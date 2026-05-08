Head Topics

JMT เดินหน้าต่อยอดธุรกิจบริหารหนี้ สู่ Financial Recovery Partner ปี 2569

ธุรกิจ News

JMT เดินหน้าต่อยอดธุรกิจบริหารหนี้ สู่ Financial Recovery Partner ปี 2569
JMTFinancial Recovery Partnerศูนย์ประนอมหนี้ JMT By Jai
📆5/8/2026 9:06 AM
📰InfoQuestNews
191 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 97% · Publisher: 68%

JMT เปิดทิศทางธุรกิจปี 2569 โดยเดินหน้าต่อยอดธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (AMC) สู่การเป็น Financial Recovery Partner พร้อมเปิดตัวศูนย์ประนอมหนี้ JMT by Jai อย่างเป็นทางการ และขยายเครือข่ายศูนย์ประนอมหนี้ครอบคลุม 41 สาขาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการทั้งผ่านสาขาและแพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน Jaii-Dee ตอกย้ำทิศทางการพัฒนาองค์กรสู่ Digital AMC

บมจ.

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส เปิดทิศทางธุรกิจปี 2569 โดยเดินหน้าต่อยอดธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (AMC) สู่การเป็น Financial Recovery Partner พร้อมเปิดตัวศูนย์ประนอมหนี้ JMT by Jai อย่างเป็นทางการ และขยายเครือข่ายศูนย์ประนอมหนี้ครอบคลุม 41 สาขาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการทั้งผ่านสาขาและแพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน Jaii-Dee ตอกย้ำทิศทางการพัฒนาองค์กรสู่ Digital AMC นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JMT เปิดเผยวิสัยทัศน์ปี 2569 ว่า JMT เดินหน้าต่อยอดธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ สู่การเป็น Financial Recovery Partner หรือผู้ช่วยฟื้นฟูทางการเงินให้กับลูกค้า ผ่านการหาทางออกร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับมาตั้งต้นทางการเงินได้อีกครั้ง ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปีของการดำเนินธุรกิจ JMT ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าในการประนอมหนี้และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคนมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา JMT สามารถช่วยลูกค้ากลับคืนสู่ระบบการเงินแล้วกว่า 1 ล้านบัญชี สะท้อนบทบาทของบริษัทที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการติดตามหนี้ แต่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการเงินใหม่ให้กับประชาชนในระยะยาว ภายใต้บริบทเศรษฐกิจไทยที่ยังมีความเปราะบาง และปัญหาหนี้ยังคงเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของประเทศ JMT มองว่าธุรกิจบริหารหนี้ในปัจจุบัน ไม่ได้มีบทบาทเพียงการจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการฟื้นฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อภายในประเทศในระยะยาว ด้วยแนวคิดดังกล่าว JMT จึงเปิดศูนย์ประนอมหนี้ JMT by Jai เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการต่อยอดแนวทาง Financial Recovery สู่การปฏิบัติจริง โดยศูนย์ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางบริการด้านการฟื้นฟูทางการเงินแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์หนี้รายบุคคล การเจรจาและปรับโครงสร้างหนี้ การออกแบบเงื่อนไขการชำระที่เหมาะสม ตลอดจนการให้คำแนะนำด้านการบริหารการเงินและเสริมศักยภาพรายได้ในระยะยาว เพื่อช่วยให้ลูกค้ากล้าเข้ามาพูดคุย และร่วมกันหาทางออกทางการเงินมากขึ้น ปัจจุบัน JMT ขยายเครือข่ายศูนย์ประนอมหนี้ครอบคลุม 41 สาขาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการในระดับพื้นที่ โดยบริษัทมองว่า Physical Touchpoint ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น และช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน JMT ยังเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน Jaii-Dee ภายใต้แนวคิด เช็กง่าย จ่ายคล่อง จบที่แอปเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดหนี้ ชำระเงินออนไลน์ และทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้แบบ Real-Time ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีสมาชิกใช้งานแล้วมากกว่า 200,000 ราย สะท้อนการปรับตัวขององค์กรสู่การเป็น Digital AMC อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ JMT ยังนำ AI และ Data Analytics เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและออกแบบแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการเปิดช่องทาง Call Center หมายเลข 1527 เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาและประสานงานกับลูกค้าโดยตรง ตอกย้ำเป้าหมายขององค์กรในการสร้างระบบบริหารหนี้ที่เข้าถึงง่าย โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนบทบาทของ JMT ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านการฟื้นฟูทางการเงินของประเทศในระยะยาว ในเชิงธุรกิจ โมเดล Financial Recovery Platform นอกจากช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการเงินแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพพอร์ตหนี้ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ (Collection Rate) ปัจจุบัน JMT ยังคงตอกย้ำสถานะผู้นำธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยเฉพาะหนี้ไม่มีหลักประกันอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดย ณ สิ้นปี 2568 JMT Group และ JK AMC มีมูลหนี้ด้อยคุณภาพภายใต้การบริหารรวมประมาณ 574,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าหมายการจัดเก็บเงินสด (Cash Collection) ปี 2569 ที่ระดับ 9,000 ล้านบาท จากปี 2568 ที่ทำได้ประมาณ 8,407 ล้านบาท สะท้อนความสามารถในการบริหารพอร์ตและสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง JMT มองว่า การแก้ปัญหาหนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการบริหารพอร์ตหรือการติดตามจัดเก็บ แต่คือการช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งต้นทางการเงินได้อีกครั้ง เมื่อประชาชนกลับมามีกำลังซื้อและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อทั้งระบบเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่เพียงช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนของ JMT ไปพร้อมกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไท

