JPMorgan Chase เปิดตัวกองทุนตลาดเงินแบบโทเคนกองทุนใหม่รองรับข้อกำหนดสินทรัพย์สำรองของผู้ออก Stablecoin

บริษัทจัดการสินทรัพย์ของ JPMorgan Chase ได้ยื่นเอกสารจดทะเบียน (Form N-1A) ต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) เพื่อเปิดตัวกองทุนตลาดเงินแบบโทเคนกองทุนใหม่ ในชื่อ JPMorgan OnChain Liquidity-Token Money Market Fund หรือ JLTXX โดยกองทุนนี้จะออก Digital Token บนบล็อกเชน Ethereum แทนหน่วยลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreements) จุดสำคัญคือ JLTXX ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับข้อกำหนดสินทรัพย์สำรองของผู้ออก Stablecoinภายใต้กฎหมาย GENIUS Act โดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนของ JPMorgan อย่าง Kinexys Digital Assets จะเป็นผู้ดูแลกองทุนนี้🇺🇸
ธนาคาร US ตั้งเป้าเป็น Clearing Bank แห่งแรกใน AI พร้อมรูปทรงการถูกอนุมัติของ Stablecoin และ AI BankBank in US plans to be the first AI Clearing Bank, approved conditions of Stablecoin and AI Bank to expand to US
กองทุนเครดิตเอกชน FS KKR: กลุ่มสินเชื่อที่นำโดย JPMorgan ChaseForex Gold Cryptocurrency
Kraken ซื้อ Reap Technologies $600 ล้าน ขณะญาตินายกฯ กัมพูชายอมรับถือหุ้น Huione PayKraken ซื้อ Reap Technologies สตาร์ทอัป Stablecoin จากฮ่องกงในราคา $600 ล้าน ขณะ Hun To ญาตินายกฯ กัมพูชายอมรับถือหุ้น 30% ใน Huione Pay ที่ถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีฟอกเงิน
WasabiCard เข้าร่วม Circle Alliance เร่งยกระดับโครงสร้างการชำระเงินด้วย Stablecoinสรุปข่าว WasabiCard แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินระดับโลก ประกาศเข้าร่วมโครงการ Circle Alliance เพื่อผลักดันการใช้งาน USDC และระบบการเงินแบบ
JPMorgan: เงินเฟ้ออาจเป็นความเสี่ยงสำคัญในอนาคต เทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงพอร์ตแบบดั้งเดิมก่อนหน้านี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ เผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่อเนื่องมาจากยุคโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงยาวนาน (sticky inflation) สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อรายปีที่ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 3%ทำให้นักลงทุนจับตารายงานเงินเฟ้อเดือนเมษายนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินว่า ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ส่งผ่านผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจจริงมากน้อยแค่ไหน "บทเรียนที่น่ากังวลจากทศวรรษ 1970 และเป็นความเสี่ยงในปัจจุบัน คือ แรงกระแทกจากเงินเฟ้อ จะกลายเป็นเรื่องปกติอย่างรวดเร็ว หากเกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะเวลาใกล้กัน" สำหรับนักลงทุน ภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อถือเป็นความเสี่ยงสำคัญ ทำให้การจัดพอร์ตการลงทุน 60/40 แบบดั้งเดิม ที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้น 60% และพันธบัตร 40% อาจได้รับผลกระทบอย่างหนักJPMorgan จึงแนะนำให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity-linked assets) ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ เช่น หุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์, โครงสร้างพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้มักให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นนอกจากนี้ สถาบันการเงินอื่นๆ ใน Wall street ก็ได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยง ที่เงินเฟ้ออาจผันผวนต่อเนื่องอีกหลายปีข้างหน้าเช่นกันเมื่อปีที่ผ่านมา Charles Schwab มองว่า เงินเฟ้อจะปรับตัวขึ้นเป็นระยะๆ (rolling inflation) ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ดูดซับผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของโดนัลด์ ทรัมป์ด้าน BlackRock ในปี 2024 เคยออกมาเตือนว่า โลกอาจกำลังเข้าสู่ช่วง "รถไฟเหาะเงินเฟ้อ" ซึ่งเงินเฟ้อจะดีดกลับขึ้นเป็นช่วงๆ ก่อนจะทยอยชะลอลงในระยะยาว
DTCC จับมือ Chainlink บริหารหลักประกันการเงินบนบล็อกเชน เปิดตัว Q4 ปีนี้DTCC ผสาน Chainlink เข้ากับ Collateral AppChain เพื่อบริหารหลักประกันอัตโนมัติ 24 ชม. มี BlackRock, Goldman Sachs, JPMorgan กว่า 50 แห่งร่วมพัฒนา เปิดตัว Q4 ปี 2569
