามพวกเขายังคงเดินหน้าสะสมเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีการซื้อเพิ่มอีก 535 BTC คิดเป็นมูลค่า 43 ล้านดอลลาร์ที่ราคาเฉลี่ย 80,340 ดอลลาร์ต่อเหรียญ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้กังวลกับความผันผวนระยะสั้นหรือตัวเลขการขาดทุนทางบัญชี แต่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนเหรียญในครอบครองให้ได้มากที่สุดเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ในส่วนของกลยุทธ์การจัดหาเงินทุน Strategy ใช้วิธีการที่ซับซ้อนและชาญฉลาดผ่านการออกหุ้นสามัญและการออกหุ้นบุริมสิทธิอัตราผันแปรหรือ STRC เพื่อระดมทุนมาซื้อ Bitcoin โดยจุดแข็งสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถทำเช่นนี้ได้คือราคาหุ้นของ Strategy ในตลาดซื้อขายยังคงรักษาระดับพรีเมียมได้สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือ NAV ประมาณ 26% ซึ่งสภาวะนี้เปรียบเสมือนการได้รับโอกาสพิเศษที่ทำให้บริษัทสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อระดมทุนได้ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่จริง ทำให้การระดมทุนเพื่อนำมาซื้อ Bitcoin เป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพสูง แม้ว่า Michael Saylor ประธานกรรมการบริหารจะยอมรับว่าในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องขาย Bitcoin บางส่วนเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิประจำปีที่มีมูลค่าราว 1.5 พันล้านดอลลาร์ แต่เขาก็ให้คำมั่นอย่างหนักแน่นว่าปริมาณการซื้อ Bitcoin ใหม่จะมากกว่าปริมาณการขายออกเสมอ บทวิเคราะห์ส่งท้ายที่น่าสนใจคือการที่ JPMorgan ซึ่งเป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกออกมาให้ข้อมูลเชิงลึกและคาดการณ์ตัวเลขการลงทุนเช่นนี้ มีนัยสำคัญมากกว่าแค่เรื่องของจำนวนเงิน เนื่องจากในอดีต Jamie Dimon ผู้บริหารสูงสุดของ JPMorgan เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์และโจมตี Bitcoin อย่างรุนแรงหลายครั้ง การที่ทีมนักวิเคราะห์ของธนาคารเดียวกันกลับหันมาประเมินพฤติกรรมการซื้อ Bitcoin อย่างจริงจังและใช้ข้อมูลเชิงสถิติในการวิเคราะห์ บ่งบอกว่า Bitcoin ได้ก้าวข้ามการเป็นเพียงสินทรัพย์เก็งกำไรและกลายเป็นสินทรัพย์กระแสหลักที่สถาบันการเงินระดับโลกยอมรับในเชิงโครงสร้างไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคือความยั่งยืนของระดับพรีเมียมของหุ้น Strategy ที่อยู่เหนือ NAV เพราะหากวันหนึ่งตลาดไม่ให้ค่าพรีเมียมนี้ หรือพรีเมียมลดลง แรงจูงใจและขีดความสามารถในการออกหุ้นใหม่เพื่อระดมทุนจะลดลงตามไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลให้เป้าหมายการลงทุน 3 หมื่นล้านดอลลาร์ไม่สามารถเป็นจริงได้ตามที่คาดการณ์ไว
Bitcoin Strategy Jpmorgan การลงทุนสถาบัน สินทรัพย์ดิจิทัล
