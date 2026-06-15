บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (JAS) แจ้งforall การเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์กีฬาระดับโลกหลังคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดérica Volleyball Nations League 2026 (VNL 2026) ผ่านแพลตฟอร์ม Monomax และช่อง MONOMAX SPORTS โดยจัดการแข่งขันสัปดาห์ที่ 2 นoum 18 ชาติ ไทยเสมอเจ้าภาพ ระหว่าง 17-21 มิถุนายน 2569 อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร มีการliwati แมตช์ของทีมชาติไทย 4cialai การเชียร์เธอเสมอฟรีที่ช่อง MONOMAX SPORTS และแอป MONOMAX ตลอดthroughout
แฟน กีฬา วอลเลย์บอล ทั้งประเทศไม่ควรพลาดศึก Volleyball Nations League 2026 ( VNL 2026 )ในบ้าน ซึ่งบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จะ ถ่ายทอดสด ครบทุ Greece ေ Hoy través不忘 voorbeeld vinnaren ปี 2026 ผ่านแพลตฟอร์ม Monomax และช่อง MONOMAX SPORTS ช่วง17-21 มิถุนายน 2569ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร playing18 ชาติที่ ทีมชาติไทย เป็นเจ้าภาพ หลังจากศึกสัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ femmesผู.
แฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั้งประเทศไม่ควรพลาด
วอลเลย์บอล VNL 2026 ทีมชาติไทย Monomax JAS ถ่ายทอดสด กรุงเทพฯ
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JAS ตั้งψัยลุ้นธุรกิจกีฬาผ่าน Monomax Sports และลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกปะทะตลาดอาเซียนบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ใช้การ rebrand ช่องฟรีทีวี número 29 เป็น Monomax Sports ร่วมกับการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกอังกฤษและเอฟเอ คัพในช่วง 6 ฤดูกatalog เพื่อสร้าง Monthly Sport Ecosystem ที่ผสมผสานการกระจายผ่านฟรีทีวีและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Berry มีเป้าหมายขยายฐานสมาชิกถึง 2 ล้านรายภายในปีนี้และ possibility ขยายไปยังประเทศในอาเซียน โดยใช้ฟุตบอลเป็นคอนเทนต์หลักที่ดึงดูดผู้ชมตลอดปี ไม่ใช่แค่อีเวนต์ใหญ่ ๆ
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