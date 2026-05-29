JAY B Comeback Concert: 2026 JAY B tape: roots bangkok

JAY B, a talented musician and producer, is making a comeback with a new album under the label "528 Hz" and a concert named "2026 JAY B tape: roots bangkok" to showcase his roots and music in a unique way. The concert will take place at the Impac Arena in Bangkok on July 11 and 12, 2019, with various ticket prices and special privileges for attendees.
อิมแพ็คต้องลุกเป็นไฟ!
"JAY B" คัมแบ็กบ้านใหม่ ล็อกคิวสาดความมันส์ในไทย 2 รอบแสดง หลังจากปิดฉากซีรีส์คอนเสิร์ต TAPE ไปอย่างสวยงามจนแฟน ๆ บ่นคิดถึง ล่าสุด "JAY B" ศิลปินและโปรดิวเซอร์มากความสามารถ เดินหน้าเปิดบทใหม่ในเส้นทางดนตรีภายใต้สังกัดใหม่อย่าง "528 Hz" พร้อมประกาศข่าวดีที่ทำให้อากาเซ่ไทยต้องกรี๊ดสนั่น กับการกลับมาตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในคอนเสิร์ต "2026 JAY B tape: roots bangkok" ที่จะพาทุกคนดิ่งลึกสู่ตัวตนและรากเหง้าทางดนตรีของเขาในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน การกลับมาครั้งนี้ JAY B มาพร้อมกับความสำเร็จระดับโลก หลังส่งอัลบั้มเต็มชุดแรก "Archive 1: " ทะยานขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต iTunes Top Albums มากกว่า 34 ประเทศทั่วโลก และยังมีกำหนดปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 3 "TR.
EE" ในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ ยิ่งช่วยโหมกระแสความต้องการของแฟน ๆ ที่อยากจะฟังเพลงใหม่แบบสด ๆ บนเวทีให้สเปเชียลกว่าเดิม คอนเสิร์ตครั้งนี้เปรียบเสมือนเทปบันทึกเสียงที่กำลังย้อนกลับไปสู่ "ราก (Roots)" ตัวตน ความรู้สึก และดนตรีของ JAY B ถ่ายทอดทุกห้วงอารมณ์ตั้งแต่ความสุข ความกังวล ความเจ็บปวด ไปจนถึงการเติบโต ผ่านฝีมือทีมผู้จัดที่รู้ใจแฟนคลับที่สุดอย่าง "BEX" (บริษัทอีเวนต์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป) ร่วมด้วย YJ PARTNERS และ PROUD2 ที่การันตีความอลังการด้วย Stage Production จัดเต็มทั้ง แสง สี เสียง และ Visual สุดตระการตา สำหรับ "2026 JAY B tape: roots bangkok" จะจัดขึ้น 2 รอบการแสดง ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 และ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 18:00 น.