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

InfoQuestNews /  🏆 7. in TH

JMT Financial Recovery Partner ศูนย์ประนอมหนี้ JMT By Jai Digital AMC เศรษฐกิจไทย

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

แฟนเพลงวง KLEAR ล็อคคิวกันได้เลยเมื่อทางวงปล่อยภาพโปสเตอร์เตรียมจัด KLEAR With You Always Fan Meetแฟนเพลงวง KLEAR ล็อคคิวกันได้เลยเมื่อทางวงปล่อยภาพโปสเตอร์เตรียมจัด KLEAR With You Always Fan Meetข่าวเกี่ยวกับการจัดงานแฟนมีตของวง KLEAR ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569 ที่ร้าน Ratch Hour
Read more »

SST ปลื้ม นักลงทุนแห่จองหุ้นกู้ชุดใหม่ล้นเกินเป้า สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจคลังสินค้าและอาหารSST ปลื้ม นักลงทุนแห่จองหุ้นกู้ชุดใหม่ล้นเกินเป้า สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจคลังสินค้าและอาหารบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SST เผยผลตอบรับจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่แห่จองซื้อจนล้นเป้า
Read more »

QTC ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจโลก! รายได้โต 65% แม้ขาดทุน ลุ้น Q2/69 ฟื้น งานในมือแน่น 1,700 ล้านบาทQTC ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจโลก! รายได้โต 65% แม้ขาดทุน ลุ้น Q2/69 ฟื้น งานในมือแน่น 1,700 ล้านบาทQTC รายได้ไตรมาส 1/2569 โตแรง 65% และขาดทุนสุทธิ 9.64 ล้านบาท จากต้นทุนพลังงาน ราคาทองแดง และปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลก แย้มไตรมาส 2/2569 ลุ้นฟื้นตัว หลังคว้างานใหญ่หม้อแปลง Super Low Loss มูลค่า 700 ล้านบาท ดันมูลค่างานในมือพุ่ง 1,700 ล้านบาท
Read more »

AIS รายงานไตรมาส 1/2569 รายได้รวม 58,197 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 13,496 ล้านบาทAIS รายงานไตรมาส 1/2569 รายได้รวม 58,197 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 13,496 ล้านบาทAIS รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2569 มีรายได้รวม 58,197 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 13,496 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
Read more »

GGC ส่งสัญญาณบวกไตรมาส 2/69 รับอานิสงส์นโยบาย B7 เต็มสูบGGC ส่งสัญญาณบวกไตรมาส 2/69 รับอานิสงส์นโยบาย B7 เต็มสูบGGC เดินหน้าฝ่าวิกฤตสงครามตะวันออกกลางและความผันผวนราคาพลังงานได้อย่างแข็งแกร่ง หลังอวดผลงานไตรมาส 1/2569 พลิกกลับมามีกำไร พร้อมส่งสัญญาณไตรมาส 2 โตต่อ รับอานิสงส์นโยบายไบโอดีเซล B7
Read more »

SCBX ผนึก ‘จุฬาฯ’ ลงนามความร่วมมือด้านควอนตัม ขับเคลื่อนการเงินสู่ยุคควอนตัมSCBX ผนึก ‘จุฬาฯ’ ลงนามความร่วมมือด้านควอนตัม ขับเคลื่อนการเงินสู่ยุคควอนตัมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569  บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด มหาชน (SCBX) ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์
Read more »



Render Time: 2026-05-08 12:07:08