JAY B เผยความจริงจ่ายค่าTrademark GOT7 คนเดียว
JAY B ยืนยันจ่ายค่าดูแลสิทธิชื่อวงและโลโก้ GOT7 ด้วยเงินส่วนตัวเพียงผู้เดียว เพื่อรักษาอัตลักษณ์วงและสร้างความภูมิใจให้แฟนเพลง โดยสมาชิกทั้ง 7 คนเคยร่วมทุนกันซื้อลิขสิทธิ์กลับมาอย่างถูกต้อง
JAY B สมาชิกวง GOT7 ได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ ชื่อวง และ เครื่องหมายการค้า ของวงผ่านรายการถาม-ตอบกับพิธีกร Zach Sang ซึ่งคำถามนี้เกิดขึ้นจากความสงสัยของแฟนเพลงว่าสมาชิกแต่ละคนจะจัดการกับเรื่องธุรกิจที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะเมื่อไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด
ในส่วนของขั้นตอนการได้มาซึ่งสิทธิเหล่านี้ JAY B อธิบายว่าทางค่ายไม่ได้มีการกำหนดราคาขายที่สูงเกินจริงหรือเอาเปรียบสมาชิกแต่อย่างใด ในอดีตสมาชิกทั้ง 7 คนของวง GOT7 ได้ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งจ่ายค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์กลับมาอย่างถูกต้อง โดยแต่ละคนออกเงินส่วนของตัวเองเพื่อหารค่าใช้จ่ายร่วมกัน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของทีมในการรักษาสิทธิ์ในสิ่งที่สร้างร่วมกันมาอย่างยาวนานAlso read'เจย์บี' โผล่กลางไฟล์สด 'แจ็คสัน หวัง' อากาเซ กรี๊ดหนักกว่าเดิม
ความรับผิดชอบรายปีจ่ายคนเดียว
แม้ว่าช่วงแรกสมาชิกทั้ง 7 คนจะร่วมจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์กลับมา แต่หลังจากที่วงได้รับเครื่องหมายการค้าชื่อวงกลับมาอย่างเป็นทางการแล้ว ยังคงมีค่าใช้จ่ายขนาดเล็กต่อเนื่องที่เป็นค่าธรรมเนียมรายปีเพื่อรักษาสิทธิ์เหล่านั้นให้คงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นค่าดูแลโลโก้ วงเล็บชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าต่างๆ ซึ่งตรงนี้ JAY B ขอเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นครั้งแรกด้วยการยอมรับว่าเขาแอบรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยเงินส่วนตัวเพียงผู้เดียว โดยไม่ได้บอกสมาชิกคนอื่น ๆ ในวง
JAY B อธิบายเพิ่มเติมว่า ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ได้มีมูลค่าสูงจนน่ากังวล หากมันเป็นจำนวนเงินที่แพงมากเขาก็คงปรึกษาและแบ่งเบาภาระให้สมาชิกคนอื่นช่วยกันจ่าย แต่เนื่องจากจำนวนเงินไม่ได้สูงมาก เขาจึงตัดสินใจเลือกที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้เองทั้งหมดโดยไม่มีใครรู้มาก่อน
ชื่อวงคืออัตลักษณ์ของศิลปิน
เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจดังกล่าว JAY B มองว่าการซื้อลิขสิทธิ์หรือชื่อวงต่างๆ กลับมาเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากสำหรับทุกคนในวง เพราะสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนตัวตนและอัตลักษณ์ของวงอย่างแท้จริง เขาเชื่อแน่ว่าแฟนเพลงเองก็คงต้องการให้วงได้ใช้ชื่อของตนเองอย่างถูกต้องและภาคภูมิใจเช่นกัน
เขาชี้แจงว่าความรู้สึกต่อชื่อของศิลปินนั้นมีความหมายมากอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งชื่อส่วนตัวอย่าง JAY B และชื่อยวง GOT7 การได้รับสิทธิ์ใช้ชื่อเหล่านี้ในทางที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญต่อวิชาชีพของเขาอย่างยิ่ง เขาเชื่อว่าการที่วงได้ใช้ชื่อนี้ด้วยความภาคภูมิใจและถูกต้องตามหลักกฎหมาย ย่อมส่งผลให้แฟนเพลงรู้สึกดีและเป็นสิ่งเดียวกับที่แฟน ๆ ต้องการจากพวกเขา
รักษาความผูกพันกับแฟนเพลง
พิธีกร Zach Sang ได้เสริมประเด็นนี้ว่าการได้ใช้ชื่อของตัวเองถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยรักษาความผูกพันและมีความหมายลึกซึ้งกับแฟนเพลง ซึ่งเป็นมุมมองที่ JAY B ยอมรับและเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ เขาตระหนักดีว่าพวกเขาใช้ชื่อ GOT7 ในฐานะสมาชิกทั้ง 7 คนมาตลอดระยะเวลาการทำงาน
JAY B ยอมรับว่าแม้ในความเป็นจริงพวกเขาอาจจะสามารถเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นเพื่อทำงานในทิศทางใหม่หรือแยกโปรเจกต์ส่วนตัวกันได้ แต่ด้วยความรู้สึกของเขาแล้ว หากเป็นไปได้เขาไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อวงและอยากรักษาชื่อ GOT7 ไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากชื่อนี้เป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำและความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนๆ ที่พวกเขาสร้างร่วมกันมา
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