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี บัตรราคา 8,900 (SEATING PLATFORM) / 6,900 / 6,500 (STANDING) / 6,300 / 5,900 / 5,500 / 4,500 / 3,900 / 3,500 และ 2,900 บาท พร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็ม อาทิ Sound Check, Friend Talk, Early Access to MD, Fast Lane, VIP Badge & Lanyard, Group Photo, 1:1 Photo, Signed Polaroid, Signed Poster รวมถึง Photocard Set และ Official Poster สำหรับผู้ซื้อบัตรทุกที่นั่ง โดยเปิดขายบัตรในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 นี้ เวลา 10:00 น. ทาง THAITICKETMAJO
JAY B Concert Comeback Impac Arena Bangkok Ticket Prices Special Privileges
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
LIFE This Week สิ่งน่าทำที่เราอยากชวนคุณออกไปลองสัปดาห์นี้ 27 พฤษภาคมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ Bangkok Pride 2026! พบกับ Bangkok Pride Parade 2026 บนถนนสีลม, งานวิ่ง Pride Beat Run และกิจกรรมฉลอง Pride Month
Read more »
PMCU ร่วมงาน ‘Bangkok Pride 2026’ เชื่อพื้นที่เมืองที่ดีต้องเป็นพื้นที่ที่ทุกคนมีที่ยืนและสามารถแสดงออกซึ่งศักยภาพได้อย่างเต็มที่PMCU ร่วมประกาศพลังแห่งความหลากหลายครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร กับการสนับสนุนงาน ‘Bangkok Pride 2026’ ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลอง Pride Month ระดับประเทศที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปสู่เวทีโลก พร้อมเปลี่ยน ‘สนามกีฬาเทพหัสดิน’ ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month ที่เต็มไปด้วยสีสัน เสียงดนตรี พลังของผู้คน และธงสีรุ้งที่พร้อมโบกสะบัดไปทั่วใจกลางเมืองปีนี้ไม่ใช่เพียงการจัดขบวนพาเหรดแต่คือการรวมพลังครั้งสำคัญของผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอัตลักษณ์ และทุกคอมมูนิตี้ ที่จะออกมาร่วมเฉลิมฉลองความเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ ท่ามกลางบรรยากาศของการยอมรับ เสรีภาพ และความเท่าเทียมที่กำลังเบ่งบานไปทั่วกรุงเทพมหานคร PMCU ในฐานะผู้ดูแล และพัฒนาพื้นที่บริเวณสยามสแควร์-สามย่าน-บรรทัดทอง เชื่อว่าพื้นที่เมืองที่ดีต้องเป็นพื้นที่ที่ทุกคนมีที่ยืนและสามารถแสดงออกซึ่งศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดพื้นที่ใจกลางเมืองให้กลายเป็นถนนแห่งความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก และการอยู่ร่วมกันของผู้คนจากทุกความแตกต่าง เพื่อร่วมกันสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยพลังบวก ความสุข และการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง
Read more »
“JAY B” เริ่มต้นบทใหม่กับคอนเสิร์ต “2026 JAY B tape: roots bangkok”“JAY B” เริ่มต้นบทใหม่ กลับมาหาแฟนไทยอีกครั้ง กับคอนเสิร์ต “2026 JAY B tape: roots bangkok” 11–12 กรกฎาคมนี้ ณ IMPACT ARENA
Read more »
สถานการณ์น้ำเสียสระบุรีรุนแรง คพ.เร่งตรวจสอบ พร้อมผลประกอบการดั๊บเบิ้ล เอ และไฮไลท์ THAIFEX 2026กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสระบุรีเร่งหาแหล่งต้นตอของน้ำเสียที่ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง พร้อมแผนตรวจค้นโรงงาน ขณะที่ดั๊บเบิ้ล เอ รายงานกำไรไตรมาส 1/2569 เพิ่มขึ้น 139% ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังมีข่าว Bangkok Pride 2026 และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ COCOLOVE ในงาน THAIFEX 2026
Read more »
AIS PLAY ผนึก กกท. คว้าสิทธิ์ยิงสด “เอเชียนเกมส์ 2026” และ “เอเชียนพาราเกมส์ 2026” ในฐานะ Official Broadcaster อย่างเป็นทางการAIS PLAY ผนึก กกท. คว้าสิทธิ์ยิงสด “เอเชียนเกมส์ 2026” และ “เอเชียนพาราเกมส์ 2026” ในฐานะ Official Broadcaster อย่างเป็นทางการ - IT News บทความใหม่ล่าสุด
Read more »
รัฐบาลเชิญชวนร่วมงาน Bangkok Pride 2026 ผลักดันไทยเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030รัฐบาลไทยเชิญชคนไทย cylindrical attend Bangkok Pride 2026 on May 31, highlighting the success of the marriage equality law and pushing Thailand to host World Pride 2030. The Ministry of Social Development and Human Security has collaborated with civil society networks, established a Pride City Network with 58 pioneering provinces, and signed an MOU to prepare a global bid. The festival includes a 5-km parade and Isaan cultural performances, showcasing national readiness beyond Bangkok and building local networks for long-term human rights and rainbow economy benefits.
Read more »