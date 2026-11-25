JENNIE แจ้งดำเนินคดีอาญาต่อผู้ทำคลิป AI ปลอม OA Entertainment เผยข้อมูล
OA Entertainment เอเจนซี่ของ JENNIE เผยการดำเนินคดีต่อผู้สร้างและเผยแพร่คลิป AI ปลอม พร้อมเตือนผู้รับชมว่าอาจมีความผิดทางกฎหมายด้วย
เอเจนซี่ OA Entertainment ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ JENNIE ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ว่าได้แจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อกลุ่มผู้ต้องหาที่นำใบหน้าของ JENNIE ไปสร้างวิดีโอปลอมด้วยเทคโนโลยี AI และเผยแพร่โพสต์ที่เป็นอันตรายต่อศิลปิน การประกาศครั้งนี้สร้างความกังวลและความไม่สบายใจให้กับแฟนคลับจำนวนมากที่ติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปิน
OA Entertainment ยังเตือนด้วยว่า ผู้ที่รับชมคลิปปลอมเหล่านั้นอาจมีความผิดทางกฎหมายได้เช่นกัน บริษัทระบุว่าความรับผิดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้สร้างและผู้เผยแพร่เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ที่มีคลิปในครอบครอง ซื้อ จัดเก็บ และดูคลิปเหล่านั้นด้วยAlso readGrok AI ฟันธงคริปโทฯ ปี 2027 ยกให้เหรียญนี้เต็งหนึ่ง ท่ามกลางช่วงโค้งสุดท้ายของปี
รายละเอียดการดำเนินคดีต่อคลิป AI ปลอม
OA Entertainment ระบุว่าการดำเนินคดีในครั้งนี้มุ่งเน้นการฟ้องร้องในข้อหาละเมิดสิทธิของ JENNIE เป็นหลัก โดยครอบคลุมการสร้างและเผยแพร่คลิป AI ปลอมที่นำใบหน้าของศิลปินไปใช้ รวมถึงการตัดต่อคลิปเดิมเพื่อสร้างวิดีโอใหม่ด้วยเจตนาร้าย
นอกจากนี้ คดียังครอบคลุมการทำให้ JENNIE กลายเป็นวัตถุทางเพศ การเผยแพร่ซ้ำ ๆ และการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาท ทางบริษัทระบุว่าได้ปรึกษากับทีมกฎหมายก่อนยื่นฟ้องหลายข้อหาพร้อมกัน
ในขณะนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนและดำเนินการเพื่อระบุตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคลิปและโพสต์เหล่านั้น ทาง OA Entertainment ยืนยันว่าได้รวบรวมหลักฐานไว้แล้วตั้งแต่ก่อนการยื่นฟ้อง
ข้อกล่าวหาและจุดยืนของ OA Entertainment
ตามแถลงการณ์ของ OA Entertainment บริษัทระบุว่าได้รับข้อมูลจากรายงานของแฟนคลับและจากการเฝ้าติดตามของทีมงานเอง จนยืนยันได้ว่าโพสต์อันตรายที่พุ่งเป้าโจมตีศิลปินยังคงถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์หลายแห่ง
ทางบริษัทย้ำจุดยืนว่าจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อการละเมิดสิทธิ และจะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องศิลปินของตน โดยบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาหรือจำนวนคลิปที่ถูกเผยแพร่ในแถลงการณ์ฉบับนี้
ผลกระทบต่อผู้รับชมและขั้นตอนต่อไป
สำหรับผู้ที่พบเห็นคลิป AI ปลอมของ JENNIE การแจ้งเตือนของ OA Entertainment หมายความว่า การกดชม การเก็บ หรือการแชร์คลิปเหล่านั้นอาจนำไปสู่ความรับผิดทางกฎหมายได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาดังกล่าวตั้งแต่ต้น
ขั้นตอนต่อไปคือการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวนและระบุตัวตนของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความคืบหน้าของคดีในระยะถัดไป ระหว่างนี้ OA Entertainment ยังไม่ได้ระบุกรอบเวลาการพิจารณาคดีหรือกำหนดการนัดหมายใดเพิ่มเติม
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